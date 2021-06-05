10 подсказок, как сократить расходы на продукты питания и при этом не остаться голодным

Есть известное выражение: «На еде не экономят». Однако, подобная трактовка относится больше к разумному потреблению пищи, которая необходима для нормального функционирования всего организма. Экономное расходование бюджета на продукты питания — это не отказ от жизненно важных продуктов, а рациональное ведение учета. Согласитесь, что засохшие кусочки сыра или колбасы, черствый хлеб — нередкие гости наших холодильников. Как избежать бесполезной траты денег и обеспечить свою семью всеми необходимыми продуктами?
1. Создавайте свои собственные запасы продуктов
Запас полуфабрикатов — разумное расходование продуктов и денежных средств. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Как часто для приготовления соусов нужна всего лишь чашка мясного бульона? Для этого нет необходимости варить целую курицу или мясо. Опытные хозяйки давно делают следующий запас: при приготовлении мясного бульона для супа они всегда отливают чашку или две бульона в морозилку. И когда приходит время готовить соус, у них всегда есть замороженный мясной бульон, который можно использовать. Также очень выгодно и экономно делать полуфабрикаты в виде замороженных котлет, голубцов, тефтелей, отбивных. В этом случае для приготовления обеда или ужина расходуется только нужное количество, а остальные полуфабрикаты ждут своего часа.
2. Пишите список перед походом в магазин
Список необходимых продуктов — снижает риск необоснованной траты денег. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Отправляться без плана покупок в супермаркет — почти стопроцентная вероятность, что вы купите лишние продукты. В магазинах все устроено так, что человек непроизвольно берет с полок даже продукты, которые не планировал покупать. Поэтому составление списка — важный шаг к разумной экономии. Для того, чтобы правильно его составить, планируйте свой рацион на неделю вперед.
Полезный совет от Novate.ru: Для того, чтобы правильно составить меню на неделю, необходимо учесть предпочтения всех членов семьи. Нецелесообразно покупать мясо, если в семье вегетарианцы. Или тратить деньги на приобретение полезного с вашей точки зрения продукта, если его все равно не будут есть.
3. Проверяйте свои запасы
Используйте запасы своих кладовых, и вам не надо будет тратить деньги на покупку новых продуктов. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Иногда полезно производить инвентаризацию в кладовой или холодильнике. Прежде чем отправиться в продуктовый супермаркет, обязательно посмотрите, что из продуктов есть в наличии. Не исключено, что вы обнаружите ингредиенты для пары блюд. Используя интернет-приложения для поиска рецептов, можно приготовить еду из имеющихся продуктов, тем самым откладывая поход в магазин на следующий раз.
4. Не покупайте продукты, расположенные на уровне глаз
Не поленитесь наклониться к нижней полке с продуктами — это сэкономит вам деньги, а может и здоровье. /Фото: f7.pmo.ee
Этой уловкой пользуются практически все супермаркеты. Продавцы размещают более дорогие продукты на уровне глаз покупателей. Однако, если наклониться чуть ниже и встать на цыпочки и посмотреть на верхние полки, то можно обнаружить одинаковые по составу продукты по более низкой цене. Еще один маркетинговый ход — размещение на уровне глаз продуктов, чей срок годности уже истекает. Помимо цены обращайте внимание на срок реализации.
5. Не ходите в магазин голодным
Голодный покупатель — враг своему бюджету. /Фото: kaliagenova.com
Статистика показывает, что большинство ненужных покупок человек делает на голодный желудок. Этим и пользуются супермаркеты. Продукты расставляются так, чтобы вызвать у голодных покупателей еще большее чувство голода и желание приобрести как много больше продуктов. Поэтому, отправляясь за покупками, обязательно покушайте.
6. Оптом — не значит дешевле
Оптом — не значит дешевле. /Фото: familycare-stage-media.s3.amazonaws.com
Это еще один ловкий маркетинговый ход для увеличения дохода продуктовых магазинов. Под видом оптовых покупок продается товар, который стоит дороже своего более миниатюрного собрата. Так, если перед вами стоит двухлитровая бутылка подсолнечного масла, а рядом литровая, проверьте, много ли вы сэкономите, если купите бутылку большего объема. Методом несложных подсчетов можно определить, рационально ли приобретать продукт большей фасовки.
7. Использовать интернет-приложения
Использование приложений — верный путь к экономии денег. /Фото: getjago.com
Для экономии денег можно использовать специальные приложения, в которые попадают самые крупные магазины. При помощи агрегаторов скидок вы можете не только сэкономить время, но и приобрести продукты по выгодным ценам. Среди лидеров - приложение Едадил. На сервисе собраны акции и скидки на продукты питания и товары повседневного спроса. В первую очередь этот сервис рассчитан на запланированные покупки в близлежащих магазинах. За покупку некоторых товаров есть возможность получить кешбек. Для этого достаточно отсканировать QR-код чека.
8. Выращивать свежую зелень дома
Зелень, выращенная дома — ощутимая экономия денег. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Всем известно, что свежая зелень улучшает не только эстетический вид продуктов, но и их вкусовые качества. В сезон зеленый лук и сельдерей можно купить в магазине или на рынке по доступным ценам. А что делать, если зелени хочется зимой? Следуя несложным рекомендациям, можно у себя на подоконнике создать зеленую лужайку из проросшего лука. Это не только сэкономит вам деньги, но и принесет пользу для здоровья.
9. Замораживать свежие травы в оливковом масле
Заморозка свежих трав. /Фото: media.30seconds.com
Сезонные травы, которые вы используете для приготовления различных блюд, можно сохранить на зиму, заморозив их в оливковом масле. В емкость для кубиков льда насыпаем мелконарезанную зелень и заливаем маслом. Ароматная и вкусная заготовка будет радовать своим вкусом в течение всей зимы.
10. Один день в неделю исключить из рациона мясо
Разумный отказ от мяса — еще одни способ уменьшить расходы на продукты. /Фото: blog.tefal.co.uk
Всем известно, что покупка мясных продуктов занимает большую часть бюджета. Сокращая потребление мяса хотя бы раз в неделю, вы не только заметно уменьшите расходы, но и укрепите свое здоровье. Исследования показали, что при таком разумном изменении плана питания семейный бюджет пополнится на значительную сумму.
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