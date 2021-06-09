Почему создателя сети Duty Free называют самым щедрым человеком в мире

Имя Чарльза Фини еще несколько десятилетий назад не было известно широкой публике, несмотря на то, что именно в те годы этот удивительный человек занимался очень странным делом: он старательно и с большим энтузиазмом избавлялся от своих денег. Создатель уникальной сети магазинов беспошлинной торговли начал «с нуля», сумел сколотить на этом деле капитал в 7,5 миллиардов долларов, а затем практически все состояние потратил на благотворительность. Этот случай является, вероятно, единственным в истории, и сегодня 88-летний филантроп, оставивший себе лишь 2 миллиона, может по праву считаться самым щедрым человеком на Земле.
Фини родился в США в 1931 году в небольшом промышленном городке. Семья была достаточно бедной. Родители – переселенцы из Ирландии, так и не преуспели в бизнесе, и молодой Чарльз вынужден был пробиваться в жизни самостоятельно. Но перед тем как начать осуществлять свои мечты, юноше пришлось повоевать. Как раз разразилась Корейская война, и Чарльз Фини был зачислен радиооператором в ВВС США. Однако именно здесь он сумел получить свой «билет в жизнь». По окончании службы солдатам полагалась денежная компенсация. Свои первые крупные деньги будущий миллиардер потратил, как оказалось, очень выгодно – он вложил их в свое собственное образование и поступил Корнелльскую школу по подготовке персонала для отелей. Получил диплом он в 1956-м и поехал во Францию, мечтая продолжить обучение. Однако здесь бойкий юноша увидел возможность начать свое дело. В местных портах как раз стояли американские военные корабли, и Фини начал продавать бывшим товарищам по оружию беспошлинный алкоголь. Понятно, что он находил общий язык с матросами быстрее, чем другие конкуренты, ведь дело было невероятно прибыльным и желающих заняться им хватало.
Магазин беспошлинной торговли в аэропорту Антальи
Дальше – больше. Молодой бизнесмен привлек к делу друга, бывшего однокурсника, и вместе они начали продавать туристам разнообразные товары. Сама идея беспошлинной торговли была не нова, но именно Фини смог воспользоваться подходящей экономической ситуацией. Ему повезло, в эти годы мир заполнили туристы из Японии, имеющие, благодаря японскому экономическому буму, достаточно средств и для путешествий, и для покупок парфюма, алкоголя и сигарет. Молодой бизнесмен проявил невероятное чутье, гибкость и изобретательность – наняв в качестве продавщиц миловидных девушек азиатской внешности, владеющих несколькими языками, и проследив основные туристические потоки, Фини сумел «поймать волну». Первый магазин новой компании Duty Free Shoppers открылся в Гонконге в 1960 году, затем – в туристических центрах на побережье США, а позднее и по всему миру. За следующее десятилетие Фини сумел получить свои первые 300 миллионов и инвестировал их в отели, магазины, производство одежды и технологические стартапы. В 1988 году Forbes, даже недооценив состояние Фини в несколько раз, поставил его на 31 место в рейтинге самых богатых людей Америки.
В результате сегодня сеть Duty Free Shoppers насчитывает более 400 магазинов в 11 странах, и, конечно, приносит огромные доходы, но есть один нюанс, она больше не принадлежит своему создателю. Еще в 80-х годах Фини передал все свои акции компании созданному им же благотворительному фонду The Atlantic Philanthropies. Туда же постепенно перекочевало все его состояние – около 7 миллиардов долларов. Основными сферами вложения этих средств стали наука, здравоохранение, образование, содержание домов престарелых, защита гражданских прав во многих странах, включая Австралию, США, Южную Африку, Вьетнам и, особенно, Ирландию. Говорят, что Фини дал своей исторической родине столько, сколько не делал для нее ни один человек, кроме Святого Патрика.
Лимерикский университет – одно из лучших учебных заведений Ирландии, появился только благодаря Чарльзу Фини
Причем к делу благотворительности филантроп подошел примерно так же, как к бизнесу, – он до сих пор контролирует, чтобы каждый вложенный им доллар принес как можно больше пользы. Фини построил дело таким образом, что благотворительные организации участвуют в конкурсах, борются за его деньги, представляя настоящие подробные бизнес-планы. Обещая значительные пожертвования, он даже «принуждает» государство к аналогичным действиям. Так, в 1997 году Фини предложил вложить $100 миллинов в развитие университетов Ирландии, но только при условии, что правительство тоже инвестирует значительные средства. В результате в систему образования поступили $1,3 миллиарда. Надо сказать, что эти принципы «высокомаржинальной» благотворительности стали также его изобретением, и когда фонд вместе с его создателем вышел из тени, примеру Фини последовали многие богатейшие люди мира. Билл Гейтс и Уоррен Баффетт говорят о том, что на создание огромных благотворительных организаций их вдохновил главным образом Фини.
Вся деятельность фонда, вероятно, будет завершена к 2020-му году. На этот момент времени, предположительно, все средства, заработанные миллиардером, будут максимально прибыльно вложены в добрые дела. Сегодня Фини 88 лет, он не имеет машины и яхты (по его словам, его укачивает), носит часы за 15 долларов (так как они ходят не хуже дорогих) и живет в квартирах, принадлежащих The Atlantic Philanthropies - в Дублине, Брисбене и Сан-Франциско. Правда, надо отдать ему должное, бывшая жена и дети разделили между собой примерно 150 миллионов и живут в особняках, ни в чем не нуждаясь, но для себя этот удивительный человек выбрал жизнь очень скромную, оставшихся двух миллионов ему вполне хватает на текущие расходы. Кстати, пока это было возможно, в течение 15 первых лет о его благотворительности не было никому известно. В дальнейшем правда открылась, но бывший богатейший человек планеты до сих пор во время интервью предпочитает рассказывать не о себе, а о том, что удалось сделать на его деньги.
Чарльз Фини – бывший миллиардер, отдавший все деньги на благотворительность
Фини считает, что для того, чтобы помогать людям, не нужно ждать старости. Надо больше делать в молодости, пока есть энергия и силы: «У богатых есть определенные обязательства. Я не могу за них решить, куда девать деньги, но мой вам совет: тратьте их с умом.» – говорит человек, отдавший все свое состояние на добрые дела.
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