Из чего состоял рацион военнопленных немцев в СССР, и какие продукты они отказывались есть

Пленные немцы на улицах Ленинграда, 1942 год. /Фото: pobeda1945-art.ru

Немецкие военнопленные во время восстановления Сталинграда, 1943 год. /Фото: riac34.ru

Средние нормы суточного довольствия военнопленных и заключенных в годы Второй мировой войны. /Фото: topwar.ru

В условиях войны не всегда могли обеспечить необходимое продовольствие. /Фото: anaga.ru

Рацион военнопленных дополняли продукты от местных жителей. /Фото: topwar.ru

В отличие от местных жителей, немцы гречку почему-то не любили. /Фото: profile.ru

Судя по всему, ничто не могло заставить немцев начать есть грибы. /Фото: belta.by

Секрет популярности кваса среди советских людей немцы так понять и не смогли. /Фото: blog.metro.ua