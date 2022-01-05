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Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Фотограф из Калифорнии Оливер Клинк (Oliver Klink) вот уже 16 лет путешествует по Азии и документирует традиционный уклад жизни местных жителей. Пройдёт не так много времени, и всё это можно будет увидеть лишь на фотографиях.

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

Азиатские традиции, от которых могут остаться только фото

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