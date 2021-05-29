С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Подборка фотографий в движении от автора по имени Пистол Уиш (Pistol Wish). Представленные снимки из серий Ephemeron и «Лебединое озеро» сняты и обработаны в едином стиле, отображающем быстротечность моментов. В каждой фотографии танцоры растворяются в середине танца, словно символизируя переход одного мгновения в следующее.

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх