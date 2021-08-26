Самые странные и причудливые обычаи первой брачной ночи со всего мира

В некоторых культурах в обычаях, связанных с первой брачной ночью, принимали участие не только жених и невеста. Ниже описаны самые неловкие, странные и весёлые традиции, касающиеся первой брачной ночи.
Французский суп, подаваемый в унитазе
Данная традиция возникла в то время, когда люди справляли естественную нужду ещё в ночные горшки. Родственники жениха и невесты наполняли ночной горшок остатками алкоголя и еды с праздничного стола, после чего отдавали его молодожёнам в качестве «топлива» для их брачной ночи. Они не покидали спальню до тех пор, пока жених и невеста полностью не выпивали содержимое горшка.
Эта традиция существует по сей день, правда, в несколько усовершенствованном виде. Сегодня вместо горшка родственники молодожёнов используют миску в виде унитаза, которую наполняют шоколадным фондю и шампанским.
В XVIII веке в королевских семьях практиковали ритуал, согласно которому в первую брачную ночь у постели молодожёнов собиралась группа угрюмых священников, придворных дам и господ.
Шутка с шотландским сыром
Согласно книге «Свадебные обычаи мира: от хны до медового месяца», в Шотландии некогда существовал обычай брать с собой в постель кусок сыра на удачу. Молодожёны должны были положить около 500 грамм лимбургского сыра между парой полотенец и подавить его.
Индийские покрывала
В Индии в первую брачную ночь невеста прячется под покрывало на кровати, которую обступают члены её семьи. Жених входит в комнату со своими родственниками и пытается определить, к какой стороне лежит головой невеста. В это время члены её семьи норовят сбить его с толку ложными подсказками и глумливыми шутками. Если жених точно угадывает, с какой стороны находится голова его невесты, в браке они будут жить на равных, если нет, то он обречён прислуживать (падать к её ногам) ей всю свою оставшуюся жизнь.
Китайская традиция «Нао Дунфан»
Китайская традиция «Нао Дунфан», которая появилась в период правления династии Хань, практикуется по сей день. Она способствует сближению между женихом и невестой посредством ряда грязных шуток и игр, в которые играют родственники молодожёнов. В ходе одной из таких игр друг или член семьи держит яблоко, привязанное к верёвке. Молодожёны должны попытаться надкусить его, что в итоге приводит к поцелую. Очень часто друг или член семьи убирает яблоко подальше в самый последний момент.
Шуточные серенады под окнами новобрачных
Раньше во Франции горожане, чтобы пристыдить браки между прелюбодеями и другие неодобряемые союзы, устраивали шумиху под окнами молодожёнов в их первую брачную ночь. Эту традицию впоследствии переняли жители США и Канады во время французской колонизации.
Сегодня родственники молодожёнов собираются возле их дома и создают шум, стуча кастрюлями и сковородками и громко распевая песни, в основном ради шутки.
Корейская традиция с использованием рыбы
В книге «Свадебные колокольчики и трубочисты» Брюс Монтагю описывает корейскую традицию, согласно которой друзья жениха снимают с него носки, связывают ему ноги и бьют по ступням рыбой, обычно сушёной корвиной, длина которой иногда может достигать 90 сантиметров.
Во время выполнения данного действия жених подвергается допросу. Если его ответы являются неудовлетворительными, избиение рыбой становится более жёстким. Согласно некоторым источникам, это действует на жениха как «Виагра». Так делают, чтобы он не оплошал в постели в первую брачную ночь.
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