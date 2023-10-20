Что известно про фаворита короля Генриха VIII: «Тёмная лошадка» кардинал Уолси

Предыстория

Кардинал Уолси, XV-начало XVI века. \ Фото: cloudfront.net.

Дворец Хэмптон-Корт, Лондон. \ Фото: bing.com.

Слева направо: Геральдическое знамя Уолси как архиепископа Йоркского с изображением герба Йоркского престола, пронзающего его личный герб, и кардинальской шляпы наверху. \ Герб кардинала Уолси.

Слева направо: Генрих VII. \ Генрих VIII в молодости, в год вступления на престол.

Тёмная лошадка

Кардинал Уолси, Джон Сеймур Лукас, 1901 год. \ i.pinimg.com.

Бронзовая статуя кардинала Томаса Уолси. \ Фото: en.wikipedia.org.

Позор Уолси, Генри Монро, 1814 год.

Последние годы

Тёмная лошадка кардинал Томас Уолси. \ Фото: gutenberg.org.

Кардинал Уолси у ворот Лестерского аббатства, Чарльз Уэст Коуп, 1847 год. \ Фото: bing.com.

Генрих VIII и кардинал Уолси.