Великий и ужасный: два странных брака Альберта Эйнштейна

Спутницы гениев нередко становятся не только их музами, но и свидетельницами и заложницами обратной стороны их гениальности. Альберт Эйнштейн в повседневной жизни отличался тяжелым характером, и уживаться с ним было очень нелегко. Он был женат дважды, и обеим его женам приходилось мириться с его требовательностью, непостоянством, отсутствием моральных устоев и странному отношению к браку.













Милева Марич и Альберт Эйнштейн



Со своей первой женой Эйнштейн познакомился во время учебы в Политехникуме. Милеве Марич был 21 год, а ему – 17. Родители Эйнштейна были категорически против этого брака, но он никого не слушал. «Я потерял разум, умираю, пылаю от любви и желания. Подушка, на которой ты спишь, во стократ счастливее моего сердца! Ты приходишь ко мне ночью, но, к сожалению, только во сне», – писал он Милеве в 1901 г. Но период пылких признаний прошел очень быстро. Еще до свадьбы, в 1902 г. Милева родила дочь, и ее муж неожиданно настоял на том, чтобы отдать ее на удочерение бездетным родственникам «в связи с материальными трудностями». О том, что у Эйнштейна была дочь Лизерль, стало известно только в 1997 г., когда его правнуки продали на аукционе письма, пролившие свет на некоторые эпизоды биографии ученого.

Милева Марич и Альберт ЭйнштейнИ даже после этого Милева, несмотря на протесты родителей, согласилась выйти замуж за своего избранника. Но она была шокирована, когда жених вдруг выдвинул свои требования: «Если хочешь замужества, ты должна будешь согласиться на мои условия, вот они: во-первых, ты будешь заботиться о моей одежде и постели; во-вторых, будешь приносить мне трижды в день еду в мой кабинет; в-третьих, ты откажешься от всех личных контактов со мной, за исключением тех, которые необходимы для соблюдения приличий в обществе; в-четвертых, всегда, когда я попрошу тебя об этом, ты будешь покидать мою спальню и кабинет; в-пятых, без слов протеста ты будешь выполнять для меня научные расчеты; в-шестых, не будешь ожидать от меня никаких проявлений чувств». Как ни удивительно, Милева приняла эти условия.Свадебное фото с Милевой , 1903Альберт Эйнштейн со своей первой семьейВ 1904 г. у них родился сын Ганс Альберт, единственный продолжатель рода Эйнштейнов – рожденный в 1910 г. сын Эдуард страдал шизофренией и закончил свои дни в психиатрической лечебнице. Однако ни выполнение женой условий этого странного брачного «манифеста», ни рождение детей, ни постоянная помощь мужу в его научной деятельности не уберегли этот брак от краха. В 1919 г. они развелись, хотя фактически их семья распалась еще в 1914 г.Милева приняла и условия развода, а они тоже были специфическими: в обмен на ее добровольное согласие расстаться муж пообещал ей отдать Нобелевскую премию – а Эйнштейн не сомневался в том, что он ее когда-нибудь получит, впрочем, как и его жена. Милева очень тяжело переживала развод, ей даже пришлось обращаться за помощью к психоаналитикам, так как она не могла самостоятельно справиться с длительной депрессией. К чести ученого, свое слово он сдержал – став нобелевским лауреатом, он отдал бывшей жене 32 тысячи долларов.Альберт Эйнштейн и его вторая жена ЭльзаЧерез 3 месяца после развода ученый снова женился – на своей двоюродной сестре Эльзе, которая незадолго до этого по-матерински заботливо ухаживала за ним во время его болезни. Эйнштейн согласился удочерить двух девочек от предыдущего брака Эльзы, и в первые годы в их доме царила идиллия. Бывавший у них Чарли Чаплин так отзывался о второй жене ученого: «Из этой женщины с квадратной фигурой так и била жизненная сила. Она откровенно наслаждалась величием своего мужа и вовсе этого не скрывала, ее энтузиазм даже подкупал». Эйнштейн со своей второй женой Эльзой, 1922Однако традиционные семейные устои и ценности были абсолютно чужды великому ученому. Как он ни пытался создать гармоничный союз, его природа брала верх и разрушала гармонию. Позже об одном из друзей Эйнштейн писал: «Больше всего меня восхищала его способность жить долгие годы не только в мире, но и в подлинном согласии с женщиной – эту задачу я дважды пытался решить, и оба раза с позором провалил».Великий ученый и невыносимый мужЭйнштейн, его вторая жена Эльза и приемная дочь МаргоЭйнштейн был очень любвеобильным, и в своих многочисленных увлечениях он не знал никаких моральных ограничений. Эльза выслушивала жалобы мужа на то, что женщины не дают ему прохода. Ей приходилось мириться с его постоянными связями на стороне, первая любовница у него появилась уже через несколько месяцев после свадьбы. Он даже приводил своих женщин в их с Эльзой дом. Тем не менее этот брак просуществовал до самой смерти Эльзы в 1936 г.Альберт ЭйнштейнЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)