От Нины Хрущевой до наших дней. Модные ляпы первых леди, вошедшие в историю

Переборщить с макияжем или намудрить с сочетанием цветов так, что окружающие ахнут, может любая женщина. Супруги глав государств не исключение. Несмотря на особое положение и возможность обратиться за помощью к лучшим стилистам мира, первые леди порой выходят в свет в, мягко говоря, странном виде. Мы собрали для вас несколько ярких примеров модных ошибок президентских жен, которые точно запомнятся надолго.
Пэн Лиюань, Китай
Один из последних случаев подобного рода приключился на днях с супругой лидера КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань. На торжественном банкете в лондонском Гилдхолле, куда мадам Лиюань прибыла вместе с мужем, журналисты обратили внимание на чересчур выразительный и слишком заметный макияж первой леди. Стоит отметить, что ошибку макияжа первой леди заметили лишь благодаря сильному освещению и вспышкам фотокамер.
Посмотрите, в приглушенном свете неправильно нанесенной пудры совсем не видно.
В тот же день британские таблоиды не преминули отписаться, что, мол, Пэн Лиюань во время приема в Лондоне повторила ошибку Анджелины Джоли. Актриса как-то раз так же появилась на публике с легким налетом «муки» на лице.
Людмила Путина, Россия
Казусный случай приключился в том же Лондоне с ныне бывшей супругой российского президента Владимира Путина. Пресса, интересующаяся нарядами первых леди, к Людмиле Путиной, в общем-то, никогда не была ласкова. Напротив, журналисты часто критиковали супругу президента за чрезмерную простоту, а порой и нелепость нарядов.
Вот и после встречи с английской королевой российскую первую леди раскритиковали за слишком большое стремление выглядеть «по-британски». А все дело в том, что Людмила Путина прибыла в Соединенное Королевство в кремовом платье, длинном пальто и светлой шляпе с чрезвычайно выдающимися полями, однозначно затмевавшей крошечную шляпку королевы.
По окончании визита британские таблоиды разразились саркастическими выпадами, написав, в частности, что российская первая леди была одета как «шестилетняя девочка, сопровождающая на свадьбе невесту». И добавили, что наряд этот свел на нет все модные завоевания Раисы Горбачевой в период «холодной войны».
Раиса Горбачева (слева) и Барбара Буш, РИА Новости
Нина Хрущева, СССР
Саркастические нападки прессы на гардероб Людмилы Путиной не идут ни в какое сравнение с «модными приключениями» Нины Хрущевой во время ее первой поездки с официальной делегацией в США. Событие это, надо сказать, было незауряднейшим. Ведь до этого супруги советских генсеков в свет не выходили и нарядами не блистали. Не положено было. А тут в 1959 году состоялся не просто выход на публику, но официальная зарубежная поездка.
Скромно, просто, по-народному одетая жена советского генсека оказалась в компании своей коллеги – первой леди США Жаклин Кеннеди, худощавой и несколько манерной американки в элегантном туалете.
Журналисты не преминули обратить внимание на натуральную, несымитированную гротескность этого знакомства, порожденную колоссальной разницей в манере двух женщин, первых леди мощнейших держав, преподносить себя. Разницу, наглядно проиллюстрировавшую чудовищную пропасть между менталитетом и образом жизни двух стран.
А этот снимок сделан уже в 1961 году. И хотя улыбка Нины Петровны все так же простодушна, без претензии на приветственно-протокольный оскал, присущий первой леди, некоторые метаморфозы в общем образе супруги генсека все же прослеживаются.
Мишель Обама, США
В западной прессе супругу лидера Соединенных Штатов Мишель Обаму нередко называют любительницей экспериментировать с цветами. Не согласиться с этим сложно – первая леди США редко появляется на публике в скучных однотонных нарядах. Зачастую супруга Барака Обамы выбирает более яркие и экстравагантные варианты. Правда, иногда перебарщивает. Один из наиболее запомнившихся выходов в свет Мишель состоялся в 2009 году в Лондоне. В британской столице первая леди Штатов появилась в образе эпатажном и интригующем.
Не пришелся по вкусу публике и один из самых скромных нарядов Мишель. Точнее, не просто не пришелся – общественность пришла в бешенство и обрушила на хрупкие плечи американской первой леди лавину критики. Вот он, оскандалившийся наряд.
Неодобрительную реакцию одежда президентской супруги вызвала по одной простой причине. Мишель Обама появилась в ярком костюме и с непокрытой головой на встрече с королем Саудовской Аравии. В тот же день Twitter запестрил злобными хештегами на арабском, смысл которых сводился к одному – «Мишель Обама недостаточно скромна».
Западная пресса не преминула ответить, что первая леди продолжила своеобразную традицию своих предшественниц, например, Хиллари Клинтон и Лоры Буш, которые также проигнорировали «особый» гардероб во время визита в Саудовскую Аравию в качестве первых леди.
Лора Буш, США
В 2006 году супруга 43-го президента США Джорджа Буша-младшего попала в историю, которую даже в самом страшном сне не пожелает увидеть любая женщина. Первая леди явилась на рождественский торжественный прием в Белый дом в роскошном красном платье за 8,5 тысяч долларов от американского модельера Oscar de la Renta.
И все бы ничего – наряд ведь красивый. Но как назло на торжественном вечере появились еще две дамы точно в таких же платьях.
«Дамы должны поздравить друг друга с хорошим вкусом, а также тем, что могут позволить себе такое платье», — заявила секретарь по протокольным вопросам Белого дома Летисия Болдридж. Заприметив дам в таком же платье, первая леди была вынуждена удалиться и сменить наряд.
Карла Бруни, Франция
Да, затесалась в это список и безупречная Карла Бруни, супруга 23-го президента Франции Николя Саркози. В большинстве своем, если прислушиваться к мнению сведущей в модных вопросах прессы, публичные выходы Карлы Бруни были идеальны. Однако «и на старуху бывает проруха». С супругой Саркози это произошло в 2012 году, в день, инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда.
На торжественной церемонии принесения присяги нового президента Карла Бруни появилась в измятом брючном костюме в полоску и стоптанных черных балетках.
Вердикт прессы был беспощаден. «Вместе с титулом первой леди Карла Бруни растеряла красоту и чувство стиля», – отрезали газеты.
