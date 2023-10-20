Что известно про фаворита короля Генриха VIII: «Тёмная лошадка» кардинал Уолси

На протяжении веков у исторических личностей на службе был человек, которому они могли полностью и безоговорочно доверять. Исключением не стал и кардинал Уолси. Он был не только любимцем двора, а и правой рукой короля Генриха VIII. Известно, что с благословения монарха Томас помогал ему во всех его делах, как профессиональных, так и личных, на протяжении десятилетий их дружбы.
Предыстория
Кардинал Уолси, XV-начало XVI века. \ Фото: cloudfront.net.
С самого раннего возраста исключительный талант и интеллект Томаса были очевидны. В детстве, посещая среднюю школу в Ипсвиче, он был выбран на получение стипендии для обучения в колледже Магдалины в Оксфорде. Он согласился и переехал из Ипсвича в Оксфорд, чтобы получить степень бакалавра искусств. Томас окончил школу в возрасте всего пятнадцати лет и стал известен в округе как «Мальчик-холостяк».
После окончания учёбы он сразу же нашёл работу в колледже Магдалины в качестве управляющего их финансами, но позже, в марте 1498 года, был рукоположен в сан священника в церкви Святого Петра в Мальборо. Несмотря на это, он продолжал работать на других работодателей, каждый из которых продвигал его немного дальше по пути к величию. По невероятному стечению обстоятельств Томас внезапно оказался на службе у Ричарда Фокса, который как раз оказался одним из главных министров при дворе короля Генриха VII. Уолси начал свою королевскую карьеру на службе у короля Генриха VII, когда его многочисленные навыки и таланты были рекомендованы Фоксом. Монарх отправлял Томаса в многочисленные зарубежные командировки и был впечатлён результатами, которых он достигал в каждой из них. Генрих VII настолько сблизился с Уолси, что в одном примечательном случае назвал его своим верным и горячо любимым капелланом.
Дворец Хэмптон-Корт, Лондон. \ Фото: bing.com.
Именно с сыном Генриха VII, новым королём Генрихом VIII, карьера Томаса по-настоящему начала процветать. Эти двое мужчин чрезвычайно хорошо ладили; неопытный восемнадцатилетний король автоматически обратился к людям, которым его собственный отец доверял королевские дела. К 1514 году, всего через пять лет после того, как Генрих VIII унаследовал трон своего отца, Томас уже достиг таких высот, о которых никто и представить себе не мог. Он получил место в Тайном совете, поддерживал тесную дружбу с новым королём, был назначен королевским капелланом и раздавал милостыню, получил почётную степень доктора богословия в Оксфордском университете и даже был назначен епископом Линкольнским.
В сентябре того же года Уолси получил свой самый важный титул на сегодняшний день - архиепископа Йоркского. Именно этот пост оказал наибольшее влияние на его богатство и уровень жизни. Но это было только начало, всё самое лучшее было впереди. В августе 1515 года папа Лев X получил письмо от короля Генриха, в котором тот просил, чтобы его дорого тайного советника сделали кардиналом. Папа Лев X согласился, и официальная церемония состоялась в ноябре того же года. По версии некоторых учёных и историков, ходит мнение о том, что именно Томас составил письмо и представил его королю Генриху на подпись. И вот, с процессией гостей, епископской мессой, чтением Булл, пением антифона и водружением красной шляпы на голову Томаса, он был возведён в сан кардинала.
Слева направо: Геральдическое знамя Уолси как архиепископа Йоркского с изображением герба Йоркского престола, пронзающего его личный герб, и кардинальской шляпы наверху. \ Герб кардинала Уолси.
Наряду с повышением в сан кардинала появилось множество других преимуществ. Уолси был членом руководящего органа католической церкви; в то время это была единственная церковь в Британии. Он обладал большим влиянием на избрание любого будущего папы римского, и ему пришлось бы отправиться в Рим, чтобы отдать свой голос в случае смерти в Ватикане. Ему было разрешено ежедневно носить одеяние кардинала, включая красную шляпу и мантию. Ему также разрешили использовать Красное галеро, символ, обозначающий кардинала, на его личном гербе. Каждый монах, монахиня и религиозная община были поставлены под его непосредственный контроль.
Титул кардинала придавал Томасу вид респектабельности, которой у него ещё не было. Благодаря своему продвижению по службе он мог уверенно выступать перед монархами и другими европейскими правителями. Он был не только светским человеком, но и авторитетным представителем короля и Церкви. В конце концов, его знак одобрения был поставлен самим имперским князем Рима. Затем, не прошло и восьми недель, появился титул лорда-канцлера Англии. В канун Рождества того же года кардинал Уолси принял служебную печать на небольшой частной церемонии в Элтемском дворце.
Слева направо: Генрих VII. \ Генрих VIII в молодости, в год вступления на престол.
В годы, последовавшие за этим повышением, титулы и должности продолжали поступать обильно и быстро. На протяжении всей своей жизни Томас занимал некоторые из самых престижных епископских должностей в стране. На разных этапах он был настоятелем Линкольна, настоятелем Херефорда, епископом Бата и Уэллса, епископом Винчестера и, наконец, принцем-епископом Дарема. Эти титулы в совокупности давали ему власть практически над всеми делами в королевстве и делали его самым богатым человеком в стране, за исключением самого короля.
