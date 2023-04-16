Самые древние дайверы: Учёные выяснили, для чего неандертальцы ныряли на большие глубин

Пляж в Сперлонге (Италия), недалеко от грота Деи Москерини. /Фото: Ursula iris via Wikipedia in italiano

Расположение гротов. /Фото:plos.org

Примитивные орудия из раковин, обнаруженные ещё в 1949 году. /Фото:plos.org

Примерно так выглядели раковины, которые могли доставать неандертальцы со дна моря. /Фото:plos.org (Карло Смрильо, Барбара Уилкенс)

Фотографии раковин, собранных со дна моря и выброшенных на поверхность, сделаны в межведомственной Лаборатории электронной микроскопии университета Рома Тре. /Фото:plos.org

Найденные в гроте куски вулканической пемзы, предположительно, использовались для шлифовки орудий. /Фото:plos.org

Последнее исследование учёных демонстрирует гибкость мышления неандертальцев.