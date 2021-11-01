Как очистить утюг за несколько минут без премудростей

Почистить утюг можно вообще без каких-либо хлопот и специальных чистящих средств. Всего одно аптечное средство и пара минут вашего времени, и утюг засверкает чистотой — проверено!



Для чистки утюга, прежде всего, включите его в розетку, выберите режим без пара. Затем возьмите таблетку аспирина или парацетамола (лучше всего последнюю). Чтобы было удобнее работать и случайно не обжечься, возьмите таблетку в пинцет.



Теперь просто протрите нагар таблеткой, пока работает утюг. Грязь буквально «растает» на глазах!



Останется только начисто и насухо вытереть тряпкой и выключить утюг. Проверьте этот трюк — он и правда работает!



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