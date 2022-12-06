Недетские сказки, которые читают детям: Какой тайный смысл в них скрыт

Красная шапочка

Любимая сказка многих детей.

Изначальный вариант сказки вовсе не такой жизнерадостный.

Гретель и Гензель

Дом из хлеба в лесу на который вышли дети.

Ужастик, который сняли по мотивам сказки.

Белоснежка и семь гномов

Белоснежку гномы впустили пожить вовсе не по доброте душевной.

Белоснежка покоряла всех своей красотой.

Спящая красавица

Поцелуем дело не ограничилось.

Рапунцель

Мультфильм, хоть и далекий от изначальной версии, очень полюбился зрителям.

В обоих версиях Рапунцель лишается волшебных волос.

Маша и Три медведя

Сюжет о проказнице Маше и медведе лег в основу популярного мультфильма.

в русской версии Маша остается безнаказанной.

Баба Яга и ее собирательный образ

Редко какая русская сказка обходится без Бабы-Яги.

Избушка на курьих ножках в реальности выглядит примерно вот атк.