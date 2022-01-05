Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Фотограф из Калифорнии Оливер Клинк (Oliver Klink) вот уже 16 лет путешествует по Азии и документирует традиционный уклад жизни местных жителей. Пройдёт не так много времени, и всё это можно будет увидеть лишь на фотографиях.



































































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