Самые ужасные прически знаменитостей
Красота в глазах смотрящего, но давайте будем реалистами: некоторые прически знаменитостей оставляют желать лучшего. Список самых плохих звездных причесок в сегодняшней подборке.
Поклонники стильной Бейонсе были шокированы, когда певица появилась на публике с челкой. К счастью она поняла, что это была ошибка и поспешила исправить ситуацию.
Не обязательно быть миллиардером, чтобы иметь хорошую прическу. Дональд Трамп явно не тратит свои миллиарды на поход в парикмахерскую.
Не самая удачная прическа певицы Рианны, от которой она поспешила избавиться.
Скарлет Йоханссон и ее самая плохая прическа.
В начале своей карьеры прическа Джастина Бибера была похожа на шлем. Но по какой-то причине он завоевал сердца миллионов поклонниц, которые влюбились в его прическу.
Обычно у знаменитостей очень дорогие парикмахеры. Глядя на прическу Келли Осборн начинаешь в этом сомневаться.
Роберт Паттинсон шокировал всех своей прической под горшок.
Певица Майли Сайрус всегда удивляла нас своими образами. Ей очень идут короткие стрижки, но только не эта.
Такая прическа уместна в 16, но не в 30. Именно столько лет было Марайе Кери, когда было сделано это фото.
В 1990 Джулия Робертс часто экспериментировала со своими волосами.
Шайа ЛаБаф с выбритыми висками и косичкой.
Прическа Джастина Тимберлейка в 2000 году.
Дженифер Лопес на церемонии вручения премии Оскар в 2002 году.
И снова Келли Осборн, но на этот раз она демонстрирует свою любовь к розовому цвету.
Образ и прическа Кристины Агилеры подверглись критике и были названы клоунскими. Но Кристина не первый раз экспериментирует со своими волосами.
Прическа Кристины Агилеры в 2002 году. Черно-белые волосы певицы многим пришлись не по нраву.
Снимок сделан в Вествуде штат Калифорния 17 апреля 1986 года. Сара Джессика Паркер и ее пышная завивка с поднятой челкой. Но здесь стоит сделать скидку на 80-е, когда такие прически были в моде.
Певица Ферги в 2004 году с косичками и дредами.
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