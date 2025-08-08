7 советов, как сэкономить время, проведенное на кухне, чтобы потратить его на себя любимую

Делайте заготовки полуфабрикатов на несколько дней
Даже если вы – прекрасная хозяйка и королева тайм-менеджмента, все равно не получится успеть сделать на кухне все задуманное в максимально короткие сроки. Novate.ru рассказывает, как экономить время, проведенное за готовкой, чтобы появился шанс потратить его на более нужные вещи (или на себя любимую).
Кухонные хлопоты отнимает много времени и сил, от этого никуда не деться. Исход не меняет даже наличие большого количества бытовых помощников – мультиварки, блендера, кухонного комбайна и пр. Конечно, можно было бы постоянно ужинать в ресторане или заказывать готовую еду на дом, но тогда вся зарплата будет оставаться именно там. Да и все равно хочется баловать семью блюдами, приготовленными своими руками, из свежих продуктов по проверенным рецептам.
Делимся советами, как грамотно организовать процессы на кухне, чтобы готовка отнимала минимум времени и приносила настоящее удовольствие.
Совет 1: Делайте заготовки
Подготавливайте продукты для будущих блюд и храните их в контейнерах. / Фото: labuda.mirtesen.ru
Самый простой способ упростить себе жизнь на кухне – это делать заготовки. Наверняка вы замечали, что сам процесс варки или жарки может длиться буквально 15-20 минут, а вот подготовка ингредиентов для блюда – целый час. Предлагаем исправить это досадное недоразумение – просто нарезайте овощи заранее. Большинство из них прекрасно чувствуют себя в морозилке, поэтому вы смело можете смешать в контейнере все ингредиенты, например, для зажарки и убрать их в морозильную камеру до тех пор, пока они не понадобятся.
То же самое касается полуфабрикатов. В следующий раз, когда будете делать пельмени, котлеты или блины, удвойте количество ингредиентов, чтобы получилось больше фарша/теста. Половину приготовьте сразу, а другую – заморозьте. Вы скажите себе большое спасибо за предусмотрительность, когда однажды вернетесь домой, падая от усталости, а в морозилке вас будут ждать домашние пельмени, которые нужно будет лишь отварить.
Совет 2: Не оставляйте бардак на кухне
Мойте посуду и убирайте на столешнице по ходу готовки. / Фото: vladtime.ru
Согласны, заставить себя протереть столешницу и помыть посуду после приготовления ужина очень сложно, сил на это просто не остается. Поэтому мы убеждаем себя, что пять минут отдохнем, а потом все сделаем. Спойлер: бардак сохраняется до следующего дня.
Оптимальный вариант – убирать на кухне параллельно с готовкой. Всегда держите под рукой бумажные полотенца, тряпки и губки. Если в процессе приготовления блюда на столешнице или пространстве вокруг плиты появляются пятна, вы сможете оперативно их убрать, не дожидаясь, пока они засохнут. То же самое и с посудой: не собирайте целую гору кастрюль, тарелок, чашек – сразу мойте после того, как они освободились. Высыпали овощи в бульон – сразу сполосните миске.
На заметку: Очень удобно иметь на кухне небольшое ведерко для мусора, которое можно поставить на стол или повесить на дверцу нижнего шкафчика. Не приходится каждый раз бегать к основному мусорному ведру, стоящему под раковиной, чтобы выбросить очередную горстку очистков.
Совет 3: Планируйте меню
Пример меню на неделю. / Фото: vladtime.ru
Иногда кажется, что планирование имеет значение только на работе. На самом деле в повседневной жизни оно играет не менее важную роль. И на кухне в том числе. Любые задачи решаются гораздо быстрее, если вы заранее включили их в свой список и выделили на них свое время. Поступайте так же и с готовкой: планируйте свой рацион на несколько дней или даже на неделю. В идеале – в субботу составить список блюд, которые вы будете готовить в ближайшие дни, и купить в супермаркете все необходимые продукты, а в воскресенье – сделать необходимые заготовки: подготовить фарш для котлет, нарезать овощи для рагу, сделать тесто для вареников и пр.
Только представьте, сколько времени вы сможете сэкономить, если у вас будет план: больше не придется бежать в магазин за недостающими ингредиентами или целый час искать в интернете что бы такого приготовить на ужин. Единственной задачей останется – посмотреть в список и узнать, какое блюдо сегодня по плану.
Совет 4: Правильно замораживайте
Замораживайте фарш порционно в зип-пакетах. / Фото: lady.selo.live
Мы уже упоминали, что многие продукты отлично себя чувствуют в морозилке. Этим нужно активно пользоваться. Не всегда же есть возможность сходить на рынок за мясом, поэтому лучше покупать продукты с запасом и хранить в холодильнике. Главное здесь – правильно замораживать. Не целым куском, а небольшими порциями, которые нужны для одного ужина. Нарежьте мясо на необходимые по размеру и весу кусочки и расфасуйте по пакетам. Когда продукт понадобится для приготовления блюда, вы с легкостью достанете ровно то количество, которое вам нужно. И не придется размораживать весь кусок, отрезать какую-то часть и снова класть его в морозилку. Тем более, что это вредно для продукта.
Совет 5: Готовьте на несколько раз
Готовьте большую кастрюлю борща, чтобы хватило на несколько дней. / Фото: yaplakal.com
Конечно, всем нам хочется кушать максимально свежие блюда, так сказать, с пылу, с жару. А вот каждый день стоять у плиты – нет. По этой причине предлагаем готовить блюда в больших объемах, чтобы хватало и на следующий день, особенно если они не теряют свои вкусовые качества после ночи в холодильнике. Мясо, каши, супы, макароны – все это вполне можно готовить «с запасом», чтобы сэкономить себе время.
Планируйте меню заранее и готовьте пару раз в неделю, чтобы еды хватало на несколько дней. Очень удобно, особенно когда после работы нет сил возиться у плиты. Когда проголодаетесь, достаточно будет лишь поставить блюдо в микроволновку и дождаться, пока оно разогреется.
Совет 6: Маринуйте
Благодаря маринаду мясо получится сочнее и вкуснее. / Фото: kaminia.ru
Создать из мяса кулинарный шедевр – не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Часто нужно потратить довольно много времени и сил, чтобы в результате получилось нежное, тающее во рту блюдо, а не жесткая подошва. Но что делать, если времени на готовку совсем нет? Ответ до банального прост: маринуйте. Если вечером замариновать мясо, то уже на следующий день его можно будет подарить или запечь. Благодаря правильно подобранным специям и дополнительным ингредиентам (соевому соусу, растительному маслу, горчице и пр.), мясо обязательно получится вкусным и сочным. А на его приготовление уйдет минимум времени.
Совет 7: Представьте, что вы Цезарь
Пока варится картофель, можно нарезать ингредиенты для салата. / Фото: na-dache.pro
Выполнять на кухне лишь одну задачу за раз – непозволительная роскошь. Здесь каждый должен уметь превращаться в Цезаря. Если вы хотите, чтобы у вас оставалось время для прогулки, спортзала, чтения книги, общения с близкими, просмотра любимого серила, осваивайте азы многозадачности. Например, пока варится картофель, нарежьте салат, пока тушится рагу – уберите на столешнице, пока подходит тесто для пирожков – подготовьте начинку.
