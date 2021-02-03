Почему «малый голландец» Герард Доу писал портреты без ушей, которые стоили дороже картин Рембрандта

Герард Доу – первый ученик Рембрандта

Автопортрет Г. Доу в возрасте около 24 лет.

На картине «Женщина, читающая Библию» Доу, возможно, изобразил мать Рембрандта

Г. Доу. «Ученый, точащий перо»

Г. Доу. «Врач»

«Изысканный художник»

Г. Доу. «Служанка у окна»

Г. Доу. «Женщина, которая ест кашу»

Г. Доу. «Молодая дама за туалетом»

Фрагмент картины Г. Доу

Устаревший или модный художник?

Г. Доу. «Молящийся отшельник», часто повторяющийся сюжет в творчестве художника

Г. Доу. «Молодая мать». В частности, на этой картине ни у одного из персонажей не увидеть ушей; само произведение же было выкуплено за 4000 гульденов в подарок английскому королю Карлу II

Г. Доу. «Кошка, присевшая на подоконник в мастерской художника»