Удобные ороситель и лейка из обычной бутылки

Поливать огород напрямую из шланга, без лейки, идея не всегда хорошая, ведь сильной струей можно легко «разбить» землю и даже повредить растения, ничего не говоря уже о том, что площадь полива при таком способе довольно небольшая.



Легко решить эту проблему поможет лейка или ороситель, однако кто-то постоянно забывает их купить, а кто-то просто не хочет тратить на них деньги. В любом случае выход есть — это самостоятельно изготовление необходимых приспособлений. Сделать же эти удобные насадки довольно просто можно из обыкновенной пластиковой бутылки.







Вам потребуются:



пластиковые бутылки;



небольшой отрез шланга;



переходник-крепление;



металлический штырь или иное крепление;



инструменты



Для того, чтобы сделать ороситель, берем шланг и отмеряем его длину, ориентируясь на высоту бутылки, которая в дальнейшем будет использоваться как насадка. На выходе из голышка оставляем небольшой запас шланга для крепления.







Затем в заготовке из шланга, по всей поверхности проделываем отверстия при помощи дрели.







Также проделываем отверстия и по всей поверхности бутылки. Также нам потребуется переходник для шланга, но если его нет, можно обойтись и без переходника и придумать какое-либо иное крепление для шланга.

Когда все готово, соединяем все детали будущей конструкции вместе. Для надежности можно даже скрепить их при помощи гвоздя.Последний штрих — крепление для установки оросителя в землю, это может быть, например, металлический штырь или даже ручка от сломанного зонта. Его просто приматываем к насадке при помощи изоленты и готово!Также получившуюся конструкцию можно использовать и на весу, для полива и орошения.Сделать же из бутылки лейку с хорошим орошением еще проще. Для этого берем небольшой отрезок шланга и фиксируем его в горлышке бутылки при помощи короткого гвоздя. Этот отрезок в дальнейшем будет служить креплением для шланга.Затем при помощи раскаленной иглы проделываем в нижней части бутылки множество отверстий. Вот и все, теперь при помощи переходника или иного другого способа соединяем получившуюся лейку со шлангом и готово!