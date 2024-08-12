Нестандартный экспортный «Калаш» под натовский патрон

Нестандартное стрелковое оружие выпускается нечасто, но каждый раз оно вызывает большой интерес специалистов и любителей. Российский военно-промышленный комплекс исключением не является, а один из последних созданных им образцов – автомат Калашникова АК-19. По целому ряду причин он остался малоизвестным среди широких масс, но он определённо заслуживает внимания.
Необычное на продажу
Heckler & Koch 416./ Фото: all4shooters.com
Не так давно компания Heckler & Koch объявила о своей новой разработке. Она собирается выпустить стрелковое оружие под советский/российский промежуточный патрон. Казалось бы, зачем компании, которая практически всё время своего существования работала на НАТО, создавать пистолеты и автоматы под нехарактерный для западных стран боеприпас. Тем более что процесс адаптации уже существующих моделей довольно долгий и сопряжен с большими техническими трудностями.
Патроны калибра 5,56х45./ Фото: 63valentina.ru
Как оказалось, всё дело было всего лишь в завоевании нового рынка, куда западные производители доступа практически не имели. Во многих странах, в частности в Азии и в Африке, широко используется советское и российское оружие как раз под промежуточный патрон. И вот здесь Heckler & Koch собирается продавать нестандартное натовское оружие, невзирая на то, что подобные попытки уже делались, а хоть сколько-нибудь серьёзного успеха они не принесли. Впрочем, пока немцы только собираются создавать нечто столь незаурядное, российские специалисты такой проект уже реализовали.
АК-19
Автомат АК-19./ Фото: dzen.ru
Этот автомат «Концерн Калашников» разрабатывал по собственной инициативе, а предназначался он исключительно на экспорт.если не основным. Под него выпускалось и выпускается большое количество стрелкового оружия. По всей видимости, производитель решил освоить и этот рынок, потеснив с него именитые западные и американские компании.
АК-19 с современным оснащением./ Фото: rg.ru
Правда, насколько это решение удастся реализовать, сказать сложно, а главных причин тому целых три: введённые против России санкции, огромная конкуренция на рынке и сама конструкция автомата. Вероятно, последнее сыграет во всём этом деле едва ли не самую главную роль.
Переключатель режимов огня./ Фото: rg.ru
АК-19 построили на основе самой спорной модели «Калашникова», а именно на АК-12. Если верить предоставленной информации, конструктивно они практически ничем не отличаются, различия имеются лишь за счёт уменьшенного калибра. Мало того, в новом автомате использовались те же самые обновления, что и для современных версий АК-12 и АК-15. Они получили несколько важных дополнений, способных помочь солдату в бою и облегчить ему повседневную жизнь. В АК-19 имеется видоизменённый переводчик режимов огня, предназначенный под указательный палец, к тому же ему добавили ещё одну позицию. Как и у своих «собратьев», автомат имеет планки Пикатинни для установки дополнительного снаряжения – лазерного целеуказателя, различной оптики, рукоятки, фонаря и прочих. У АК-19 новый пламегаситель с креплением для малошумного глушителя, вывешенный ствол и новые крепления на ствольной коробке.
АК-19 CQB./ Фото: yaplakal.com
Первую версию автомата АК-19 представили ещё в 2020 году, и уже тогда она вызвала большой интерес и много споров. Она предназначалась для экспорта, но за три года на конвейер автомат так и не поставили, а вместо этого занялись его последующей доработкой. Лишь в 2023 году был представлен усовершенствованный вариант под другим именем – АК-19 CQB. Автомат получил несколько обновлений, предназначенных для других родственных моделей, а также его укоротили для ведения боя в ограниченных пространствах.
Автомат АК-19./ Фото: magmer.ru
Вот только вместе с остальными деталями конструкции от АК-12 автомат под натовский патрон получил его дурную наследственность. Судя по многочисленным отзывам, оставленным бойцами после реальных боевых действий, автомат годится лишь для относительно редкого использования силами МВД, а никак не в полевых условиях. Вывешенный ствол, который должен был бы способствовать увеличению кучности и точности, быстро перегревался после почти непрерывной стрельбы. Некоторые крепления оказались плохо продуманы, процесс разборки в полевых условиях стал очень сложным, впрочем, как и чистка. Хваленый телескопический приклад тоже подвергся жесткой критике. Что будет с автоматом АК-19 CQB, имеющим подобную родословную, пока что неясно.
Автомат Калашникова производили не только в СССР, но и в некоторых других странах по лицензии или без неё. К примеру,
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