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СССР 1970-х: ретро фотографии, сделанные советскими корреспондентами в разных уголках страны


Заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов.

Заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов.

"Кипучая, могучая, никем непобедимая", - неслось в 1970-х из всех советских радиоприёмников, а фотокорреспонденты различных советских газет разлетались в разные уголки Страны Советов, чтобы собрать материал для газет. Впрочем, были среди снимков не только те, которые публиковались в газетах.

1. Открытый урок


Урок русского языка в подмосковной школе. СССР, Москва, 1970 год. Фотограф: Опалин Вадим.

Урок русского языка в подмосковной школе. СССР, Москва, 1970 год. Фотограф: Опалин Вадим.

 

2. Зимнее развлечение


Мальчишки на Севере. СССР, 1970-е годы. Фотограф: Абрамочкин Юрий.

Мальчишки на Севере. СССР, 1970-е годы. Фотограф: Абрамочкин Юрий.

 

3. Магазин Мелодия


Магазин Мелодия в Москве. СССР, Москва, 1970 год. Фотограф: Дин Конгер.

Магазин Мелодия в Москве. СССР, Москва, 1970 год. Фотограф: Дин Конгер.

 

4. Брежнев в Артеке


СССР 1970-х: ретро фотографии, сделанные советскими корреспондентами в разных уголках страны

Брежнев в гостях у Артековцев. СССР, Крым, 1979 год. Фотограф: Мусаэльян Владимир.

 

5. Статуя мужчины


Статуя мужчины на пляже в Химках. СССР, 1970-е годы. Фотограф: Рахманов Николай, 1970-е годы.

Статуя мужчины на пляже в Химках. СССР, 1970-е годы. Фотограф: Рахманов Николай, 1970-е годы.

 

6. На прогулке


Две девочки на прогулке. СССР, Москва, 1973 год. Фотограф: Филиппов Николай.

Две девочки на прогулке. СССР, Москва, 1973 год. Фотограф: Филиппов Николай.

 

7. Сергей Капица


Советский учёный-физик. СССР, Москва, 1970 год. Фотограф: Виталий Арутюнов.

Советский учёный-физик. СССР, Москва, 1970 год. Фотограф: Виталий Арутюнов.

 

8. Николай Караченцов


Николай Караченцов в спектакле Тиль. Фотограф: Виталий Арутюнов.

Николай Караченцов в спектакле Тиль. Фотограф: Виталий Арутюнов.

 

9. В зале ожидания


СССР 1970-х: ретро фотографии, сделанные советскими корреспондентами в разных уголках страны

В зале ожидания на вокзале. СССР, Новосибирск, 1976 год.
Фотограф: Дин Конгер.

 

10. Андрей Миронов


Заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов.

Заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов.

 

11. Уличная сцена


Пожилой мужчина и молодая женщина в парке. Фотограф: Григорий Мхитарян.

Пожилой мужчина и молодая женщина в парке. Фотограф: Григорий Мхитарян.

 

12. Перед отправкой на фронт


Солдаты танцуют на вокзале перед отправкой на фронт. СССР, 1941 год. Фотограф: Александр Устинов.

Солдаты танцуют на вокзале перед отправкой на фронт. СССР, 1941 год. Фотограф: Александр Устинов.

 

13. Отдых


Отдых на природе. Якутия, возле реки Лена, 1970-е годы.

Отдых на природе. Якутия, возле реки Лена, 1970-е годы.

 

14. Толпа демонстрантов


100000 толпа демонстрантов в Баку. СССР, 1989 год. Фотограф: Соловьев Андрей.

100000 толпа демонстрантов в Баку. СССР, 1989 год. Фотограф: Соловьев Андрей.

 

15. Птичница


Женщина на птицефабрике. СССР, Кировск, 1950 год.

Женщина на птицефабрике. СССР, Кировск, 1950 год.

 

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СССР 1970-х: ретро фотографии, сделанные советскими корреспондентами в разных уголках страны

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СССР 1970-х: ретро фотографии, сделанные советскими корреспондентами в разных уголках страныПодписаться на мой Instagram
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