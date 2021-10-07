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Любимые сериалы 90-х – 2000-х годов

Эти сериалы любили все, и взрослые и дети. Давайте вспомним самые любимые ваши сериалы!

Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

«Друзья»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

Когда в 1998 году в России появился сериал «Друзья», уже ставший к тому времени легендарным за океаном, он очень быстро завоевал симпатии. История шести неунывающих приятелей, рассказанная с потрясающим чувством юмора, разительно отличалась от популярных в то время бразильских мыльных опер. До сих пор «Друзья» остаются одним из самых любимых сериалов россиян по результатам многочисленных опросов. 6 мая 2004 года на экраны вышла последняя серия шоу.

«Альф»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

Добрый и смешной американский семейный сериал об инопланетянине Альфе с планеты Мелмак впервые покорил сердца россиян в 1996 году.
Основной сюжет довольно банален. Звездолет инопланетянина, покрытого шерстью, врезается в гараж семьи Таннеров из Лос-Анджелеса. Те приютили забавного гостя, но вынуждены прятать его от друзей и соседей. В противном случае Альф может быть захвачен «Службой по работе с НЛО».
Так, Альф становится полноправным членом семьи Таннеров. Он играет в покер и ведет светские беседы с главой семьи Вилли Таннером, помогает убирать дом и готовить еду его жене Кейт, выслушивает любовные истории их старшей дочери-подростка Линн, играет с их младшим сыном Брайаном и даже разговаривает с котом Счастливчиком, хотя на его планете кошки являются деликатесом.

«Могучие рейнджеры»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

Во время очередной экспедиции на Луну, земляне находят странную бочку из металла, не существующего на нашей планете. Ученые решили исследовать этот предмет, даже не подозревая, что он хранит в себе страшную опасность. Эта бочка на самом деле является своего рода тюремной камерой, в которой на протяжении 10000 лет заточена могущественная злобная волшебница Рита Репульса. Наконец-то, с помощью наивных землян, она выбралась на свободу и теперь готова захватить власть во Вселенной. На Луне она возводит дворец и собирает могущественную армию, с помощью которой собирается воплотить в жизнь свой коварный план. Ее первой целью становится Земля…

«Секретные материалы»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

Сериал о спецагентах ФБР, специализирующихся на самых странных и нерешенных делах, в исполнении Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон является одним из самых продолжительных научно-фантастических сериалов. У «Секретных материалов» 9 сезонов с 202 сериями.

«Беверли Хиллз 90210»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

Молодежный сериал о том, как подростки-близнецы Брендон и Бренда вместе с родителями переехали из северного штата Миннесота в южный Беверли-Хиллз в Калифорнии. Там они попали в совершено иной мир золотой молодежи. Сначала брат и сестра пребывают в восторге от новой роскошной жизни, а затем их ждет жестокая реальность и общение с избалованными детьми богатых и знаменитых людей.

«Комиссар Рекс»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

Сериал про немецкую овчарку, которая работает в полиции, шел в течение 18 сезонов. Хозяева-напарники Рекса менялись, а он оставался прежним. Таким же преданным, справедливым, умным и иногда смешным. Стоит только вспомнить его особенное пристрастие к колбасе и булочкам…

«Зена — королева воинов»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

Сюжет «Зены – королевы воинов» – симбиоз мифов, истории и фантазии создателей сериала. Главная героиня – бывшая убийца, ставшая на путь добра и справедливости. Теперь она помогает бедным и обездоленным, безжалостно расправляясь с преступниками. А это она может! Зена владеет чуть ли не всеми видами боевых искусств и спокойно дерется с армией мужчин.

«Сабрина — маленькая ведьма»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

В основе сюжета – комичные истории, которые происходят с 16-летней Сабриной и ее тетушками Хельдой и Зельдо. Все трое обладают магическими способностями, только часто используют их не по назначению, от чего попадают в нелепые ситуации. Еще один персонаж сериала – говорящий черный кот, который раньше был человеком, но из-за плохого поведения был превращен в кота на сто лет.

«Новая семейка Аддамс»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

Ремейк сериала далеких 60-х – «Новая семейка Аддамс» 1998–1999 годов. В России транслировался в начале 2000-х годов.
Сюжет все тот же – в черном-черном доме, на черное-черной улице, жила черная-черная семья. Муж и жена – Гомес и Мартиша Аддамс, их дети – сын и дочь, бабушка-ведьма, а также дворецкий ростом в два метра.

«Удивительные странствия Геракла»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

После того, как Зевс явился к красавице Алкимене в образе ее супруга, на свет появился Геракл. Жена Зевса, Гера, пришла в бешенство от такого поведения мужа и с тех пор она делала все для того, чтобы жизнь Геракла была невыносимой. Однажды Гера наслала на него заклинание, в результате которого Геракл потерял разум и убил всех своих детей. Чтобы искупить этот ужасный грех, ему предстоит двенадцать лет провести на службе правителя Еврифсея, известного своей трусостью. Только после этого, по договоренности Зевса и Теры, он сможет обрести бессмертие. Именно в это время он и совершил все свои подвиги, которых как оказалось было намного больше, чем нам всем известно…

«Рыцарь дорог»


Любимые сериалы 90-х - 2000-х годов

Майкл Лонг — полицейский, который во время выполнения очередного задания получил смертельное ранение в голову. Ему повезло, поскольку его обнаружил миллионер-изобретатель Уилтон Найт, который забрал полумертвого офицера в свой замок. Он оказал Майклу всю необходимую помощь и даже подарил ему новое лицо. Довольно быстро здоровье Лонга восстанавливается, чего не скажешь о Найте, которого постепенно покидают жизненные силы. Перед смертью миллионер просит Майкла дать ему обещание, что он будет вести борьбу со злом во всех его проявлениях. Лонг соглашается исполнить волю своего спасителя, а помогать ему в этом будет последнее изобретение Найта…

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