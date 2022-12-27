Хитрые фишки советского «Запорожца», которых не было даже в дорогих иномарках

Для советского человека автомобиль ЗАЗ – это не просто легенда, а целая эпоха. В свое время появление «Запорожца» сыграло наиважнейшую роль в процессе автомобилизации страны. При этом сегодня далеко не каждый человек знает о том, что в действительности в «Запорожцах» было несколько интересных технических решений, которыми не могло похвастаться большинство иномарок.
1. На самом деле автомобиль делался для военных
Делался для военных. /Фото: don24.ru.
Это прозвучит странно, однако в действительности «Запорожец» проектировался как транспортное средство двойного назначения. В случае большой войны автомобили ЗАЗ могли бы изыматься в пользу государства и армии для использования в штабных и логистических целях. Благодаря большой проходимости ЗАЗ даже можно было использовать для транспортировки боеприпасов.
2. Простой как огонь, дешевый как лом
Дешево и сердито. /Фото: drive2.com.
Вроде бы очевидное достоинство «Запорожца», о котором многие почему-то забывают. На фоне большинства собратьев автомобили ЗАЗ своей эпохи отличались просто небывало низкой ценой производства. Конечно, с этим был связан и ряд чисто потребительских недостатков. Однако, времена были суровые, что еще сказать. При этом запорожец был еще и весьма экономичным, расход – 5.9 литров на 100 км пробега.
3. Автономная печка
Автономный обогреватель. /Фото: ya.ru.
Для поддержания тепла в «Запорожце» в зимнее время и межсезонье вовсе не обязательно было «молотить» силовым агрегатом, сжигая таким образом литры бензина. В автомобилях ЗАЗ была полностью автономная отопительная система, способная работать отдельно от мотора. Справедливости ради стоит сказать, она периодически сбоила, но все-таки!
4. Кузов как яйцо
На самом деле это техническое отверстие. /Фото: drive2.com.
Не в смысле формы, а в смысле отсутствия у него выступающих элементов. Благодаря этому заметно увеличивалась проходимость запорожцев. Машина могла проехать там, где другие просто встали бы мертвым грузом. Например, автомобили ЗАЗ буквально пролетали там, где «Жигули» и «Москвичи» категорически отказывались ехать. Способствовал этому и небольшой вес машины в 790 кг.
А еще в днище запорожца было отверстие для зимней рыбалки! Шутка, на самом деле странный лючок в днище не более, чем техническое отверстие, используемое на завода для стекания антикоррозийного состава.
5. Быстро снимающиеся сиденья
Сиденья в ЗАЗ легко снимались. /Фото: vk.com.
Советский «Запорожец» задумывался не только как бюджетный «народный» автомобиль, но и как суперуниверсальный. Именно по этой причине сиденья в его салоне можно было быстро и легко демонтировать для расширения багажного отделения. Особенно полезная данная функция была при выезде на дачу.
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