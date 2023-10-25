Приёмы в интерьере ванной комнаты, за которые дизайнер точно не погладит по голове

В ванной комнате мы проводим меньше времени, чем в других, но это не значит, что к ее оформлению можно подходить халатно.







Наоборот, важно уделить внимание каждой мелочи: подобрать максимально практичные материалы, обратиться к функциональным решениям, позаботиться о том, чтобы пребывание в санузле было удобным. Чтобы вам было проще сориентироваться, рассказываем, от каких вещей и приемов по ходу ремонта лучше отказаться.



Прием 1: Стакан для щеток на бортике раковины

Прием 2: Стеклянная дверь в душе

Прием 3: Открытые полки

Прием 4: Гладкая плитка на полу

Прием 5: Верхний свет над зеркалом

Прием 6: Мало систем хранения

Прием 7: Маленькое зеркало

Стакан для щеток лучше вешать на стенуПожалуй, это стандартное решение, об удобстве и целесообразности которого уже давно никто не задумывается. А зря. Стаканчик с зубной пастой и щетками, расположенный на раковине, неудобен по нескольким причинам. Во-первых, внутрь попадает вода, что чревато появлением вредных микроорганизмов, в частности, плесени. Во-вторых, емкость очень легко опрокинуть, и тогда все щетки окажутся на полу (не очень гигиенично, правда?) В-третьих, наличие стакана на бортике осложняет уборку – чтобы протереть влагу или пыли на раковине, придется переставлять емкость с места на место.Чтобы избежать всего вышеперечисленного, закрепите стаканчик на стене, это решит все проблемы: он не будет падать, внутрь не попадет вода, получится избежать сложностей в процессе уборки. Также, если у вас есть шкафчик над раковиной, можете убирать стаканчик туда. Все равно он нужен только утром и вечером.Кстати, если вы пользуетесь электрическими зубными щетками, самым оптимальным вариантом будет перейти на специальные подставки или держатели, которые также крепятся к стене. Есть варианты с автоматической подзарядкой щеток, со стерилизацией щетинок, с дозатором для зубной пасты. Очень удобно.Стеклянная дверь должна плотно закрываться благодаря уплотнителюСпоры о том, что удобнее – ванна или душевая кабина – не утихнут, наверное, никогда. Но иногда за вас все решает судьба, а точнее – исходный размер санузла. Если площадь комнаты маленькая, в ней получится расположить только душ.Вариантов кабин много, но самыми популярными являются стеклянные минималистичные модели. Они выглядят стильно, красиво, отлично вписываются практически в любой интерьер. Но есть один важный нюанс – если на дверце отсутствует качественный уплотнитель, и она не закрывается плотно, вода будет постоянно протекать, что может привести к появлению грибка.Поэтому, если вы планируете у себя в ванной именно такую конструкцию, позаботьтесь о наличии хороших уплотнителей – они избавят вас от возможных проблем. Также важно правильно и своевременно за ними ухаживать – тщательно промывайте изделия, а когда заметите, что они стали плохо выполнять свои функции, меняйте на новые. Так получится избежать не только появления плесени, но и постоянно влажного пола, на котором можно поскользнуться.В зоне раковины уместнее будет закрытый шкафчик, а не полкиА точнее, их чрезмерное количество. Открытые полки выглядят легко, воздушно, не перегружают интерьер, что особенно важно в условиях маленькой комнаты. Но есть и минусы: они быстро собирают на себе пыль, провоцируют визуальный шум, существенно усложняют уборку. Кроме того, если полки изготовлены из невлагостойких материалов и не обработаны специальной пропиткой, под воздействием воды они испортятся или даже станут причиной появления грибка.Постарайтесь максимально сократить количество открытых полок. Оставьте несколько рядом с зеркалом, над унитазом или в душевой зоне, но для большинства предметов предусмотрите закрытое хранение в виде шкафчиков. И обязательно подбирайте изделия из влагостойких материалов.Для пола выбирайте фактурную плитку и не забывайте про коврикПлитка с гладким покрытием в целом небезопасна, но когда ее используют для оформления пола на кухне или в прихожей, риск получения травмы не такой высокий. А вот в случае с ванной все гораздо хуже. После принятия душа на полу обычно образуются целые лужи, и если ненароком наступить на мокрый пол, можно поскользнуться и упасть.Конечно, можно использовать коврик, но он все равно не сможет закрыть поверхность полностью, поэтому риск падения остается. Кроме того, некоторые производители относятся к своим изделиям недобросовестно, поэтому антискользящее покрытие присутствует далеко не на всех ковриках.Чтобы обеспечить себе безопасное пребывание в ванной комнате, выбирайте текстурное, слегка шершавое покрытие, которое отличается хорошим сцеплением. Обратите внимание, что у некоторых брендов можно найти плитку и керамогранит, предназначенные специально для ванной комнаты – такие экземпляры обычно оснащены антискользящей поверхностью.На заметку: Не забывайте, что выбранные отделочные материалы должны быть не только безопасными, но также простыми в уходе. Если на плитке будут присутствовать различные углубления, вы на ней, конечно, не поскользнетесь, однако уборка превратится в настоящий ад, ведь туда постоянно будут забиваться пыль, грязь и пр.Светильники должны быть не сверху, а по бокамДизайнеры постоянно повторяют о важности качественного освещения в комнатах, и в ванной в том числе. Уже давно один источник света не считается нормой, необходимо предусматривать сразу несколько сценариев освещения. Однако располагать их бездумно – плохая затея. Так, например, яркие лампы над зеркалом создают неравномерное освещение, блики и тень со спины. Соответственно, накраситься, побриться, сделать какие-то уходовые процедуры при таком свете весьма проблематично.Оптимальный вариант – повесить с обеих сторон зеркала бра. Чтобы освещение было качественным и равномерным, располагайте их на одном уровне с вашим отражением. Еще одна неплохая идея – купить светодиодную модель с подсветкой по периметру.Недостаток систем хранения провоцирует бардак в ванной комнате.С одной стороны, ванную комнату не хочется перегружать, чтобы она не выглядела как склад и не мешала удобному передвижению. Но с другой стороны, если в санузле будет недостаточно мест для хранения, там постоянно будет царить хаос, вам будет сложно что-либо найти. Со временем на бортиках ванны и раковины появится целая коллекция разномастных баночек и бутылочек, яркие цветные полотенца займут место на двери или на стиральной машинке, косметика поселится на открытых полках. При таком раскладе избежать визуального шума точно не получится.Постарайтесь подобрать системы хранения таким образом, чтобы они на отлично справлялись со своими функциями, но при этом не занимали много места. Например, под раковиной можно разместить тумбу с ящиками, над стиральной машинкой повесить небольшой шкафчик, между ванной и стеной (если там осталось место) установить узкую этажерку на колесиках. Помните: чем больше площади вы отдадите под хранение, тем опрятнее будет выглядеть ваш санузел.Зеркало должно отражать вас по грудь, а лучше по поясЗеркало является одним из самых важных элементов в ванной комнате, ведь, как показывает практика, все уходовые и бьюти-процедуры обычно проводят именно там. Поэтому сразу следует отказаться от маленького зеркала – оно не только непрактичное в плане использования, но также выглядит непропорционально на пустой стене. Идеальный вариант – если зеркало отражает вас по грудь, а лучше по пояс. Кстати, не стоит бросаться из крайности в крайность и покупать слишком большой экземпляр в массивной раме – он будет выглядеть громоздко и визуально уменьшит площадь санузла.