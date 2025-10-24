Из чего состоял рацион военнопленных немцев в СССР, и какие продукты они отказывались есть

Война - это страшный период трагедий, лишений и разрушений. И одной из её неприглядных страниц являются военнопленные. Великая Отечественная война исключением не была: вермахт брал в плен красноармейцев, а РККА - немецких солдат. При этом советская сторона не превращала существование своих захваченных противников в гуманитарную катастрофу - в частности, их по возможности старались достойно кормить. Вот только сами немцы соглашались есть из советских продуктов далеко не все.
Пленные немцы на улицах Ленинграда, 1942 год. /Фото: pobeda1945-art.ru
За все годы Великой Отечественной войны в советском плену оказалось почти три с половиной миллиона военнослужащих вражеских государств. При этом из них 2 миллиона 388 тысяч человек были солдатами вермахта. И далеко не все из них вернулись в Германию после окончания войны - некоторые оставались на территории СССР до 1950 года. Их работа в основном представляла собой восстановление разрушенных ими же домов или инфраструктуры. А были и такие, которые решили не возвращаться и построить свою жизнь заново уже на советских просторах.
Немецкие военнопленные во время восстановления Сталинграда, 1943 год. /Фото: riac34.ru
Само собой, что перед советским правительством стоял вопрос о размещении немцев, их лечении и, в первую очередь, продовольственным обеспечением. Особенности организации жизни и деятельности военнопленных были изложены в телеграмме, подписанной начальником Генерального штаба Жуковым. Так, например, были четко определены суточные нормы питания: 600 граммов хлеба, 40 грамм мяса и 120 грамм рыбы, 20 граммов сахара, 90 граммов крупы, 100 граммов макаронных изделий, 20 граммов растительного масла, по 600 граммов картофеля и овощей, шесть граммов томат-пюре, 0,13 грамма красного или черного перца, 0,2 грамма лаврового листа, и 20 граммов соли.
Средние нормы суточного довольствия военнопленных и заключенных в годы Второй мировой войны. /Фото: topwar.ru
Однако с обеспечением пленных солдат были проблемы. Если еще в первый год Великой Отечественной войны их было не так много, то уже после Сталинградской битвы их количество возросло настолько, что кормить их порой не хватало продовольствия, что, впрочем, и неудивительно, веди в тех тяжелейших условиях и гражданскому населению порой нечего было есть. А ведь некоторые военнопленные должны были получать особые нормы продовольствия - например, раненные или те, кто выполнял или перевыполнял план по работе.
В условиях войны не всегда могли обеспечить необходимое продовольствие. /Фото: anaga.ru
Поэтому в определенный момент военнопленные получили возможность на заработанные деньги «отовариваться» в открывающихся на территории лагеря буфетах, а также выходить за дополнительным продовольствием в город. Правда, такие «услуги» немцы могли использовать ближе к концу войны и в первые послевоенные годы, а до этого им приходилось даже попрошайничать. И злые на них, но оттого не менее сердобольные местные жители действительно отдавали военнопленным картошку, хлеб, а иногда и тарелку супа, не забывая их при этом от души бранить.
Рацион военнопленных дополняли продукты от местных жителей. /Фото: topwar.ru
Вот только немцы соглашались употреблять в пищу далеко не все советские продукты. К примеру, многие бывшие солдаты вермахта с большим неудовольствием вспоминали, как ни странно, гречневую кашу – она их категорически не устраивала в качестве гарнира. Другим нелюбимым блюдом был рыбный суп: а все потому, что в его составе совершенно не было рыбной мякоти, а вываривали для бульона исключительно головы и кости. Такие отношение к кулинарии немцы считали едва ли не кощунством.
В отличие от местных жителей, немцы гречку почему-то не любили. /Фото: profile.ru
Когда военнопленные стали выходить в город, то, добывая себе рацион с помощью собирательства или рыбалки, они не брали грибы - видно боялись отравиться. Но странно представить, что по этой же причине они отказывались есть грибной суп, который им пытались дать местные жители. По сути, немцы вообще не брали грибы ни в каком виде - ни соленые, ни консервированные.
Судя по всему, ничто не могло заставить немцев начать есть грибы. /Фото: belta.by
Еще одним продуктом, который немцы не жаловали, был квас. Соответственно, и все блюда на его основе, например, окрошку, военнопленные есть отказывались. Очевидцы также вспоминали, что бывшие солдаты вермахта любили и не всю рыбу, которую жаловали на советских просторах. Так, только в самых крайних случаях они соглашались есть воблу - она настолько им не нравилась, что они называли ее даже «сухой смертью», ведь после ее употребления одолевала сильная жажда.
Секрет популярности кваса среди советских людей немцы так понять и не смогли. /Фото: blog.metro.ua
Впрочем, сохранились свидетельства и о том, какие продукты военнопленные немцы любили и охотно покупали или принимали из рук местных жителей. В этот перечень вошли такие продукты как свинина, белый хлеб, сахар. Любили, как выяснилось, немцы и тропические фрукты: по данным редакции Novate.ru, известен случай, когда одному из военнопленных пришла посылка из дома, а в ней во время проверки сотрудники НКВД нашли целый кокос.
