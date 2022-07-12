Книжное колесо – изобретение XVI века

Еще несколько веков назад кабинеты ученых представляли собой заваленные свитками или книжными фолиантами помещения. Чтобы как-то облегчить их работу с несколькими рукописями сразу, было придумано книжное колесо. Человек просто садился и вращал конструкцию и раскрытыми книгами.













В XVI веке книги считались штучным товаром. Они изготавливались вручную, были огромными и дорогими. Так, в одном англосаксонском документе сказано: «Эта книга сделана за четыре недели и стоит пятьдесят три шиллинга». Стоит отметить, что подобную сумму работник среднего звена зарабатывал за целый год. Именно поэтому книги становились достоянием королей, аристократов, ученых или монастырей. Если для первых издание служило больше для престижа, то священнослужители и ученые работали с книгами постоянно.







Агостино Рамелли – изобретатель книжного колеса.



Чтобы облегчить работу с фолиантами, в 1588 году итальянский военный инженер Агостино Рамелли изобрел книжное колесо. Эта конструкция напоминала небольшой барабан, в «лопастях» (кафедрах) которого лежали ничем не закрепленные раскрытые книги. Человек запускал механизм рукой или нажатием на педаль, и книги начинали перемещаться. Для лучшего эстетического восприятия, для вращения колеса Рамелли использовал сложное зацепление, которое использовали в астрономических часах.

В принципе колесо двигалось и под силой гравитации . Книжное колесо. Иллюстрация из Leiversity et artifiose, 1588 году.Британский ученый Джозеф Нидхэм придерживался точки зрения о том, что не Рамелли стал первым изобретателем книжного колеса. Согласно древним китайским манускриптам, а Поднебесной подобные механизмы существовали за много веков до создания механизма итальянского инженера.Книжное колесо – вращающийся читальный стол XVI века . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)