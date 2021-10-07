Любимые сериалы 90-х – 2000-х годов

Эти сериалы любили все, и взрослые и дети. Давайте вспомним самые любимые ваши сериалы!
«Друзья»
Когда в 1998 году в России появился сериал «Друзья», уже ставший к тому времени легендарным за океаном, он очень быстро завоевал симпатии. История шести неунывающих приятелей, рассказанная с потрясающим чувством юмора, разительно отличалась от популярных в то время бразильских мыльных опер. До сих пор «Друзья» остаются одним из самых любимых сериалов россиян по результатам многочисленных опросов. 6 мая 2004 года на экраны вышла последняя серия шоу.
«Альф»
Добрый и смешной американский семейный сериал об инопланетянине Альфе с планеты Мелмак впервые покорил сердца россиян в 1996 году.
Основной сюжет довольно банален. Звездолет инопланетянина, покрытого шерстью, врезается в гараж семьи Таннеров из Лос-Анджелеса. Те приютили забавного гостя, но вынуждены прятать его от друзей и соседей. В противном случае Альф может быть захвачен «Службой по работе с НЛО».
Так, Альф становится полноправным членом семьи Таннеров. Он играет в покер и ведет светские беседы с главой семьи Вилли Таннером, помогает убирать дом и готовить еду его жене Кейт, выслушивает любовные истории их старшей дочери-подростка Линн, играет с их младшим сыном Брайаном и даже разговаривает с котом Счастливчиком, хотя на его планете кошки являются деликатесом.
«Могучие рейнджеры»
Во время очередной экспедиции на Луну, земляне находят странную бочку из металла, не существующего на нашей планете. Ученые решили исследовать этот предмет, даже не подозревая, что он хранит в себе страшную опасность. Эта бочка на самом деле является своего рода тюремной камерой, в которой на протяжении 10000 лет заточена могущественная злобная волшебница Рита Репульса. Наконец-то, с помощью наивных землян, она выбралась на свободу и теперь готова захватить власть во Вселенной. На Луне она возводит дворец и собирает могущественную армию, с помощью которой собирается воплотить в жизнь свой коварный план. Ее первой целью становится Земля…
«Секретные материалы»
Сериал о спецагентах ФБР, специализирующихся на самых странных и нерешенных делах, в исполнении Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон является одним из самых продолжительных научно-фантастических сериалов. У «Секретных материалов» 9 сезонов с 202 сериями.
«Беверли Хиллз 90210»
Молодежный сериал о том, как подростки-близнецы Брендон и Бренда вместе с родителями переехали из северного штата Миннесота в южный Беверли-Хиллз в Калифорнии. Там они попали в совершено иной мир золотой молодежи. Сначала брат и сестра пребывают в восторге от новой роскошной жизни, а затем их ждет жестокая реальность и общение с избалованными детьми богатых и знаменитых людей.
«Комиссар Рекс»
Сериал про немецкую овчарку, которая работает в полиции, шел в течение 18 сезонов. Хозяева-напарники Рекса менялись, а он оставался прежним. Таким же преданным, справедливым, умным и иногда смешным. Стоит только вспомнить его особенное пристрастие к колбасе и булочкам…
«Зена — королева воинов»
Сюжет «Зены – королевы воинов» – симбиоз мифов, истории и фантазии создателей сериала. Главная героиня – бывшая убийца, ставшая на путь добра и справедливости. Теперь она помогает бедным и обездоленным, безжалостно расправляясь с преступниками. А это она может! Зена владеет чуть ли не всеми видами боевых искусств и спокойно дерется с армией мужчин.
«Сабрина — маленькая ведьма»
В основе сюжета – комичные истории, которые происходят с 16-летней Сабриной и ее тетушками Хельдой и Зельдо. Все трое обладают магическими способностями, только часто используют их не по назначению, от чего попадают в нелепые ситуации. Еще один персонаж сериала – говорящий черный кот, который раньше был человеком, но из-за плохого поведения был превращен в кота на сто лет.
«Новая семейка Аддамс»
Ремейк сериала далеких 60-х – «Новая семейка Аддамс» 1998–1999 годов. В России транслировался в начале 2000-х годов.
Сюжет все тот же – в черном-черном доме, на черное-черной улице, жила черная-черная семья. Муж и жена – Гомес и Мартиша Аддамс, их дети – сын и дочь, бабушка-ведьма, а также дворецкий ростом в два метра.
«Удивительные странствия Геракла»
После того, как Зевс явился к красавице Алкимене в образе ее супруга, на свет появился Геракл. Жена Зевса, Гера, пришла в бешенство от такого поведения мужа и с тех пор она делала все для того, чтобы жизнь Геракла была невыносимой. Однажды Гера наслала на него заклинание, в результате которого Геракл потерял разум и убил всех своих детей. Чтобы искупить этот ужасный грех, ему предстоит двенадцать лет провести на службе правителя Еврифсея, известного своей трусостью. Только после этого, по договоренности Зевса и Теры, он сможет обрести бессмертие. Именно в это время он и совершил все свои подвиги, которых как оказалось было намного больше, чем нам всем известно…
«Рыцарь дорог»
Майкл Лонг — полицейский, который во время выполнения очередного задания получил смертельное ранение в голову. Ему повезло, поскольку его обнаружил миллионер-изобретатель Уилтон Найт, который забрал полумертвого офицера в свой замок. Он оказал Майклу всю необходимую помощь и даже подарил ему новое лицо. Довольно быстро здоровье Лонга восстанавливается, чего не скажешь о Найте, которого постепенно покидают жизненные силы. Перед смертью миллионер просит Майкла дать ему обещание, что он будет вести борьбу со злом во всех его проявлениях. Лонг соглашается исполнить волю своего спасителя, а помогать ему в этом будет последнее изобретение Найта…
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии