Как Пиноккио стал Буратино, или Советские двойники героев известных зарубежных сказок

Буратино и Пиноккио.
Не секрет, что многие советские произведения имели оригиналы в зарубежной литературе. Но писатели настолько виртуозно адаптировали содержание, а порой и изменяли сюжетные линии, что новые версии были гораздо интереснее и успешнее исходников. В этой статье собраны персонажи советских сказок, которые стали намного популярнее оригинальных героев.
Доктор Айболит VS доктор Дулиттл
Доктор Айболит VS доктор Дулиттл. | Фото: rbth.com.
Все началось с Корнея Чуковского и цикла его произведений о докторе Айболите. Многие проводили параллели между этим сказочным героем и доктором Дулиттлом – персонажем книг английского писателя Хью Лофтинга. Как известно, оба этих героя понимали язык животных и лечили их.
Многие обвиняли Чуковского в плагиате, ведь произведение Лофтинга вышло раньше, чем история про доктора Айболита. Однако Корней Иванович в своих воспоминаниях утверждал, что на создание детской сказки его вдохновил доктор Цемах Шабад, с которым он познакомился в Вильнюсе в 1912 году. Тот врач был очень добрым, лечил и детей, и зверей. В Вильнюсе есть даже памятник, изображающий эпизод, когда девочка с больной кошкой просит помощи у доктора Шабада.
Буратино VS Пиноккио
Буратино VS Пиноккио.
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» стал одной из самых популярных сказок в Советском Союзе. Впервые произведение было опубликовано в 1936 году в газете «Пионерская правда». «Золотой ключик» был настолько успешен, что его переиздавали 182 раза общим тиражом в 14,5 миллионов экземпляров.
Все началось с честной попытки Алексея Толстого адаптировать произведение итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». В 1935 году Толстой писал Максиму Горькому: «Я работаю над Пиноккио. Сначала я хотел просто перевести содержание сказки на русском языке, но потом отказался от этой идеи, т. к. это слишком скучно. Сейчас я описываю эту же тему, но по-своему».
Иллюстрация из детской книги о приключениях Буратино. | Фото: cp14.nevsepic.com.ua.
В своей сказке Алексей Толстой не упоминает о носе деревянного мальчика, который увеличивается всякий раз, когда тот говорит неправду. Да и в итальянском варианте Пиноккио попадает к хозяину кукольного театра Манджафоко, который вовсе не кровожадный. А в советском варианте Буратино предстоит столкнуться с ужасным Карабасом-Барабасом.
Читатели остались в восторге от «Золотого ключика». Советские дети на новогодних праздниках с удовольствием надевали костюмы Мальвины, Буратино, Артемона. Имя самого Буратино стало брендом. Так называлась популярная сладкая газированная вода. Также был снят прекрасный музыкальный фильм по мотивам сказки.
«Волшебник Изумрудного города» VS «Волшебник страны Оз»
«Волшебник Изумрудного города» VS «Волшебник страны Оз».
Когда в руки учителю и переводчику Александру Волкову попала книга американского писателя Лаймена Фрэнка Баума, он пришел от нее в полный восторг. Сначала Волков стал пересказывать сказку своим ученикам, затем решил сделать ее русский перевод. Перевод превратился в пересказ. В конце концов Волков переслал свою версию произведения Самуилу Маршаку – главному редактору Детгиза. Когда в 1939 года голливудский фильм «Волшебник страны Оз» награждали Оскаром, в СССР вышло первое издание «Волшебника Изумрудного города» со скромной надписью на титульном листе «по мотивам произведения Л. Ф. Баума».
Эта книга в СССР имела огромный успех. Александр Волков мешками стал получать письма от читателей с просьбами продолжить серию. В последующие 25 лет он написал еще пять книг, которые стали самостоятельными произведениями, практически не перекликающимися с оригиналом.
Старик Хоттабыч - джинн, превращенный в советского гражданина
Старик Хоттабыч - джинн, превращенный в советского гражданина
Превратить древнего джинна в советского гражданина? Почему бы и нет. Именно эту задачу взял на себя Лазарь Лагин, бывший заместителем главного редактора сатирического журнала «Крокодил». По словам дочери писателя Натальи Лагиной, замысел повести-сказки о приключениях джинна у ее отца появился после прочтения сказки английского писателя Ф. Энсти «Медный кувшин».
Произведение получилось довольно занимательным и имело три варианта. В каждой последующей редакции имела место советская идеология, ведь пионер Волька перевоспитывает Хоттабыча в образцового советского гражданина. Если отбросить налет политической пропаганды, то хорошо написанное произведение имело большой успех среди юных читателей. Большей популярности «Хотаббычу» способствовала экранизация повести-сказки в 1955 году.
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