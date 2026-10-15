Как убрать дырку на куртке

Если на куртке появилась дырка, не стоит отчаиваться. Гораздо правильнее запастись тонкой иглой и подобрать нитки в тон. А небольшой кусочек ткани для латки обязательно найдется, даже если на первый взгляд вам кажется, что взять его просто негде.
Аккуратно обрезаем ткань вокруг дырки, с небольшим отступом от краев.
Не торопитесь с выводом о том, что латок в результате придется делать две, а не одну. Находящаяся в области подворотов или заходящая внутрь карманов ткань в 90% случаев просто не понадобится. Неприкосновенный запас чаще всего находится на виду в области ворота, чуть ниже того места, где обычно пришивают петельку. Достаточно подпороть тканевую нашивку и аккуратно вырезать находящуюся под ней ткань.
Подгоняем размер заплатки под размер дырки. Заплатка должна быть немного больше дырки, но не наоборот, иначе ткань просто стянется, а результат не будет выглядеть аккуратно. Для работы выбираем тонкие прочные нитки в тон и тонкую иглу. Еще один важный момент заключается в том, что швы не должны быть сделаны сложенной вдвое нитью.
При стыковке ткани куртки с латкой используем шов лицом к лицу. Заплатку располагаем вровень с краем дырки и начинаем прошивку от угла. Иглу заводим под ткань куртки, прокол для стежка делаем с отступом от края в несколько миллиметров, достаточным для того, чтобы материал не расслоился. Возвращаем иглу обратно, снова заводим под ткань, но уже на латке.
Одна сторона полностью прошита. Теперь, не обрывая нить, делаем протяжку по диагонали и заводим иглу в противоположный угол снизу.
Дальше делаем прошивку по короткой стороне, двигаясь к верху. Дойдя до угла, снова делаем протяжку по диагонали и прошиваем по аналогии оставшиеся две стороны. В конце при необходимости подрезаем излишки ткани и заправляем остаток внутрь.
Теперь область латки необходимо хорошо проутюжить. В идеале делаем это по изнаночной стороне. Для стабилизации дополняем латку с изнанки небольшим кусочком флизелина на клеевой основе.
Выворачиваем куртку, при необходимости подшиваем обратно подкладку. Любуемся полученным результатом. Латка практически незаметна. Куртка снова готова к носке.
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