Советские изобретения, которые изменили весь мир

В развитии нашей цивилизации огромную роль играют различные изобретения, которые и выступают двигателем, помощником для всего человечества. Как и во многих других государствах мира, в СССР были таланты, много изобретателей, инженеров, конструкторов, подаривших человечеству полезные продукты и технологии, позволившие сделать прорыв в том или ином направлении.

Все это обеспечивает прогрессивное развитие цивилизации. 1. Персональный компьютер Исаак Брук и его изобретение / Фото: www.ugra.kp.ru Принято считать, что все электронно-вычислительные машины, как и другая «умная» техника, появилась в Америке. Но на самом деле, и это является историческим фактом, персональный компьютер был изобретен в Советском Союзе. Исаак Брук, советский ученый, совместно с Баширом Рамеевым задолго до того, как Стив Джобс в США основал свою легендарную корпорацию Apple, разработал проект инновационной цифровой машины. Разработка на то время была уникальной. После презентации идеи Бруком в 1948 г. ученой коллегии, были начаты работы инженерно-конструкторского характера по созданию первой чудо-машины – персонального компьютера. После четырех лет работы, в 1952 г., наконец-то, в СССР появилась ЭВМ. 2. Телевещание и телевизорВладимир Зворыкин изобрел телевизор / Фото: dimitri.moseparh.ru Для нас, современных людей, наличие «информационного ящика» – это обычное дело. Многие от него просто не могут оторваться, но мало кто знает, что он был изобретен советским физиком Владимиром Зворыкиным. Анонсировал он свое детище еще в 1931 г. Уже спустя год было выпущено в Ленинграде двадцать первых телевизоров.Через какое-то время появилось телевещание. Естественно, техника стала выходить с заводов тысячными партиями. Стоит упомянуть, что несмотря на предложение того же Зворыкина сделать телевещание цветным, целых 35 лет, до шестьдесят седьмого года, население СССР смотрело телепередачи в черно-белом формате. В столице, возле Останкино, был установлен памятник великому физику и его детищу – первому в мире телевизору. 3. Атомная электростанция Курчатов И.В. / Фото: regnum.ru В настоящее время именно на атомные электростанции выпадает большой процент выработки электроэнергии. Но не все в курсе того, что именно в СССР и была изобретена электростанция атомного типа. Правительство государства в 1951 г. дало И. Курчатову важное задание – приступить к исследованиям возможностей эффективного применения атомной энергии. Ученый с задачей справился достаточно оперативно. В итоге в Обнинске спустя два года начала функционировать первая АЭС. Она в течение 48 лет находилась в активной эксплуатации. Это интересно! В 2002 году, 29 апреля в 11 часов 31 минуту (московское время) был заглушен навсегда реактор этой атомной станции. С того времени и по сегодня АЭС является отраслевым мемориальным комплексом. 4. Искусственное сердце Демихов В.П. создал искусственное сердце / Фото: родина-моя.рф Знаменитый советский хирург-трансплантолог Владимир Демихов в 1936 г. стал первым в мире человеком, создавшим искусственное сердце. Это был пластиковый электронасос. Ученым был проведен опыт по замене сердца на прибор на собаке. Животное смогло прожить на аппарате несколько часов. В мировой практике эксперимент был первым в своем роде. Но он поселил в людях надежду, что спустя время именно подобное устройство позволит излечить людей с серьезными заболеваниями сердечной системы. В течение нескольких десятилетий методика усовершенствовалась Демиховым. Вскоре, благодаря ей хирурги смогли спасти тысячи человеческих жизней. В наше время сложная операция, которая уже является рядовой, позволяет больным жить долгие годы полноценной нормальной жизнью. Можно с уверенностью сказать, что изобретатели СССР – одни из лучших. Это не удивительно, так как развитие науки в стране и ее поддержка всегда были приоритетными для правительства государства.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: