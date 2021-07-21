11 таинственных достопримечательностей Рима, о которых мало кто знает

Рим – это вечный город, история которого насчитывает тысячелетия, и чтобы понять и узнать это место получше понадобится целая вечность. И пока одни туристы старательно бегают с фотоаппаратами по истоптанным ранее дорожкам, делая снимки на фоне известных достопримечательностей, другие отправляются на поиски чего-то нового и неизведанного, открывая для себя удивительные места, о которых не подозревают даже местные жители, попросту игнорируя их в силу своих извечных проблем и утомлённости.
1. Виа Пикколомини
Купол Святого Петра на улице Виа Пикколомини. \ Фото: checkinrome.net.
Посетители, желающие увидеть скрытые жемчужины Рима, наткнулись на знаменитую проспективу Борромини в Galleria Spada, но есть ещё одна менее известная оптическая иллюзия, которую обязательно стоит посетить. Спрятанная за парком Вилла Дориа Памфили, улица Виа Пикколомини - это непритязательная улочка, создающая захватывающую перспективу на купол собора Святого Петра: когда вы приближаетесь к нему, кажется, что он отходит на задний план и становится меньше на расстоянии, но, когда вы отдаляетесь, складывается совершенно иное впечатление, будто он, увеличиваясь в размерах, поднимается снизу, с каждым шагом становясь всё больше и больше.
2. Старинная аптека
Старинная аптека. \ Фото: farmacista-vincente.it.
Пьяцца делла Скала - это причудливая, увитая плющом площадь в оживлённом районе Рима Трастевере, известная своими кафе и тратториями, хотя в ней находится настоящее сокровище, о котором мало кто знает. В аптеке Farmacia Santa Maria della Scala, построенной в монастыре близлежащей церкви, сегодня есть современные лекарства, но посещение её верхнего этажа позволяет вам вернуться в XVII век, когда это была аптека Папского двора. Монастырь по-прежнему управляется монахами-кармелитами, которые проводят вас через вызывающее воспоминания пространство, заполненное расписанными вазами, бутылками с ручной маркировкой и фресками на потолке. Но вот только, чтобы увидеть всю эту красоту, необходимо заказать заранее экскурсию по телефону, иначе есть все шансы остаться ни с чем.
3. Церковь Дио-Падре-Мизерикордиозо
Юбилейная церковь. \ Фото: yandex.ru.
Американский архитектор Ричард Майер умудрился оставить свой след и в архитектуре Рима в виде двух современных зданий: известного музея Ara Pacis, в котором находится 2000-летний Алтарь Мира, и часто упускаемой из виду Юбилейной Церкви в восточном районе города Tor Tre Teste. Построенная в период с 1996 по 2003 год, это необычно современная церковь, дизайн которой напоминает корабль с тремя изогнутыми стенами и окнами в крыше, пропускающими свет вовнутрь. Церковь была введена в эксплуатацию в рамках проекта тысячелетия папы Иоанна Павла II, по случаю юбилея в двухтысячном году.
4. Коридор Поццо у Святого Игнатия
Коридор Поццо у Святого Игнатия. \ Фото: semplicementeromaeventievisiteguidate.blogspot.com.
Церковь Gesù, материнская церковь Общества Иисуса, имеет впечатляющие эффекты trompe l'oeil на своих потолках, но ещё более странный и необычный визуальный эффект лежит в соседних комнатах святого Игнатия, основателя ордена иезуитов. Богато украшенный барочным художником Андреа Поццо коридор показывает сцены из жизни Святого Игнатия. Но не в этом кроется его уникальность, а в том, что это относительно замкнутый коридор, который умудряется создавать впечатление, будто он невероятно длинный. Секрет заключается в том, что все изображения нарисованы под наклонном, именно поэтому, когда вы приближаетесь к фигурам, они искажаются и растягиваются, если смотреть на них с близкого расстояния.
5. Дом сов
Дом сов. \ Фото: italianwriter.it.
Casina delle Civette - это причудливый дом-музей, расположенный в римском парке Вилла Торлония. Разработанный неоклассическим архитектором Джузеппе Валадье, парк был домом для знатной семьи Торлония и наиболее известен тем, что с 1920-х годов он является государственной резиденцией Муссолини. В парке есть множество интересных музеев, но самым необычным, безусловно, является Casina delle Civette, или «Дом сов», который был построен так, чтобы напоминать швейцарскую хижину, при этом украшенную витражами с фигурами животных, многочисленными лоджиями, портиками и башенками.
6. Золотой дом императора Нерона
Золотой дом императора Нерона. \ Фото: italiachiamaitalia.it.
«Золотой дом» императора Нерона - это невероятный археологический памятник, который только недавно был открыт для публики и экскурсий по выходным, чтобы помочь финансировать текущие реставрации древней виллы. Этот огромный дворец восходит к 64 году нашей эры и был построен после того, как сильный пожар поднял большую часть города на землю. Он простирался через многие из знаменитых семи холмов Рима, включая холмы Палатин, Эсквилин, Оппиан и Целиан, и содержал до трёхсот комнат. Дом был покрыт фресками, сусальным золотом, лепниной и драгоценными камнями, что делает его одним из самых роскошных дворцов, когда-либо построенных в истории.
7. Палаццо Фарнезе
Палаццо Фарнезе. \ Фото: liviahengel.com.
Сразу за туристической Кампо-деи-Фиори находится элегантная площадь Фарнезе и её (тёзка) Палаццо Фарнезе, резиденция французского посольства в Риме и одна из самых важных вилл высокого Ренессанса во всём Риме. Резиденция была разработана в начале XVI века для влиятельной семьи Фарнезе и имеет важные произведения искусства, в том числе потолочную фреску Аннибале Карраччи «Любовь к богам». Секрет Палаццо Фарнезе заключается в том, что здание открыто для публики через экскурсии, в том числе и с английскими турами, проходящими каждую среду в пять вечера.
8. Темпьетто
Часовня-ротонда Темпьетто. \ Фото: itmap.it.
Часовня-ротонда Tempietto del Bramante, расположенная во внутреннем дворе Сан-Пьетро-ин-Монторио в районе Джаниколо, является одним из величайших образцов архитектуры Высокого Возрождения в Риме. Она была построена на заказ Фердинандом и Изабеллой испанскими, названными «католическим королём и королевой» папой Александром VI в 1494 году в честь их сына Иоанна, который преждевременно умер в 1497 году. Круглый храм, который отражает гармоничный стиль Брунеллески, имеет тосканские колонны, декоративную лепнину с изогнутым балконом и купол. Хотя это одна из архитектурных жемчужин Рима, это часто упускаемая из виду достопримечательность в городе.
9. Пиккола Лондра
Маленький Лондон. \ Фото: salteditions.it.
Расположенная в северном районе Рима Фламинио, крошечная жилая улица Виа Бернардо Челентано является настоящей жемчужиной. С разноцветными рядами домов в стиле Либерти, частными садами и заборами, напоминает «маленький Лондон», а не аллею в Вечном городе. Улица была спроектирована архитектором Квадрио Пирани в начале XX века под руководством мэра Эрнесто Натана, который хотел, чтобы Рим стал настоящей европейской столицей. Городской проект никогда не выходил за пределы этой маленькой улицы, но он отлично сохранился и является одним из самых хорошо хранимых секретов города.
10. Макаронная фабрика
Макаронная фабрика. \ Фото: zero.eu.
Pastificio Cerere находится в Сан-Лоренцо. Это старая фабрика, которая более пятидесяти лет производит макароны в Риме. Названная в честь богини плодородия Цереры, фабрика была основана в 1905 году и помогла накормить столицу во время двух мировых войн. Производство прекратилось в 1960-х, и фабрика была вновь открыта как многофункциональное пространство для художников десятилетие спустя. Сегодня в Фонде Pastificio Cerere работают художественные и дизайнерские студии, ателье художников, галереи и школа фотографии. На нижнем уровне также находится хорошо известный ресторан Pastificio San Lorenzo, в котором можно отведать блюда на любой вкус.
11. Santa Maria degli Angeli and dei Martiri
Базилика Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири - одна из самых очаровательных базилик в Риме. Фасад церкви непритязателен, пока вы не поймёте, что это фрагмент фригидариума, или холодной комнаты с бассейном, древних бань Диоклетиана. Эти бани были самыми большими в древнем Риме, хотя этот факт трудно понять, потому что они были включены в улицы, здания и площади. Заглянув в церковь, у вас появится представление о масштабах купальных комнат, так как базилика, которая была разработана Микеланджело в XVI веке, имеет доминирующий трансепт, то есть церковь простирается горизонтально, а не вертикально, создавая при этом поистине необычный эффект из-за того, что она была построена в виде оригинальной на тот момент ванны.
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