Плохие привычки с утра

Первый час после пробуждения — время завтракать. Диетологи утверждают, что именно в этот промежуток времени запускаются все метаболические процессы после сна.

Первым делом надо восполнить жидкость в организме — выпить стакан воды, лучше теплой. А затем сытно поесть.

В спешке мы часто отказываемся от самого главного приема пищи. Это может стать причиной плохого самочувствия и набором лишнего веса. Важно также то, что именно мы едим за завтраком. Сегодня редакция расскажет о пагубных привычках, которые мешают чувствовать себя хорошо на протяжении дня.







ВРЕМЯ ЗАВТРАКАТЬ

Недостаток сна

Отказ от завтрака

Кофе на голодный желудок

Маленькая порция

Сладости и выпечка на завтрак

По статистике люди, которые спят менее 6 часов в сутки, склонны к накоплению жира. Здоровый крепкий сон способствует метаболическим процессам в организме. Не зря фитнес-тренеры в шутку говорят, что если ты хочешь быть стройной — спи. Чем больше спишь, тем меньше еды ты в себя закинешь.На самом деле, особенно при физических нагрузках, надо спать 6–8 часов. Этот фактор может стать решающим во время снижения веса. Кроме того, после крепкого полноценного сна человек просыпается с легким чувством голода, что гарантирует прием пищи после пробуждения. Игнорировать голод нельзя.Бешеный ритм жизни не оставляет время на полноценный здоровый завтрак.Те, кто судорожно подсчитывает калории, часто пренебрегают завтраком. Это неправильно. Отказ от завтрака замедляет метаболизм. Если утром ты не поел, есть все шансы переесть за ужином. Если вечером было съедено слишком много еды, утром нет чувства голода. Этот замкнутый круг надо обязательно разорвать.Даже небольшой завтрак в виде бутерброда или омлета — это лучше, чем ничего. А если утром ты спешишь на тренировку, можно выпить протеиновый коктейль, это придаст сил для занятий спортом. Ну а после занятия надо сытно поесть, чтобы восстановить силы. Если ты не успеваешь утром поесть, бери завтрак с собой.Кофеин бодрит и дает силы начать новый день, но это не тот напиток, который можно пить на голодный желудок. Такая привычка приводит к неприятностям с пищеварительной системой. Кофе не насыщает, провоцирует выделение желудочного сока и выводит жидкость из организма. После чашки эспрессо надо обязательно выпить стакан чистой воды. После пробуждения чашка кофе — дополнительная нагрузка на обезвоженный после сна организм.Если ты хочешь избавиться от лишних сантиметров на талии, то 5 приемов пищи маленькими порциями в этом поможет. В реальности мало у кого найдется время завтракать два раза и пару раз в день перекусывать, следить за своим питанием. В лучшем случае занятые люди едят 2–3 раза в день. Оптимально есть через каждые 4 часа после предыдущего приема пищи.Если у тебя нет возможности есть мало, но часто, увеличь порцию завтрака или обеда, но не откладывай пир на ужин. В вечернее время метаболизм замедляется. Маленькие порции провоцируют голод уж через час после завтрака, особенно если в тарелке не было белка. Составляй метаболическую тарелку правильно, и ты будешь наедаться маленьким количеством качественной еды.Многим кажется, что если и позволить себе вкусный кусок торта, то только утром. Мол, за день больше шансов потратить съеденные калории. Отчасти это правда, но выпечка провоцирует брожение в организме, а сладости увеличивают тягу к еде.Утром надо отдавать предпочтение углеводам. Но надо различать быстрые углеводы: конфеты, печенье, шоколад, и медленные углеводы: каши. Если медленные углеводы дают чувство сытости на 3 часа, то быстрые не только увеличивают тягу к сладкому и ведут к перееданию, но и мгновенно откладываются на боках. Сладкое есть можно, но в небольших количествах после основного приема пищи.Ads