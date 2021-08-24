Самоучки, которые стали яркими звёздами на небосклоне искусства

Элла Фицджеральд идеально пела от природы. /Фото:udiscovermusic.com
Считается, что образование для певцов, музыкантов, художников играет важную роль, однако, бывают и исключения. Как ни странно, самые популярные и харизматичные личности, добившиеся признания в мировой культуре и завоевавшие народную любовь, были самоучками. Биография этих самородков доказывает: если суждено тебе стать великим, ты им станешь. Главное – верить в себя и слушать, что подсказывает сердце.
Элла Фицджеральд
Королева джаза Элла Фицджеральд, чье пение вокалисты всего мира до сих пор считают эталоном, на самом деле была… самоучкой.
Девочка жила в бедной семье и музыке не училась, хотя и любила петь. Вокальную манеру она поначалу перенимала у своей любимой вокалистки Конни Босуэлл, пластинку с записями которой однажды в дом принесла мама. Позже она стала подражать и другим певцам, пока в итоге не сформировала свой вокальный стиль. Впрочем, помимо пения, юная Фицджеральд увлекалась кино, танцами, спортом...
После смерти любимой матери 14-летняя Элла совсем отбилась от рук. Она забросила учебу и даже какое-то время подрабатывала смотрительницей в борделе, а бывало, и вовсе бродяжничала. Все изменил случай. Элла решила принять участие в конкурсе талантов гарлемского театра «Аполло», за победу в котором организаторы обещали 25 долларов, и неожиданно победила. Кстати, сначала она собиралась участвовать как танцор, но в последний момент одумалась и выступила с вокальным номером. Именно после этого триумфа на юную самобытную девушку обратили внимание в музыкальном мире.
Голос бабушки мирового джаза вот уже второй век эталон для вокалистов. / Фото:notelyrics.com
Не получив профессионального вокального образования, великая Фицжеральд всегда пела идеально: ее звук был бархатисто-завораживающим и чистым. Говорят, перед выступлением ей даже не нужно было распеваться.
Поль Гоген
Великий Поль Гоген заинтересовался живописью только во взрослом возрасте, когда работал брокером на бирже. Зарабатывая приличные деньги, он начал покупать картины известных художников и так увлекся процессом, что решил попробовать писать сам. Гоген начал общаться с парижскими художниками, изучать их приемы, что и было для него основной школой.
Поль Гоген - великий самоучка. /Фото:24smi.org
Ударившись в творческие поиски, Поль черпал вдохновение в далеких краях – например, на Таити. К сожалению, смена профессии негативно отразилась на финансовом положении семьи, и он расстался с женой.
Последние годы жизни были для художника не простыми, он даже пытался свести счеты с жизнью, но мировая слава к нему все-таки пришла. Правда, уже после смерти.
Поль Гоген. «Женщина, держащая плод»
Айседора Дункан
Дункан – пожалуй, самая известная и харизматичная танцовщица прошлого века. С юных лет девочка из бедной семьи обожала танцевать, причем, делала это, не руководствуясь какими-то общепринятыми правилами, а так, как чувствовала. Своим странным танцам она пыталась обучать и других детей.
В 10 лет Айседора бросила школу, посвящая все свое время лишь музыке и танцам, и начала выступать на публике. В 18 она переехала в Чикаго, где продолжала нести свое самобытное искусство в массы.
Айседора Дункан лучше педагогов знала, как нужно танцевать в XX веке. /Фото:romecentral.com
Юную исполнительницу «экзотических» танцев все чаще стали приглашать в клубы. Постепенно она разработала свою танцевальную школу, стала мировой знаменитостью и новатором в хореографии, приобретя миллионы фанатов и последователей.
Джим Керри
Родители будущей голливудской звезды не могли дать сыну достойного образования: семья жила очень бедно. Кое-как окончив учебу, Джим работал на сталелитейном заводе и, как потом признавался в интервью, если бы не стал актером, то вкалывал бы там до сих пор.
Любовь кривляться и передразнивать сделала из заводского рабочего звезду Голливуда. / Фото:gorabbit.ru
Однако юноше повезло. С детских лет он любил кривляться и всех пародировать. И пусть сначала его талант комика не признавали (в 11 лет он отослал 80 своих пародий на известное шоу, но ответа не получил), зато потом он стал настоящей звездой. Первые шаги к славе он сделал в одном из комедийных клубов Торонто и со временем стал звездой этого заведения. А несколько лет спустя переехал в Лос-Анджелес, где после долгих взлетов и падений ему все-таки удалось обратить на себя внимание и в итоге стать одним из самых знаменитых актеров.
Морис Утрилло
Мать великого французского пейзажиста Мориса Утрилло подрабатывала натурщицей в художественных салонах. Ее советы и стали для юного Мориса главной «школой». А еще он часто ходил на Монмартр наблюдать за работой художников и с некоторыми из них даже подружился.
Морис Утрилло. «Часовня де Бюи»
Когда Утрилло сам начал писать картины, первые его работы в художественных кругах не оценили, посчитав непрофессиональными, однако простым людям они нравились. Мировой знаменитостью Утрилло стал, когда ему было уже под сорок: его пейзажи признали шедеврами постимпрессионизма и примитивизма.
Правительство даже наградило Утрилло орденом Почётного легиона за вклад в развитие культуры Франции.
Утрилло признан одним из лучших пейзажистов. /Фото:psgallery.ru
Джими Хендрикс
Композитор, певец, музыкант Джими Хендрикс, который не раз попадал в первые строчки рейтингов величайших гитаристов мира, тоже был самоучкой. Первую гитару он купил в 16 лет и так ею увлекся, что даже бросил школу. Искусству игры он учился, слушая записи известных музыкантов. Интересно, что, будучи левшой, Джимми держал гитару наоборот, но отец требовал от него играть правой рукой, как все, считая, что леворукость связана с нечистой силой. Чтобы родитель не отобрал у него гитару, юноша при нем играл правой рукой, а когда оставался один – левой.
Рок-легенда Хендрикс научился виртуозно играть на гитаре сам. /Фото:acedmagazine.com
Самообучение не прошло даром: Хендрикс стал виртуозом и легендой мирового рока. Считается, что он открыл новые возможности электрогитары, и многие музыканты учились играть именно «по Хендриксу».
Татьяна Пельтцер
В нашей стране тоже есть великие самоучки. Например, мало кто знает, что у одной из самых любимых и харизматичных советских актрис Татьяны Пельтцер не было театрального образования. Впрочем, это не помешало ей стать народной артисткой Советского Союза и лауреатом Сталинской премии.
Отец Татьяны Пельтцер был актером и режиссером. Девочка освоила актерскую профессию самостоятельно, наблюдая за работой папы, и первые свои роли исполнила именно в его постановках.
Советские фильмы с участием Пельтцер можно пересматривать по много раз. /Фото:fotostrana.ru
Отсутствие образования поначалу мешало ее карьере: в молодости Пельтцер поменяла много театров, роли получала не очень значительные. Впрочем, настоящая слава и признание ее все-таки нашли – в более зрелом возрасте Пельтцер стала одной из самых ярких звезд советского кино.
Текст: Анна БЕЛОВА
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