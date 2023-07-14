14 дизайнерских скетчей 30х-40х, которые совершили переворот в автомобильной промышленности

Эскизы автомобилей 30-40-х годов, которые полностью изменили автомобильную промышленность.
В 1930х-40х годах случился поворот в сторону новой авто-эстетики, и дизайнеры смело взялись за скетчи. Каких моделей было только не увидеть, какие формы только не выходили из-под карандаша вдохновленных художников. И сегодня в нашем обзоре 14 шедевров того времени, достойных внимания.
1. Buick Series 60 (Century)
Возрождение Бьюика. Дизайнер: Артур Росс.
2. Buick Special Eight
Четырехдверный седан, рисунок Артура Росса, 1938.
3. LaSalle
Скетч автомобиля LaSalle, ориентированого на Cadillac. Дизайнер: Артур Росс, 1939.
4. Dual Pontoon Buick
Эскиз Dual Pontoon Buick - автомобиля будущего. Дизайнер: Артур Росс, 1940.
5. Airex Radial
Фантастический скетч Ричарда Арбиба, 1940.
6. DeSoto Cyclone
Новый концепт автомобиля марки DeSoto, разработанный автомобильным дизайнером Алексом Тремулисом, 1942.
7. Chrysler Thunderbolt
Концептуальный Thunderbolt с 2-местным алюминиевым кузовом и откидной крышей. Дизайнер: Алекс Тремулис, 1942.
8. Cadillac
Эскиз автомобиля Cadillac, сделанный Артуром Россом в 1945 году.
9. Chrysler Le Prix
Новый концепт автомобиля Chrysler, 1946.
10. Buick
Одна из работ Артура Росска для компании Buick.
11. Chrysler
Новый взгляд на консервативный Chrysler. Эскиз Гила Спиера, 1941.
12. Ford
Футуристический эскиз от Алекса Тремулиса для компании Ford, 1946.
13. Buick Streamliner
Новый концепт популярного автомобиля Buick от автомобильного дизайнера Дона Батлера, 1946.
14. Chrysler Windsor
Новая модель Chrysler. Дизайнер: Хартфилд Биллс, 1940.
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