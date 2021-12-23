СССР 1970-х: ретро фотографии, сделанные советскими корреспондентами в разных уголках страны

Заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов.
"Кипучая, могучая, никем непобедимая", - неслось в 1970-х из всех советских радиоприёмников, а фотокорреспонденты различных советских газет разлетались в разные уголки Страны Советов, чтобы собрать материал для газет. Впрочем, были среди снимков не только те, которые публиковались в газетах.
1. Открытый урок
Урок русского языка в подмосковной школе. СССР, Москва, 1970 год. Фотограф: Опалин Вадим.
2. Зимнее развлечение
Мальчишки на Севере. СССР, 1970-е годы. Фотограф: Абрамочкин Юрий.
3. Магазин Мелодия
Магазин Мелодия в Москве. СССР, Москва, 1970 год. Фотограф: Дин Конгер.
4. Брежнев в Артеке
Брежнев в гостях у Артековцев. СССР, Крым, 1979 год. Фотограф: Мусаэльян Владимир.
5. Статуя мужчины
Статуя мужчины на пляже в Химках. СССР, 1970-е годы. Фотограф: Рахманов Николай, 1970-е годы.
6. На прогулке
Две девочки на прогулке. СССР, Москва, 1973 год. Фотограф: Филиппов Николай.
7. Сергей Капица
Советский учёный-физик. СССР, Москва, 1970 год. Фотограф: Виталий Арутюнов.
8. Николай Караченцов
Николай Караченцов в спектакле Тиль. Фотограф: Виталий Арутюнов.
9. В зале ожидания
В зале ожидания на вокзале. СССР, Новосибирск, 1976 год. Фотограф: Дин Конгер.
10. Андрей Миронов
Заслуженный артист РСФСР Андрей Миронов.
11. Уличная сцена
Пожилой мужчина и молодая женщина в парке. Фотограф: Григорий Мхитарян.
12. Перед отправкой на фронт
Солдаты танцуют на вокзале перед отправкой на фронт. СССР, 1941 год. Фотограф: Александр Устинов.
13. Отдых
Отдых на природе. Якутия, возле реки Лена, 1970-е годы.
14. Толпа демонстрантов
100000 толпа демонстрантов в Баку. СССР, 1989 год. Фотограф: Соловьев Андрей.
15. Птичница
Женщина на птицефабрике. СССР, Кировск, 1950 год.
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