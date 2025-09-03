5 рецептов домашнего паштета из куриной печени, который буквально тает на языке

Нежный, лёгкий и невероятно вкусный паштет из куриной печени – блюдо, которое отлично сочетается не только с гренками, тостами и свежим багетом, а и со множеством других кулинарных изысков: от спагетти, отварного риса, запечённого картофеля и грибов до различных овощей, приготовленных на пару или обжаренных на сковородке.
1. С фисташковыми орешками
Нежный, лёгкий и воздушный паштет. \ Фото: roanunt.ro.
Печёночный паштет с фисташками приятно удивляет оригинальным вкусом с ореховым послевкусием. Нежный и воздушный, он буквально тает на языке, съедаясь за считанные секунды.
Ингредиенты:
• Печёнка куриная – 1 кг;
• Масло сливочное – 1 пачка (200-250 г);
• Вино (крепкое красное десертное) – ¾ стакана;
• Бульон куриный (из кубика) – 0,5 стакана;
• Фисташки солёные очищенные – 1,5 стакана;
• Лук-шалот – 6-8 шт;
• Петрушка свежая – 1 небольшой пучок;
• Кинза свежая – 1 небольшой пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Паштет из куриной печени. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Кинзу и петрушку вымыть;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Печёнку тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Зачистить перепонки и снять плёнку;
• Кусочки печени тщательно просушить;
• Лук-шалот очистить;
• Нарезать;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве сливочного масла;
• Затем добавить печёнку;
• Готовить пять-шесть минут с каждой стороны;
• Влить вино;
• Аккуратно перемешать;
• Тушить на среднем огне около десяти минут;
• Затем добавить бульон;
• Готовить на среднем огне шесть-восемь минут;
• Печёнку выложить на тарелку;
• Дать слегка остыть;
• Подливку вылить в чашу блендера;
• Затем выложить кусочки печёнки;
• Добавить нарезанное кусками сливочное масло;
• Добавить фисташки и нарезанную кинзу с петрушкой;
• Приправить слегка солью и смесью молотых перцев по вкусу;
• Перебить до однородной массы;
• Выложить в стеклянные банки;
• Накрыть крышкой;
• Отправить в холодильник на два-три часа;
• Готовый паштет подавать со свежим хлебом, тостами, гренками или любым гарниром;
• Хранить не более пяти дней в холодильнике в плотно закрытой банке.
2. С грибами
Печёночный паштет с грибами. \ Фото: noticiasaominuto.com.
Яркий насыщенный грибной вкус и аромат – то, перед чем так сложно устоять, тем более, когда речь идёт о печёночном паштете.
Ингредиенты:
• Печёнка куриная – 0,5 кг;
• Шампиньоны – 300 г;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Печёночный паштет с добавлением грибов. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Печёнку вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Кусочки просушить на бумажных полотенцах;
• Чеснок очистить;
• Обжарить три-четыре минуты (целые зубки) на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в сковороду к чесноку;
• Перемешать;
• Готовить пять-восемь минут;
• Добавить печёнку;
• Готовить три-четыре минуты;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на несколько равномерных частей;
• Высыпать в сковородку к остальным ингредиентам;
• Готовить до тех пор, пока на печёнке не образуется румяная корочка со всех сторон;
• После слегка остудить;
• Удалить зубки чеснока;
• Всё остальное выложить в чашу блендера;
• Приправить солью и чили;
• Перебить до однородной массы;
• Выложить в стеклянную банку;
• Хранить в холодильнике три-пять дней, плотно закрыв крышкой.
3. С яблоками
Печёночный паштет с яблочными нотками. \ Фото: cz.pinterest.com.
Печёночный паштет с добавлением зелёных яблок – самый настоящий шедевр кулинарии. Приятная кислинка и свежесть – главные козыри этого блюда, которое прекрасно сочетается с гренками из ржаного хлеба или тостами.
Ингредиенты:
• Печёнка куриная – 0,5 кг;
• Яблоки зелёные среднего размера- 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Сливочное масло – для жарки.
Паштет из куриной печени с добавлением зелёных яблок. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Печёнку хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Удалить всё лишнее;
• Кусочки просушить салфетками или бумажными полотенцами;
• Обжарить на небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета со всех сторон;
• Слегка остудить;
• Выложить в глубокую миску или чашу блендера;
• Добавить нарезанные очищенные яблоки;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Кинзу вымыть;
• Просушить;
• Нарезать и добавить к остальным ингредиентам;
• Всё хорошенько перебить до однородной массы;
• Выложить в стеклянную банку;
• Хранить не более трёх дней при плотно закрытой крышке.
4. С цитрусовыми
Печёночный паштет с цитрусовыми. \ Фото: tildacdn.com.
Этот рецепт печёночного паштета с добавлением сладких апельсинов и мандаринов запросто станет почётным гостем на вашем столе. Такое блюдо прекрасно сочетается с запечённым картофелем, свежими листьями салата, гренками или тостами, а также спагетти и рисом.
Ингредиенты:
• Печень куриная – 600 г;
• Апельсины сладкие крупные – 1 шт;
• Мандарины сладкие – 3 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Свежая кинза и петрушка (микс) – небольшой пучок;
• Масло оливковое – для жарки.
Нежный печёночный паштет с цитрусовыми нотками. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Печёнку вымыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Срезать всё лишнее;
• Кусочки печени просушить;
• Обжарить до румяного цвета со всех сторон на небольшом количестве оливкового масла;
• Затем слегка остудить;
• Выложить в чашу блендера;
• Апельсины и мандарины очистить;
• Снять белую плёнку;
• Дольки выложить к печени;
• Сдобрить солью и перцем;
• Добавить измельчённую петрушку и кинзу;
• Всё тщательно перебить до однородной массы;
• Выложить в банку;
• Держать в холодильнике три-четыре дня, плотно закрыв крышкой.
5. С пряными травами и анчоусами
С анчоусами и пряными травами. \ Фото: pinterest.com.
Печёночный паштет с анчоусами и пряными травами будет оценен по достоинству даже истинными гурманами, которые, попробовав ложечку, больше не смогут устоять перед тем, чтобы съесть ещё одну, и ещё.
Ингредиенты:
• Печёнка куриная – 1 кг;
• Вино красное десертное – 1,5 стакана;
• Масло сливочное – 4 ч.л;
• Масло оливковое – 1 стакан;
• Лук белый крупный – 2 шт;
• Чеснок – 1 крупная головка;
• Корнишоны из банки – 6-8 шт;
• Анчоусы в масла (филе) – 12 шт;
• Розмарин – 1 ч.л;
• Шалфей – 1 ч.л;
• Тимьян – 1 ч.л;
• Винный уксус красный – 4,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза свежая – 1 пучок.
Печёночный паштет с добавлением анчоусов. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Печёнку вымыть под холодной водой;
• При необходимости зачистить;
• Просушить;
• Добавить к луку и чесноку;
• Готовить до тех пор, пока печень не схватится румяной корочкой;
• Влить вино и уксус;
• Готовить до тех пор, пока жидкость не испарится;
• Приправить солью, тимьяном, шалфеем, розмарином и смесью молотых перцев;
• Перемешать;
• Слегка остудить;
• Всё аккуратно выложить в чашу блендера;
• Добавить анчоусы, нарезанные огурчики и измельчённую кинзу;
• Перебить до однородной массы;
• Выложить в банку;
• Хранить не более пяти дней в холодильнике, плотно накрыв крышкой.
