Знаменитости, не употребляющие спиртных напитков

С нами не соскучишься!

Ни премьера фильма, ни вечеринки после вручения премий, ни уединенный отдых, где нет даже папарацци, — ничто не заставит этих звезд пропустить бокальчик. Дело принципа!









Блейк Лайвли

Ким Кардашьян

Тайра Бэнкс

Ким Кэтролл

Дженнифер Хадсон

Леона Льюис

Сара Сильверман