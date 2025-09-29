6 скрытых умений мультиварки, о которых многим хозяйкам и в голову не приходит

Секрет 1: Два блюда вместо одного

В мультиварке можно одновременно готовить ленивые голубцы и макароны

Секрет 2: В стиле фондю

Сыр, растопленный в мультиварке, будет нужной консистенции

Секрет 3: Размораживание продуктов

Размораживать мясо можно как в пакете, так и без него. / Фото: lediplus.ru

Секрет 4: Ароматерапия

Сварите в мультиварке настой из корицы, гвоздики, цитрусовых. / Фото: priappetit.ru

Секрет 5: Тесто для лепки

Тесто, приготовленное в мультиварке, останется только покрасить

Секрет 6: Теплые полотенца для рук

Теплым полотенцем приятно протереть руки перед едой. / Фото: folkextreme.ru