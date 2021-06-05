10 подсказок, как сократить расходы на продукты питания и при этом не остаться голодным

1. Создавайте свои собственные запасы продуктов

Запас полуфабрикатов — разумное расходование продуктов и денежных средств. /Фото: avatars.mds.yandex.net

2. Пишите список перед походом в магазин

Список необходимых продуктов — снижает риск необоснованной траты денег. /Фото: avatars.mds.yandex.net

3. Проверяйте свои запасы

Используйте запасы своих кладовых, и вам не надо будет тратить деньги на покупку новых продуктов. /Фото: avatars.mds.yandex.net

4. Не покупайте продукты, расположенные на уровне глаз

Не поленитесь наклониться к нижней полке с продуктами — это сэкономит вам деньги, а может и здоровье. /Фото: f7.pmo.ee

5. Не ходите в магазин голодным

Голодный покупатель — враг своему бюджету. /Фото: kaliagenova.com

6. Оптом — не значит дешевле

Оптом — не значит дешевле. /Фото: familycare-stage-media.s3.amazonaws.com

7. Использовать интернет-приложения

Использование приложений — верный путь к экономии денег. /Фото: getjago.com

8. Выращивать свежую зелень дома

Зелень, выращенная дома — ощутимая экономия денег. /Фото: avatars.mds.yandex.net

9. Замораживать свежие травы в оливковом масле

Заморозка свежих трав. /Фото: media.30seconds.com

10. Один день в неделю исключить из рациона мясо

Разумный отказ от мяса — еще одни способ уменьшить расходы на продукты. /Фото: blog.tefal.co.uk