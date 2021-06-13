Пьяный полет на спор, «конфетный» бомбардировщик и другие интересные факты из истории авиации

1. Вместо иска в суд – турнир по армрестлингу

Спор за слоган руководители решили поединком на руках. /Фото: businessandfinance.com

Турнир по армрестлингу стал очень удачной рекламой для авиакомпании. /Фото: magellantimes.com

2. Азартный полет «под градусами»

Первый пьяный полет обошелся в 100 долларов штрафа. /Фото: unyttigehistoriefacts.dk

За второй угон самолета Фитцпатрику пришлось отсидеть 6 месяцев. /Фото: thejuicyreport.com

3. Сбивание ФАУ-1 без пушек

Британские пилоты нейтрализовали ФАУ-1, переворачивая их в полете. /Фото: itteren.nl

4. «Конфетный» бомбардировщик

Дети ждут «авиабомбы» со сладостями. /Фото: s3.eestatic.com

5. Зачем пилотам шелковый шарф?

Шелковый шарф у пилотов играл сначала практичную, и только потом модную роль. /Фото: i.imgur.com

6. Посадка сцепки из двух самолетов

Самолеты летели в одном направлении и при ударе сцепились, как сиамские близнецы. /Фото: 66.media.tumblr.com