6 скрытых умений мультиварки, о которых многим хозяйкам и в голову не приходит

Хозяйки, у которых не так много времени на готовку, давно оценили мультиварку. Этот прибор поистине универсальный – варит, жарит, запекает и выполняет еще много полезных функций, благодаря которым создание полноценного ужина доставляет удовольствие, а не напрягает. Novate.ru рассказывает о нескольких секретных способностях мультиварки, которые касаются не только кулинарии, но и других сфер жизни, и приводят в восторг всех, кто о них узнает.
Секрет 1: Два блюда вместо одного
В мультиварке можно одновременно готовить ленивые голубцы и макароны
Мало кто знает, но мультиварка способна приготовить за раз не одно, а сразу два блюда, например, мясо и гарнир к нему. Для этого включите на приборе кнопку «Тушение», на дне чаши разместите крупу или картофель, а в верхний отсек, предназначенный для приготовления на пару, положите мясо, рыбу или курицу.
Можете попробовать и другой способ, однако сразу учтите, что он больше подходит для рагу, соусов и других полужидких блюд, которые нужно тушить. Сделайте перегородку из фольги и установите ее в середине чаши. Далее разместите внутри два полиэтиленовых вкладыша, предназначенных специально для мультиварки (их обязательно оценят фанаты «медленной готовки»). В каждом вкладыше готовьте любое блюдо по своему вкусу.
Секрет 2: В стиле фондю
Сыр, растопленный в мультиварке, будет нужной консистенции
Иногда очень сильно хочется приготовить швейцарское национальное блюдо под названием фондю, однако покупать для этого специальное приспособление кажется бессмысленным, ведь присутствовать на столе оно будет максимум пару раз в год. В этом случае на помощь придет все та же мультиварка. Растопите в чаше сыр, шоколад, карамель и подайте прямо в этой емкости, чтобы продукты дольше сохраняли необходимую консистенцию.
Для этого в чаше нужно будет установить несколько емкостей из стекла, керамики или другого материала, устойчивого к воздействию высоких температур. Внутрь каждой из них положите измельченные продукты, которые нужно растопить, налейте воды в чашу, чтобы она доходила до середины емкостей, и включит любой режим с высокой температурой. Обратите внимание, что крышку закрывать не нужно, а жидкость, налитая в чашу, не должна попасть к продуктам, чтобы они не получились слишком «тугими».
Через полчаса размешайте содержимое емкостей и готовьте до тех пор, пока сыр или шоколад полностью не расплавятся и не приобретут нужную консистенцию.
Секрет 3: Размораживание продуктов
Размораживать мясо можно как в пакете, так и без него. / Фото: lediplus.ru
Обычно, на размораживание продуктов уходит достаточно большое количество времени, особенно если делать это при комнатной температуре. Чтобы сократить его, вам понадобится режим мультиварки под названием «Варка на пару». Разместите кусок мяса, птицы или рыбы в специальном отсеке, налейте в чашу воды и нажмите на нужную кнопку.
Размораживание с помощью пара не только сократит сам процесс до 8-15 минут в зависимости от объема продукта, но также поможет сохранить вкус блюда и его питательные свойства. Конечно, подготовить мясо/рыбу можно и в микроволновке, однако лишь в мультиварке будет поддерживаться стабильная температура, а значит, получится избежать неравномерной разморозки.
Секрет 4: Ароматерапия
Сварите в мультиварке настой из корицы, гвоздики, цитрусовых. / Фото: priappetit.ru
Автоматический освежитель – это здорово, однако натуральная ароматерапия принесет намного больше удовольствия и пользы, учитывая тот факт, что она является отличным средством для профилактики гриппа и простуды в холодное время года, а также помогает при нервных расстройствах и головной боли. Настой, содержащий корицу, гвоздику, цедру цитрусовых и прочие компоненты, которые вам нравятся, можно приготовить в мультиварке на режиме медленного тушения или томления.
Для классического настоя вам понадобится шесть палочек корицы, две чайных ложки соцветий гвоздики, два апельсина и две чашки воды. С цитрусовых нужно снять кожуру и вместе с другими компонентами положить в чашу мультиварки. Далее следует добавить воду и выбрать режим «Варка на пару» или «Тушение». Крышка должна быть открытой на протяжении всего процесса приготовления. Содержимое чаши следует проверять каждые 30-40 минут, добавляя воду по мере ее выкипания. Чтобы аромат распространился не только по кухне, но и по всей квартире, перемещайте прибор из комнаты в комнату.
Секрет 5: Тесто для лепки
Тесто, приготовленное в мультиварке, останется только покрасить
Раньше пластилин был настоящим чудом – дети обожали лепить из него различные поделки и полностью погружались в процесс, давая родителям возможность отдохнуть или заняться своими делами. Однако сейчас на первый план вышло тесто для лепки. И это неудивительно, ведь, в отличие от пластилина, оно не пачкает руки и одежду, приятно на ощупь и доступно в самых разнообразных расцветках. Есть только одна существенная проблема – его стоимость.
К счастью, с помощью мультиварки можно с легкостью приготовить аналог магазинного теста для лепки, которое по качеству будет ничуть не хуже оригинала. Для этого вам нужно взять два стакана рисовой муки (в крайнем случае можно и пшеничной), один стакан соли, ¼ стакана винного камня или кремотартара, два стакана горячей воды, две чайных ложки растительного масла.
Смешайте в отдельной емкости все сухие ингредиенты, залейте их водой и маслом, а затем переложите в чашу мультиварки и установите режим с минимальной температурой. Закройте крышку и нажмите на кнопку «Выпечка» или «Жарка». Не оставляйте тесто надолго без присмотра – в идеале его нужно проверять каждые десять минут, тщательно размешивая пластиковой лопаткой. Готовность определить несложно – когда при размешивании тесто начнет формироваться в шар, вытащите его из мультиварки и попробуйте размять руками, если оно не сильно горячее. Если тесто липнет, посыпьте его крахмалом. А от излишней сухости поможет избавиться горячая вода.
Последний штрих – цвет. Разделите тесто на несколько частей и на каждую из них капните несколько капель пищевого красителя того оттенка, о котором мечтает ребенок. Чтобы цвет получился максимально однородным, хорошо разомните тесто руками.
Секрет 6: Теплые полотенца для рук
Теплым полотенцем приятно протереть руки перед едой. / Фото: folkextreme.ru
Еще один любопытный способ использования мультиварки – прогревание полотенец. Согласитесь, очень приятно протереть руки перед обедом теплым текстилем. Кроме того, его еще можно использовать от ноющей боли в суставах, а согласно альтернативной медицине – и для очищения энергии человека.
Подогреть полотенце просто – сложите его в рулон и разместите в чаше мультварки. Налейте в емкость небольшое количество воды, которое пропитает ткань влагой. Чтобы усилить эффект, добавьте несколько капель любимого эфирного масла – тогда полотенца будут не только теплыми, но и ароматными. Текстиль нужно оставить в чаше на пару часов, предварительно выбрав режим медленного томления. Готовые полотенца используйте для компрессов, тонизирования кожи рук и лица и так далее.
