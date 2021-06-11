Оружие былинных богатырей: что представлял из себя древнерусский ослоп

Люди создавали оружие с незапамятных времен для защиты себя от диких зверей и не слишком порядочных соседей. Долгое время оружие было очень простым. Даже обычная дубина может стать верным товарищем в борьбе за выживание или в состязании за лучшую долю. Ярчайшим примером такого оружия, конечно же, является древнерусский ослоп.
Все гениально просто. /Фото: cgtrader.com.
Главное достоинство ослопа в том, что проще этого оружия в мире просто не бывает. По сути, это здоровенная дубина. Изготавливали ослоп, как правило, из большого сука, у которого предварительно обрубили сучья. Однако время шло и даже такое простое, но вполне эффективное снаряжение люди захотели улучшить. В результате на утолщенном конце дубины стали делать разнообразные надрезы. В них принялись вставлять острые камни для улучшения поражающего эффекта.
Отличное оружие. /Фото: turkaramamotoru.com.
На Руси ослопы изготавливали с давешних времен. Такое оружие могло быть как одноручным, так и двуручным. Небольшой ослоп мог весить до 3 килограмм. Стоит отметить, что это очень много для одноручного оружия. Для сравнения, во времена Владимира Крестителя стальной меч весил чуть меньше килограмма. Но даже этой массы хватало для того, чтобы с годами у доживших до солидного возраста дружинников на «рабочей руке» начинались проблемы с суставами.
Простая дубина. /Фото: warosu.org.
Самые тяжелые ослопы при этом могли весить по 12 килограмм! Удар любой дубиной чаще всего был фатальным для незащищенного противника и заканчивался скорой смертью или комой, в которую человек тут же впадал из-за серьёзного конфузящего урона организму. Еще одним важным достоинством ослопа было то, что такое оружие было предельно простым в вопросе изготовления и крайне дешевым. Более того, позволить себе ослоп мог даже простолюдин.
Булава - вещь. /Фото: nearyou.ru.
Интересный факт: во времена империи Карла Великого снарядить и полностью экипировать конного воина стоило примерно столько же, сколько стоило бы стадо добрых коров. При этом самый дешевый набор снаряжения, состоящий лишь из копья и щита стоил примерно, как полторы коровы. Иными словами, оружие в те времена было очень дорогим.
Позднее появятся булавы. /Фото: popgun.ru.
Примечательно, что на Руси ослопами не брезговали даже представили княжеских дружин. Само собой для них изготавливались куда более сложные дубины. Очень часто в них добавлялись многочисленные металлические детали. Примечательно и то, что дубины использовались не только в качестве дробящего, но также в качестве метального оружия!
Яркий пример. /Фото: nearyou.ru.
Тем не менее, с развитием защитного снаряжения, повсеместным распространением стальных шлемов и кольчуг, а также с началом появления отдельных элементов пластинчатой брони, деревянный ослоп утратил всякую функциональность и постепенно окончательно вышел из употребления.
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