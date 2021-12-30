7 простых способов отбелить пожелтевший пластик своими руками!

Со временем пластик теряет свой первоначальный вид. Конечно, его стойкость зависит от первоначальных характеристик материала. Тем не менее, желтизна на пластике — далеко не редкость. Если вы столкнулись с этой проблемой, воспользуйтесь одним из семи простых способов, которые помогут вам отбелить пожелтевший пластик.

Сразу оговоримся: если пластик никак не хочет отмываться (изменение структуры самого пластика), то всегда можно закрасить желтизну белой аэрозольной краской.

Кальцинированная сода + порошок

В 1 л воды растворите 1 ст. л. стирального порошка и 1 ст. л. кальцинированной соды. В полученном растворе нужно замочить пластиковые предметы на ночь, затем промыть под проточной водой.

Уксусная эссенция

Возьмите неразбавленную 70-80 % уксусную эссенцию, смочите ватный диск и протрите пожелтевшие места на пластике. Не забывайте, что нужно работать в перчатках. Затем просто протрите поверхность губкой, смоченной в воде.

Моющее средство

Если пятна не старые, то этот способ отлично подойдёт. Моющее средство может быть заменено на обыкновенное жидкое мыло или, ещё лучше, на хозяйственное мыло. Намыльте мягкую щётку или губку и протрите пожелтевшие места губкой и мягкой щёткой.

Пергидроль (30 % водный раствор перекиси водорода)

Его можно найти в аптеке. Нанесите немного раствора на губку и протрите поверхность с желтыми пятнами. Повторить процедуру следует до 3-5 раз, чтобы получить качественный результат.

Спирт

Метанол, этанол, изопропанол и другие виды спирта могут быть с успехом использованы в этом деле. Процедура также проста: наденьте перчатки, нанесите немного спирта на ватный диск или губку и протрите пожелтевший пластик.

Спрей-очиститель для пластика

Такие спреи продаются в специализированных магазинах и помогают очистить пластик, а также покрывают его тонким и невидимым защитным слоем плёнки.