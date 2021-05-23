Не только Аляска: Как США штат за штатом скупали себе территории

Порой патриоты США гордятся тем фактом, что часть земель они не завоевали, а выкупили. Действительно, коммерческими сделками Соединённые Штаты очень сильно увеличили территорию. Некоторые выкупленные земли стали даже отдельными новыми штатами.
Мексиканские территории
Одно из самых обширных приобретений США — земли, выкупленные у мексиканцев в середине девятнадцатого века. Война мексиканцев и северных американцев в 1848 закончилась заключением мирного договора, в который также вошли пункты о покупке части мексиканских земель за пятнадцать миллионов долларов (и оплату финансовых претензий жителей этих земель к мексиканскому правительству ещё на три с небольшим миллиона долларов).
В результате договора в США появились штаты Новая Мексика, Техас, а также поменяли гражданство часть нынешнего штата Аризона и Верхняя Калифорния. Ещё через шесть лет Аризона и Новая Мексика приросли новыми землями, которые мексиканцы под давлением вынуждены были продать США за 10 миллионов долларов. По условию договора, американцы также должны были построить на территории Мексики трансокеанический канал, но так этого и не сделали.
С мексиканцами у американцев были разногласия и до Трампа. Например, в 1846 году они воевали друг с другом.
Луизиана
Самой крупной территориальной сделкой США считается покупка Луизианы, которой они, честно говоря, не ожидали сами. Президент Томас Джефферсон начал переговоры о покупке у французов Нового Орлеана — а в ответ услышал предложение, подкупающее своей щедростью. Французы решили избавиться от только что отвоёванных ими у испанцев земель и отдать американцам: пусть сами заморачиваются с тем, как удержать территорию.
Надо понимать, что современный штат Луизиана — только часть французской Луизианы. Из купленных у французов земель выкроили ещё Айову, Арканзас, Небраску и немного досталось Вайомингу, Канзасу, Колорадо, Миннесоте, Монтане, Оклахоме, Северной и Южной Дакотам — в общем, территория США тогда увеличилась вдвое, и всего за 15 миллионов долларов. Французы ещё припоминали потом Наполеону продажу американских колоний за гроши, но его тоже можно понять: у него шла война со всей Европой, воевать ещё и с испанцами за морем за земли, которые неизвестно когда начнут приносить прибыль, было для Франции дороговатым удовольствием.
Новый Орлеан в конце XIX века.
Виргинские острова
Этими землями в Новом Свете ещё в начале восемнадцатого века завладела Дания. Американцы долго посматривали в сторону островов, но только в связи с Первой мировой решились их купить: опасались, что на них устроят базу немецких подлодок. Обе страны провели референдум, опрашивая граждан, согласны ли они с продажей и покупкой территории, и в итоге заключили сделку за 25 миллионов долларов. Правда, гражданство США виргинцам начали давать только через десять лет, так что выходило, что американская земля почти полностью занята иностранцами.
Флорида
Следом за Луизианой американцы решили купить территории, занятые противниками французов — испанцами, и сделали это без большого труда и тоже за гроши — просто пообещав выплатить все долги правительства жителям. Всего США выплатили 5,5 миллионов долларов по 1859 искам. В итоге все были довольны, кроме, конечно, по-настоящему коренных американских племён, чью землю делили через их голову.
Флорида, прогулочная лодка, 1900 год.
Аляска
Изо всех территориальных сделок США чаще всего в России вспоминают покупку Аляски. По народной легенде, продала её Екатерина II по женскому своему неразумению. На самом деле, Екатерина II как раз предпочитала увеличивать российские территории — при ней, например, в войне с турками был завоёван Крым, что очень любят припоминать в нынешней геополитической ситуации. А договор по продаже Аляски был подписан через много лет после смерти императрицы, в 1867 году.
Землю, которая тогда казалась богатой исключительно пушниной и никак не желавшими покоряться племенами, Александр II продал за семь с небольшим миллионов долларов. Сумму повезли на корабле в виде золотых слитков. Корабль должен был сначала достичь Лондона, а уже от Лондона дойти до России. А дальше случилось странное — до сих пор в произошедшем подозревают гигантскую аферу.
Корабль, который, возможно, вёз золото (если его не присвоили в Лондоне раньше), затонул по пути к Петербургу как раз на такой глубине, с которой золото было не поднять. Страховая компания, которая была в ответе за корабль и золото, в то же самое время объявила себя банкротом. России по страховке досталась очень малая часть суммы от продажи Аляски, а на самой Аляске потом нашли золото, много золота.
Текст: Лилит Мазикина
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии