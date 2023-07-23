3-комнатная резиденция в небе: Незабываемый полет в роскошном лайнере из ОАЭ

Двухпалубный реактивный авиалайнер А-380 авиакомпании Etihad Airways (ОАЭ). | Фото: yana.kiev.ua.

Обеспечивают комфортный перелет пассажирам класса «Резиденция» личные дворецкие, которые прошли обучение в лондонском отеле Савой. | Фото: deadbees.net/ etihad.com.







Зал ожидания в аэровокзалах для пассажиров класса «Резиденция». | Фото: etihad.com.

Пассажиров класса «Резиденция» доставят к авиалайнеру на спецтранспорте. | Фото: etihad.com.

В «Резиденции» есть собственная спальня (аэробус А-380). | Фото: yana.kiev.ua/ etihad.com.

В аэробусе А-380 есть индивидуальная гостиная-столовая и ванная комната. | Фото: etihad.com.

Пассажиры первого класса могут тоже путешествовать уединенно (аэробус А-380). | Фото: joker.ykt.ru.

Зал для отдыха и одна из кабин с пассажирами первого класса (аэробус А-380). | Фото: top.funnyreps.club/ etihad.com.

Бизнес-класс занимает три четверти верхней палубы авиалайнера А-380. | Фото: joker.ykt.ru.

К услугам пассажирам бизнес-класса не только дорожные наборы, но и небольшой бар (аэробус А-380). | Фото: joker.ykt.ru.

Эконом-класс в аэробусе А-380 top. | Фото: funnyreps.club.

Наборы для развлечения малышей. | Фото: top.funnyreps.club.

Кабина пилотов аэробуса А-380. | Фото: joker.ykt.ru.