7 советов, как сэкономить время, проведенное на кухне, чтобы потратить его на себя любимую

Делайте заготовки полуфабрикатов на несколько дней

Совет 1: Делайте заготовки

Подготавливайте продукты для будущих блюд и храните их в контейнерах. / Фото: labuda.mirtesen.ru

Совет 2: Не оставляйте бардак на кухне

Мойте посуду и убирайте на столешнице по ходу готовки. / Фото: vladtime.ru

Совет 3: Планируйте меню

Пример меню на неделю. / Фото: vladtime.ru

Совет 4: Правильно замораживайте

Замораживайте фарш порционно в зип-пакетах. / Фото: lady.selo.live

Совет 5: Готовьте на несколько раз

Готовьте большую кастрюлю борща, чтобы хватило на несколько дней. / Фото: yaplakal.com

Совет 6: Маринуйте

Благодаря маринаду мясо получится сочнее и вкуснее. / Фото: kaminia.ru

Совет 7: Представьте, что вы Цезарь

Пока варится картофель, можно нарезать ингредиенты для салата. / Фото: na-dache.pro