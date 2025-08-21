Benelli: что представляла из себя мечта советского мотоциклиста

В Советском Союзе производилось большое количество собственных мотоциклов. Несмотря на это, в стране присутствовали и импортные модели. Как правило, они были более желанны. Несложно догадаться, что раздобыть импортный мотоцикл чаще всего было крайне не просто. Каждый любитель мотоциклов слышал о том, что в СССР всякий мечтал о собственной «Яве» или «Чезете».
Отличный был мотоцикл. |Фото: YouTube.
Речь идет о знаменитой серии мотоциклов Benelli, выпускавшихся в Италии с 1973 по 1989 год. Разработана линейка транспортных средств была усилиями дизайнера Алехандро де Томазо. Мотоцикл Benelli Si 750 в свое время и вовсе был пределом мечтаний, причем не только для советских граждан. При кажущейся простоте стоил такой совсем немало. А все потому, что, появившись на свет в 1972 году, 750-ый имел фактически недосягаемые характеристики и внешние качества для большинства других моделей.
Официально в СССР не поставлялся. |Фото: motosclasicas80.com.
Чем же был так привлекателен Benelli Si 750 для любителей быстрой езды? В первую очередь 747-кубовым силовым агрегатом с отдачей в 76 л.с. Для своего времени мотоцикл был настоящим «зверюгой»! При массе в 235 кг на шоссе такой разгонялся до внушительных 200 км/ч. Конечно же, ездить на такой скорости могли только нарушители! Однако, сама возможность выглядела чрезвычайно заманчиво… При этом у Si 750 был не самый маленький бак на 23 литра горючего и механическая 5-ступенчатая коробка передач.
Мотоцикл привлекал и своим внешним видом. Пройти мимо Benelli Si 750 было сложно. Для советских граждан главная проблема заключалась даже не в цене, а в том, что официальных поставок этого мотоцикла в СССР никогда не было. Попадали в страну лишь отдельные образцы, после чего оказывались в руках не самых «простых ребят». Поэтому большинству рядовых граждан оставалось мечтать или о мотоцикле из стран социалистического блока, или о мотоцикле из Японии. Последние, к слову, пользовались огромной популярностью.
Мотоцикл-легенда. ¦Фото: ya.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии