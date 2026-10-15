Как убрать дырку на куртке

Если на куртке появилась дырка, не стоит отчаиваться. Гораздо правильнее запастись тонкой иглой и подобрать нитки в тон. А небольшой кусочек ткани для латки обязательно найдется, даже если на первый взгляд вам кажется, что взять его просто негде.



Аккуратно обрезаем ткань вокруг дырки, с небольшим отступом от краев.

Вместо дырки неправильной формы, теперь на куртке появился аккуратный прямоугольник. Его то и нужно дополнить заплаткой.Не торопитесь с выводом о том, что латок в результате придется делать две, а не одну. Находящаяся в области подворотов или заходящая внутрь карманов ткань в 90% случаев просто не понадобится. Неприкосновенный запас чаще всего находится на виду в области ворота, чуть ниже того места, где обычно пришивают петельку. Достаточно подпороть тканевую нашивку и аккуратно вырезать находящуюся под ней ткань.Подгоняем размер заплатки под размер дырки. Заплатка должна быть немного больше дырки, но не наоборот, иначе ткань просто стянется, а результат не будет выглядеть аккуратно. Для работы выбираем тонкие прочные нитки в тон и тонкую иглу. Еще один важный момент заключается в том, что швы не должны быть сделаны сложенной вдвое нитью.При стыковке ткани куртки с латкой используем шов лицом к лицу. Заплатку располагаем вровень с краем дырки и начинаем прошивку от угла. Иглу заводим под ткань куртки, прокол для стежка делаем с отступом от края в несколько миллиметров, достаточным для того, чтобы материал не расслоился. Возвращаем иглу обратно, снова заводим под ткань, но уже на латке.По сути все время как бы делаем «8» с подтяжкой, нить снаружи практически незаметна. Постепенно продвигаемся к противоположному углу.Одна сторона полностью прошита. Теперь, не обрывая нить, делаем протяжку по диагонали и заводим иглу в противоположный угол снизу.Дальше делаем прошивку по короткой стороне, двигаясь к верху. Дойдя до угла, снова делаем протяжку по диагонали и прошиваем по аналогии оставшиеся две стороны. В конце при необходимости подрезаем излишки ткани и заправляем остаток внутрь.Теперь область латки необходимо хорошо проутюжить. В идеале делаем это по изнаночной стороне. Для стабилизации дополняем латку с изнанки небольшим кусочком флизелина на клеевой основе.Выворачиваем куртку, при необходимости подшиваем обратно подкладку. Любуемся полученным результатом. Латка практически незаметна. Куртка снова готова к носке.