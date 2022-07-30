От длинной юбки до «облачка из газа»: как укорачивалась балетная пачка

Принято считать, что балет появился в Европе в начале XV века. Первые танцевальные костюмы не особенно отличались от обычных платьев дам того времени. Несколько слоев ткани, кольца для пышности – все это делало невозможным выполнение каких-либо виртуозных па. Танцовщицы двигались грациозно, но не быстро. Тем не менее, с каждым столетием длина юбки балерин становилась короче, а движения – все искуснее.













Мария Тальони – первая балерина, отважившаяся выступать в юбке выше лодыжек.



Революцию в балетном костюме совершила Мария Тальони в 1839 году. Она появилась на сцене в облегченном платье, сделанном по эскизам художника Эжена Лами. Юбка по форме напоминала полураспустившийся цветок. Лодыжки балерины были открыты. Такой наряд позволял ей двигаться легко и непринужденно.







Мария Тальони – знаменитая балерина XIX века.







Балерина Аделина Джури.



В России какие-либо изменения в традиционном балете произошли только через полвека. Прима балерина Большого театра Аделина Джури, которую порой обвиняли в излишней эмоциональности на сцене, позволила себе перед одним из выступлений отрезать покороче подол юбки.







Балерина Анна Павлова в костюме лебедя с лебедиными перьями.



В начале ХХ века балетные пачки украшали перьями птиц и драгоценными камнями.

Все это утяжеляло юбки, и балеринам приходилось прилагать много усилий , чтобы «порхать» на сцене с таким весом.Балетные костюмы.С приходом советской власти приоритеты в декоре костюма кардинально поменялись. На смену богатству и роскоши пришла простота и строгость.На сегодняшний день в балете есть несколько разновидностей костюма. Классическая пачка, в которой балерин можно увидеть сегодня, очень коротка, она едва касается бедра. Пачка шьется из 9-12 слоев ткани, для жесткости к ней добавляется металлический обруч.Alexandra Ansanelli в роли Авроры из балета «Спящая красавица».Помимо красоты, балетные пачки в XIX веке таили в себе реальную опасность. В 1850-х годах в обиход вошли газовые лампы, из-за чего танцовщицы постоянно получали ожоги . Жизнь одной из балерин оборвалась в следствие несчастного случая: загорелась пачка Эммы Ливри.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)