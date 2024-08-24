С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Так себе снимки.Фотографии, сдела...
  • Ингерман Ланская
    савейскае пиво - это в большинстве бутылированная моча или разбавленная водопроводной водой..Его крепость изме...
  • Алиса Майская
    Представления автора об уюте странные.Отличные дизайнер...

Разноцветная античность, или как на самом деле выглядели древнегреческие скульптуры


Древние скульптуры в неожиданном ракурсе..

Древние скульптуры в неожиданном ракурсе..

Сегодня сложно представить, то древние скульптуры, которые можно увидеть в музеях по всему миру на самом деле выглядели совсем по другому. На самом деле (и это уже научно установленный факт) древние скульптуры раскрашивали свои произведения в яркие цвета. В нашем обзоре можно увидеть, как выглядели великие творения древности в момент их создания.

1. Статуя Октавиана Августа


Внучатый племянник Гая Юлия Цезаря.

Внучатый племянник Гая Юлия Цезаря.

 

2. Троянский лучник Парис


Лучник на западном фронтоне храма Афины Афайи.

Лучник на западном фронтоне храма Афины Афайи.

 

3. Саркофаг Александра Македонского


Цветная реконструкция саркофага.

Цветная реконструкция саркофага.

 

4. Голова воина


Воин с фронтона храма Афины Афайи на Эгине.

Воин с фронтона храма Афины Афайи на Эгине.

 

5. Торс из Акрополя


Торс в цвете.

Торс в цвете.

 

6. Статуя льва


Статуя из Лутраки.

Статуя из Лутраки.

 

7. Кора Пеплофора из Музея Афинского Акрополя


Стилизованное изображение греческой богини Афины.

Стилизованное изображение греческой богини Афины.

 

8. Бюст Aphaiatemplet Aigina


Богиня, которая поклонялись в одном месте на острове Эгина.

Богиня, которая поклонялись в одном месте на острове Эгина.

 

9. Римский император Калигула


Калигула - третий сын Германика и Агриппины Старшей.

Калигула - третий сын Германика и Агриппины Старшей.

 

10. Бронзовый бюст Эфеба в диадеме


Юноша, достигший совершенолетия.

Юноша, достигший совершенолетия.

 

11. Византийская императрица, Ариадна


Первая единодержавная императрица на византийском престоле.

Первая единодержавная императрица на византийском престоле.

 

12. Лемносская Афина


Богиня мудрости, знания и справедливой войны.

Богиня мудрости, знания и справедливой войны.

 

13. Аполлон


Озаряющая и животворящая сила неба.

Озаряющая и животворящая сила неба.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх