Самоучки, которые стали яркими звёздами на небосклоне искусства

Элла Фицджеральд идеально пела от природы. /Фото:udiscovermusic.com

Элла Фицджеральд

Голос бабушки мирового джаза вот уже второй век эталон для вокалистов. / Фото:notelyrics.com

Поль Гоген

Поль Гоген - великий самоучка. /Фото:24smi.org

Поль Гоген. «Женщина, держащая плод»

Айседора Дункан

Айседора Дункан лучше педагогов знала, как нужно танцевать в XX веке. /Фото:romecentral.com

Джим Керри

Любовь кривляться и передразнивать сделала из заводского рабочего звезду Голливуда. / Фото:gorabbit.ru

Морис Утрилло

Морис Утрилло. «Часовня де Бюи»

Утрилло признан одним из лучших пейзажистов. /Фото:psgallery.ru

Джими Хендрикс

Рок-легенда Хендрикс научился виртуозно играть на гитаре сам. /Фото:acedmagazine.com

Татьяна Пельтцер

Советские фильмы с участием Пельтцер можно пересматривать по много раз. /Фото:fotostrana.ru