Зелёная помощь для растений

Конец июня — начало июля — время, когда необходимо внести последнюю азотную подкормку для чеснока. Эта подкормка даст чесноку все необходимые питательные вещества для наращивания зеленой массы, что в будущем поможет вырастить крупные и здоровые головки чеснока.







Лучше всего для подкормки чеснока на этом этапе подойдет самодельная зеленая бродилка. Для приготовления ценной зеленой бродилки сорную траву, либо зеленую массу, оставшуюся после обрезки культур, заливают водой. Емкость с удобрением неплотно закрывают крышкой и оставляют на 5-7 дней. Примерно через неделю брожения настой приобретает очень сильный запах — это значит, что удобрение готово, и его можно использовать на огороде.







Для приготовления ценной подкормки 1 л зеленой бродилки разводится в 10 л воды.







Перед внесением подкормки необходимо хорошо полить посадки и сделать на грядках бороздки глубиной около 5 см. Удобрение следует вносить в подготовленные бороздки, при этом 10 л хватит примерно на 4 погонных метра посадок.







Такую подкормку можно вносить до тех пор, пока у чеснока не появится десятый лист, это время, когда начинает формироваться головка чеснока, которой будут нужны калийные удобрения.

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