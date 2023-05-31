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Собаки на работе

Собаки — не просто наши четвероногие друзья, но и отличные помощники. Есть собаки-спасатели, есть пожарные поводыри, есть собаки-спортсмены и даже собаки-врачи (канис-терапия).

Сегодня в объективе будут собаки на работе.

Собаки на работе

1. Собака-полицейский на тренировке в Токио. (Фото Toshifumi Kitamura):

Собака-полицейский на тренировке в Токио

2. Собаки-солдаты из Индии на тренировке. (Фото Noah Seelam):

Собаки-солдаты из Индии на тренировке

3. Главный участник выставки — собака-солдат из Белоруссии. (Фото Viktor Drachev):

Главный участник выставки – собака-солдат из Белоруссии

4. Собака-парашютист в Мерциге, Германия. (Фото Ralph Orlowski):

Собака-парашютист в Мерциге, Германия

5. Собаки-борцы с террористами из Рио-де-Жанейро, Бразилия. На учениях. (Фото Vanderlei Almeida):

Собаки-борцы с террористами из Рио-де-Жанейро, Бразилия

6. Собаки-морские пехотинцы. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина, США. (Фото Lance Cpl. Austin A. Lewis):

Собаки-морские пехотинцы. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина, США

7. Собаки-морские пехотинцы, США. (Фото Lance Cpl. Austin A. Lewis):

Собаки-морские пехотинцы

8. Отработка спуска с вертолета. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина. (Фото Lance Cpl. Austin A. Lewis):

Отработка спуска с вертолета

9. Собака-патрульный в провинции Гильменд, Афганистан. (Фото Lance Cpl. Tommy Bellegarde):

Собака-патрульный в провинции Гильменд, Афганистан

10. Собака-сапер, Афганистан. Умеет находить взрывчатые вещества. (Фото Staff Sgt. Marleah Miller):

Собака-сапер, Афганистан

11. Собака-солдат из Литвы. (ФотоCapt. John Farmer):

Собака-солдат из Литвы

12. Язык на плече. Сотрудник полицейского подразделения служебных собак К-9. Это игра слов. Слово canine (кейнайн) переводится с английского — собачий. К-9 тоже произносится «кей-найн». (Фото U.S. Army):

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13. Чуткий нос. Искатель наркотиков.

Искатель наркотиков

14. Хорошо прихватил. (Фото E.J. Hersom):

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15. Специалист по поиску взрывчатки. (Фото Sgt. Christopher M. Gaylord):

Специалист по поиску взрывчатки




16. Собака-спасатель. Ищет людей под завалами чего угодно.

Собака-спасатель

17. Собака-пастух.

Собака-пастух

18. Четвероногий медбрат. Не торопится.

Четвероногий медбрат. Не торопится

19. Молоковоз. Фотоснимок конца XIX века с двумя разносчиками молока с тележкой, запряжённой собакой, Бельгия.

Молоковоз

20. Собака-десантник. Прыжок с вертолета. (Фото Tech. Sgt. Manuel J. Martinez)

Собака-десантник. Прыжок с самолета

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