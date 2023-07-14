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14 дизайнерских скетчей 30х-40х, которые совершили переворот в автомобильной промышленности


Эскизы автомобилей 30-40-х годов, которые полностью изменили автомобильную промышленность.

Эскизы автомобилей 30-40-х годов, которые полностью изменили автомобильную промышленность.

В 1930х-40х годах случился поворот в сторону новой авто-эстетики, и дизайнеры смело взялись за скетчи. Каких моделей было только не увидеть, какие формы только не выходили из-под карандаша вдохновленных художников. И сегодня в нашем обзоре 14 шедевров того времени, достойных внимания.

1. Buick Series 60 (Century)


Возрождение Бьюика. Дизайнер: Артур Росс.

Возрождение Бьюика. Дизайнер: Артур Росс.

 

 

2. Buick Special Eight


Четырехдверный седан, рисунок Артура Росса, 1938.

Четырехдверный седан, рисунок Артура Росса, 1938.

 





 

3. LaSalle


Скетч автомобиля LaSalle, ориентированого на Cadillac. Дизайнер: Артур Росс, 1939.

Скетч автомобиля LaSalle, ориентированого на Cadillac. Дизайнер: Артур Росс, 1939.

 

4. Dual Pontoon Buick


Эскиз Dual Pontoon Buick - автомобиля будущего. Дизайнер: Артур Росс, 1940.

Эскиз Dual Pontoon Buick - автомобиля будущего. Дизайнер: Артур Росс, 1940.

 

5. Airex Radial


Фантастический скетч Ричарда Арбиба, 1940.

Фантастический скетч Ричарда Арбиба, 1940.

 

6. DeSoto Cyclone


Новый концепт автомобиля марки DeSoto, разработанный автомобильным дизайнером Алексом Тремулисом, 1942.

Новый концепт автомобиля марки DeSoto, разработанный автомобильным дизайнером Алексом Тремулисом, 1942.

 

7. Chrysler Thunderbolt


Концептуальный Thunderbolt с 2-местным алюминиевым кузовом и откидной крышей. Дизайнер: Алекс Тремулис, 1942.

Концептуальный Thunderbolt с 2-местным алюминиевым кузовом и откидной крышей. Дизайнер: Алекс Тремулис, 1942.

 

 

8. Cadillac


Эскиз автомобиля Cadillac, сделанный Артуром Россом в 1945 году.

Эскиз автомобиля Cadillac, сделанный Артуром Россом в 1945 году.

 

9. Chrysler Le Prix


Новый концепт автомобиля Chrysler, 1946.

Новый концепт автомобиля Chrysler, 1946.

 

10. Buick


Одна из работ Артура Росска для компании Buick.

Одна из работ Артура Росска для компании Buick.

 

11. Chrysler


Новый взгляд на консервативный Chrysler. Эскиз Гила Спиера, 1941.

Новый взгляд на консервативный Chrysler. Эскиз Гила Спиера, 1941.

 

12. Ford


Футуристический эскиз от Алекса Тремулиса для компании Ford, 1946.

Футуристический эскиз от Алекса Тремулиса для компании Ford, 1946.

 

13. Buick Streamliner


Новый концепт популярного автомобиля Buick от автомобильного дизайнера Дона Батлера, 1946.

Новый концепт популярного автомобиля Buick от автомобильного дизайнера Дона Батлера, 1946.

 

14. Chrysler Windsor


Новая модель Chrysler. Дизайнер: Хартфилд Биллс, 1940.

Новая модель Chrysler. Дизайнер: Хартфилд Биллс, 1940.

 

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14 дизайнерских скетчей 30х-40х, которые совершили переворот в автомобильной промышленности

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14 дизайнерских скетчей 30х-40х, которые совершили переворот в автомобильной промышленностиПодписаться на мой Instagram
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