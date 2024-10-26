Как увеличить площадь маленькой ванной комнаты, в которой негде развернуться

Ванная является очень важной составляющей любой квартиры, так как здесь начинается и завершается наш день. Интерьер комнаты должен быть уютным, чтобы расслаблять и настраивать на особый лад. Однако как добиться такого эффекта от крохотного помещения, в котором и развернуться негде? Делимся несколькими приемами.

Прием 1: Хорошее освещение

Прием 2: Стеклянные и зеркальные поверхности

Прием 3: Светлая цветовая гамма

Прием 4: Ниши

Прием 5: Функциональное пространство

Прием 6: Крупногабаритная плитка

Прием 7: Подвесная сантехника

Подсветите зеркало, а люстру замените встроенными спотамиЕсли уделить освещению ванной мало внимания, вы не сможете визуально увеличить ее. Кроме того, полумрак вряд ли сможет подарить вам хорошее настроение с утра и зарядить энергией на предстоящий день. В такой атмосфере не хочется экспериментировать с прической и макияжем, пробовать новый уход, надолго задерживаться в ванной или душе. Комната выглядит мрачной, неприветливой и неуютной.Чтобы исправить эту ситуацию, наполнить помещение воздухом и сделать его более просторным, продумайте несколько сценариев освещения. Откажитесь от одинокой люстры по центру потолка и замените ее несколькими источниками света, разнонаправленными и вариативными. Пусть основными светильниками станут встроенные или накладные споты, которые можно поворачивать в разные стороны, а в качестве дополнительных источников света используйте бра или светодиодную подсветку.Особое внимание уделите подсветке зеркала. Она может быть встроенной или автономной, в виде двух подвесных светильников по бокам. Чтобы на стекле не было бликов, источники света нужно располагать перпендикулярно отражающей поверхности зеркала. А избежать светового искажения получится в том случае, если светильники не будут отражаться в зеркале вместе с человеком.Используйте зеркальную плитку и стеклянную перегородкуОдними из самых любимых дизайнерских приемов, которые помогают увеличить маленькое пространство, являются стеклянные и зеркальные поверхности. Попробуйте повесить над раковиной вместо маленького зеркала большое, и вы увидите, как моментально преобразилось пространство – стало больше и светлее. Отличное решение – выбрать небольшой участок стены в ванной и вместо плитки сделать зеркальное панно.Еще один способ сделать помещение просторнее – использовать прозрачное стекло. У него есть существенный минус – сложность в уходе, но если вы готовы регулярно за ним ухаживать, протирать капли воды, отпечатки пальцев и прочие загрязнения, то стекло сослужит вам хорошую службу. Используйте стеклянную перегородку в ванной вместо шторки, повесьте на стену прозрачные полочки. В результате интерьер станет более легким и воздушным.Не избегайте акцентов в светлом интерьереСовет банальный, всем известный, но от этого не менее эффективный – если комната не отличается большими габаритами, ее нужно оформлять в светлых оттенках, чтобы пространство стало визуально больше. Значит ли это, что необходимо отказаться от ярких, темных или контрастных цветов? Вовсе нет. Наоборот, они смогут подчеркнуть глубину комнаты, сделать ее более объемной и динамичной. Можно сделать контрастной зону раковины, стену в душевой или нишу, в которой расположены полки. Еще один вариант – темная сантехника, но она непрактичная и сложная в уходе.А еще с помощью грамотно подобранной цветовой гаммы получится связать пространство квартиры воедино: выбирайте для ванной акценты, тематически связанные с оттенками, которые вы использовали для оформления других комнат. Так светлый санузел не будет выглядеть блекло, скучно, «по-больничному», и не вступит в противоречие с общей концепцией интерьера.Варианты встроенных ниш в ванной комнатеХорошо, когда в ванной изначально предусмотрены ниши, например, а счет вентиляционной шахты, которая расположена на небольшом расстоянии от стены (спасибо застройщикам). Обычно глубина таких ниш варьируется в пределах 30-35 сантиметров. Этого будет вполне достаточно для размещения косметики, бытовой химии, банных принадлежностей. В результате вы сможете не только грамотно организовать хранение, но также избежать визуального шума, благодаря чему комната будет выглядеть гораздо аккуратнее.Если же вам не повезло, и в ванной нет «естественных» ниш, сделайте их сами. Наиболее удачным местом для их расположения станет стена над ванной или раковиной. А в совмещенном санузле нишу можно будет сделать над унитазом, так как эта площадь чаще всего пустует и не выполняет никаких функций. Не забывайте, что она может выполнять еще и декоративную роль: для этого подберите красивые отделочные материалы, организуйте подсветку и пр.Вот пару идей, как сделать пространство функциональнымМаленькая комната не может быть функциональной – именно так думают большинство людей. Да, ее возможности ограничены из-за небольшой площади, однако, если грамотно подойти к подбору мебели, правильно организовать системы хранения и удачно расставить предметы интерьера, даже крохотная ванна станет удобной.Отличный пример – нарощенная стена, которую часто используют для расположения вышеупомянутых ниш. Да, она отнимет у комнаты 20-30 сантиметров по всей длине и высоте одной из сторон, но при этом повысит ее функциональность. Здесь получится разместить не только ниши, но также встроенный шкаф, инсталляцию для унитаза и прочие, не менее важные вещи. Это хороший прием для оптимизации имеющегося пространства.Вместо мелкой плитки используйте крупнуюЧтобы небольшое пространство не разбивалось на мелкие части, для отделки ванной следует выбирать крупноформатную плитку, например 30х60, и укладывать ее горизонтально, а не вертикально. Да, это не самый очевидный вариант, которого многие боятся, ведь раньше в магазинах было представлено ограниченное количества такого кафеля. Однако сейчас все иначе – ассортимент огромен, можно выбрать любой цвет, рисунок и фактуру.У крупногабаритной плитки много плюсов. Кроме того, что материал способствует визуальному увеличению пространства, он еще и гораздо проще в укладке. Да и в уборке будет легче: чем меньше швов, тем быстрее вы приведете кафель в порядок. Затирку лучше подбирать в тон плитке – так вы сможете добиться эффекта единого пространства. А если использовать ректификаты, швы будут минимальными, что также сыграет на руку маленькому пространству.Если же вы любите маленькую, аккуратную плитку, тогда выбирайте однотонную, чтобы не дробить стену большим количеством цветов. Отлично впишется в интерьер маленькой ванной плитка-кабанчик, которая за счет светлого оттенка и фактуры соберет все части комнаты воедино. А напольный кафель можно выбрать другого цвета, более насыщенного. Некрупный орнамент также имеет место быть – это прекрасный акцент.Ванная с подвесной сантехникой выглядит легко и воздушноВ маленькой ванной лучше отказаться от напольной сантехники, так как она крадет ценные метры площади. Отдайте предпочтение компактному подвесному унитазу – такая модель выглядит менее громоздко, даже при условии того, что для ее установки потребует выстраивать короб. Тем более, что впоследствии над этим коробом можно будет установить бойлер или функциональную систему хранения. То же самое касается и раковины. Здесь есть два варианта – подвесная или встроенная в тумбу. А вот сантехнику на пьедестале лучше оставить для габаритных комнат.