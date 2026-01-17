Почему американские полицейские прячутся за дверями автомобилей, если те не защищают от пуль

Каждый хотя бы раз видел какой-нибудь американский фильм, где бравые стражи порядка участвовали в перестрелке и при этом прятались за дверками собственных автомобилей. Совершенно очевидно, что несколько миллиметров листового металла не способны защитить даже от 9 мм пуль. Отсюда возникает закономерный вопрос: зачем полицейские все-таки «прячутся» за дверью?
Почти все полицейские машины бронированы. |Фото: livejournal.com.
На самом деле дверь полицейской машины США вполне себе может защитить от огнестрельного оружия. Дело в том, что внутри каждой двери установлена баллистическая пластина, соответствующая второму классу защиты. Такая обеспечивает достаточно надежную степень защиты не только от 9 мм, но и от калибра 7.62. Интересно то, что устанавливать эти пластины начали сравнительно недавно – с 2010 года. Почти все остальное время американские копы ездили без бронированных дверей. Исключением были лишь 1930-е годы, когда под кузов также ставили листы брони, однако уже к 1940 годам от нее отказались – слишком дорого.
В перестрелка хоть какое-то укрытие лучше, чем никакое. |Фото: nbcnews.com.
Впрочем, все время, когда никаких бронепластин в дверцах машин не было и в помине, полицейские США в перестрелках все равно за ними прятались по двум причинам. Во-первых, патруль всегда мог сделать импровизированную броню. Для этого было достаточно набросить на дверь автомобиля дополнительных бронежилет из штурмового набора, хранящегося в багажнике. Во-вторых, дверь машины традиционно используется копами в качестве подставки для рук. Это звучит странно, однако, когда нужно сидеть с оружием на перевес час-другой прибывая постоянно наготове находясь в оцеплении – руки банально устают и затекают.
Чаще всего так делают в оцеплении. |Фото: politeka.net.
Кроме того, дверца неплохо скрывает полицейского и расстояния даже в 100 метров не всегда заметно есть за ней кто-то или все-таки нет. Тем более, что американские копы выставив в машины в оцепление, почти всегда распахивают обе передние двери для «отвода глаз», даже если за ними никто не сидит. Кстати, к 2025 году в США будут введены в эксплуатацию новые полицейские машины, кузов которых будет оснащён бронированием пятой категории. Такие пластины держат выстрелы большинства снайперских винтовок.
В первую очередь полагаются все-таки на бронежилеты. ¦Фото: americanpatriotdaily.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии