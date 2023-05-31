Собаки — не просто наши четвероногие друзья, но и отличные помощники. Есть собаки-спасатели, есть пожарные поводыри, есть собаки-спортсмены и даже собаки-врачи (канис-терапия).



Сегодня в объективе будут собаки на работе.







1. Собака-полицейский на тренировке в Токио. (Фото Toshifumi Kitamura):







2. Собаки-солдаты из Индии на тренировке. (Фото Noah Seelam):







3. Главный участник выставки — собака-солдат из Белоруссии. (Фото Viktor Drachev):







4. Собака-парашютист в Мерциге, Германия. (Фото Ralph Orlowski):







5. Собаки-борцы с террористами из Рио-де-Жанейро, Бразилия. На учениях. (Фото Vanderlei Almeida):







6. Собаки-морские пехотинцы. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина, США. (Фото Lance Cpl. Austin A. Lewis):







7. Собаки-морские пехотинцы, США. (Фото Lance Cpl. Austin A. Lewis):







8. Отработка спуска с вертолета. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина. (Фото Lance Cpl. Austin A. Lewis):







9. Собака-патрульный в провинции Гильменд, Афганистан. (Фото Lance Cpl. Tommy Bellegarde):







10. Собака-сапер, Афганистан. Умеет находить взрывчатые вещества. (Фото Staff Sgt. Marleah Miller):







11. Собака-солдат из Литвы. (ФотоCapt. John Farmer):







12. Язык на плече. Сотрудник полицейского подразделения служебных собак К-9. Это игра слов. Слово canine (кейнайн) переводится с английского — собачий. К-9 тоже произносится «кей-найн». (Фото U.S. Army):







13. Чуткий нос. Искатель наркотиков.







14. Хорошо прихватил. (Фото E.J. Hersom):







15. Специалист по поиску взрывчатки. (Фото Sgt. Christopher M. Gaylord):











