Benelli: что представляла из себя мечта советского мотоциклиста




В Советском Союзе производилось большое количество собственных мотоциклов. Несмотря на это, в стране присутствовали и импортные модели. Как правило, они были более желанны. Несложно догадаться, что раздобыть импортный мотоцикл чаще всего было крайне не просто. Каждый любитель мотоциклов слышал о том, что в СССР всякий мечтал о собственной «Яве» или «Чезете».
Однако, был и еще один мотоцикл куда более недоступный, а потому в разы более вожделенный.

Отличный был мотоцикл. |Фото: YouTube.

 

Речь идет о знаменитой серии мотоциклов Benelli, выпускавшихся в Италии с 1973 по 1989 год. Разработана линейка транспортных средств была усилиями дизайнера Алехандро де Томазо. Мотоцикл Benelli Si 750 в свое время и вовсе был пределом мечтаний, причем не только для советских граждан. При кажущейся простоте стоил такой совсем немало. А все потому, что, появившись на свет в 1972 году, 750-ый имел фактически недосягаемые характеристики и внешние качества для большинства других моделей.
Официально в СССР не поставлялся. |Фото: motosclasicas80.com.


 

Чем же был так привлекателен Benelli Si 750 для любителей быстрой езды? В первую очередь 747-кубовым силовым агрегатом с отдачей в 76 л.с. Для своего времени мотоцикл был настоящим «зверюгой»! При массе в 235 кг на шоссе такой разгонялся до внушительных 200 км/ч. Конечно же, ездить на такой скорости могли только нарушители! Однако, сама возможность выглядела чрезвычайно заманчиво… При этом у Si 750 был не самый маленький бак на 23 литра горючего и механическая 5-ступенчатая коробка передач.

 
Для своего времени был очень быстрым.
|Фото: mymotorcycleclub.com.

 

Мотоцикл привлекал и своим внешним видом. Пройти мимо Benelli Si 750 было сложно. Для советских граждан главная проблема заключалась даже не в цене, а в том, что официальных поставок этого мотоцикла в СССР никогда не было. Попадали в страну лишь отдельные образцы, после чего оказывались в руках не самых «простых ребят». Поэтому большинству рядовых граждан оставалось мечтать или о мотоцикле из стран социалистического блока, или о мотоцикле из Японии. Последние, к слову, пользовались огромной популярностью.

 
Мотоцикл-легенда. ¦Фото: ya.ru.

 

источник