Тёмная лошадка
Кардинал Уолси, Джон Сеймур Лукас, 1901 год. \ i.pinimg.com.
У многих любителей истории сложились предвзятые представления о кардинале Уолси. Некоторые считают его манипулятивном и жаждущем власти выскочке. В конце концов, современники заклеймили его как альтер рекса. Они верили, что Томас был не более чем самозванцем и человеком, который стремился контролировать короля, пытался удовлетворить свои собственные желания и намеревался взять больше, чем ему причиталось, в обмен на его греховные деяния. Другие считают, что кардинал Уолси был другом Генриха, добрым и обаятельным представителем короны и верным слугой не только короля и страны, но и Бога и Католической церкви. Некоторые считали его человеком, на которого монарх мог положиться.
Полидор Вергилий — итальянский историк-гуманист заявил, что кардинал Уолси был высокомерен, амбициозен и тщеславен и считал себя способным самостоятельно выполнять все государственные обязанности. С другой стороны, английский писатель Джордж Кавендиш, говорит о том, что Томас обладал особым даром природного красноречия, был полон тонкого остроумия и политики, а также был человеком большой теплоты и личной доброты.
Бронзовая статуя кардинала Томаса Уолси. \ Фото: en.wikipedia.org.
Ни одному из этих свидетельств нельзя доверять, поскольку у обоих мужчин были причины изменить своё мнение. Кардинал Уолси был ответственен за арест Вергилия и заключение его в Лондонский Тауэр, в то время как Кавендиш был самым преданным членом семьи Томаса и оставался рядом с ним даже до момента его смерти. Несмотря на это, на протяжении двух десятилетий их дружбы есть много примеров того, как кардинал Уолси превышал полномочия короля. В декабре 1525 года Томас не подчинился Генриху и вместо этого поступил именно так, как ему заблагорассудилось. В Лондоне произошли вспышки чумы, и, опасаясь за собственное здоровье, монарх отменил рождественские празднования при своём дворе. Он заявил, что двенадцать дней Рождества должны пройти тихо и с минимальной суетой.
Позор Уолси, Генри Монро, 1814 год.
У кардинала Уолси были другие идеи. Его собственные планы на этот счёт. Поступая в точности так, как ему заблагорассудится, Томас поселился в дворце, спланировал собственное празднование и устроил день открытых дверей для всех, кому было отказано в возможности присоединиться к королю. Даже Эдвард Холл признал, что король был очень опечален известием о Рождестве, которое Уолси проводил в Ричмонде. Это лишь один из многих примеров его надменного поведения. Среди других его проступков - письма послам от своего имени без ведома короля, отказ позволять другим людям выступать на заседаниях совета, возложение на себя ответственности за страну в отсутствие монарха и, в качестве последнего штриха, чеканка кардинальской шляпы с гербом короля на монетах, изготовленных в Йорке.
Последние годы
Тёмная лошадка кардинал Томас Уолси. \ Фото: gutenberg.org.
Когда наступил конец 1530-х годов, а наследника престола мужского пола всё ещё не существовало, Генрих доверил своё «Великое дело» тому же человеку, которому он доверял все остальные дела в своей жизни. Тем не менее Уолси потерпел неудачу в этом последнем задании, и его неспособность исполнить желание монарха, в конечном счёте, погубила его самого. Генрих хотел развестись с Екатериной Арагонской, и Томас, впервые в своей жизни, не смог добиться того, что было необходимо.
Среди сорока четырёх обвинений, выдвинутых против кардинала Уолси, многие касались действий, которые создавали впечатление, что он пытался узурпировать власть короля. В течение года он из самого любимого слуги в Королевстве впал в полную немилость. Его враги (которых было великое множество) воспользовались его падением и способствовали его дальнейшему развитию своими собственными обвинениями.
Кардинал Уолси у ворот Лестерского аббатства, Чарльз Уэст Коуп, 1847 год. \ Фото: bing.com.
Томас, смирившись со своим светским падением, отправился на Север, где он надеялся жить в качестве архиепископа Йоркского. Несколько своих последних недель он провёл в заброшенном замке Кавуд в Йоркшире. В начале ноября 1530 года Генрих послал двух врагов Уолси арестовать его и доставить обратно в Лондон. Возможно, это было благословением, что на полпути своего путешествия он мирно скончался после долгого периода несчастий. Задолго до своей смерти Томас первоначально планировал быть по-королевски погребённым в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, месте, где семнадцать лет спустя был похоронен Генрих. При жизни Уолси зашёл настолько далеко, что спроектировал то, что было описано как великолепный саркофаг, сделанный из чёрного мрамора, с помощью итальянского художника Бенедетто да Ровеццано из Флоренции.
Генрих VIII и кардинал Уолси.
На самом деле его похороны были гораздо менее экстравагантными, чем ему хотелось бы. Они состоялись в Лестерском аббатстве на следующий день после его смерти. Поскольку самого аббатства больше не существует, точное местонахождение останков Томаса неизвестно по сей день.
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