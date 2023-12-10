5 вегетарианских блюд, которые точно понравятся даже мясоедам

Зачастую, большинство скептически относится к словосочетанию «вегетарианские блюда», стараясь даже не смотреть в их сторону, не говоря уже о том, чтобы попробовать. А зря. Поскольку среди «не мясных» блюд есть такие рецепты, перед которыми не сможет устоять ни один мясоед. Не верите? Тогда попробуйте приготовить что-нибудь из этого и сами убедитесь в достоверности сказанного.
1. Паста
Паста с грибами. \ Фото: mazamag.com.
Хотите пасту как в ресторане с нежным вкусом и с ярко выраженным сырно-грибным ароматом? Тогда вот вам идеальный рецепт, который подарит истинное наслаждение с первой вилки.
Ингредиенты:
• Тальолини – 100 г;
• Масло оливковое – опционально;
• Вода – 1 стакан;
• Грибы сушёные – опционально;
• Пармезан – для подачи;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Тальолини с сушёными грибами. \ Фото: amazonaws.com.
Способ приготовления:
• Тальолини отварить в слегка подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке;
• Сушёные грибы промыть под тёплой проточной водой;
• Затем выложить в миску и залить кипятком;
• Оставить до тех пор, пока грибы не набухнут;
• После откинуть на дуршлаг и дать стечь воде;
• Затем нарезать небольшими кусочками;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Добавить лапшу;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• Разложить пасту порционно по тарелкам;
• Посыпать тёртым сыром и подать к столу;
• При желании можно посыпать свежей зеленью.
2. Рататуй
Рататуй. \ Фото: bing.com.
Не стоит сбрасывать со счетов овощи, тем более, когда они запечены в духовке с пряными и ароматными специями.
Ингредиенты:
• Баклажан среднего размера – 1 шт;
• Кабачок среднего размера – 1 шт;
• Цукини среднего размера – 1 шт;
• Помидоры с плотной мякотью – 8 шт;
• Перец болгарский красный крупный – 1 шт;
• Масло оливковое – опционально;
• Тимьян – по вкусу;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Овощи, запечённые в духовке. \ Фото: www.elle.be.
Способ приготовления:
• Баклажан вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кружочками средней толщины;
• Кабачок вымыть;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Цукини вымыть;
• Промокнуть салфетками или бумажными полотенцами;
• Нарезать также, как кабачок с баклажаном;
• Помидоры вымыть;
• Промокнуть;
• Нарезать кружочками средней толщины;
• Перец болгарский вымыть;
• Вытереть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Нарезать полукольцами средней толщины;
• Все овощи уложить слоями в форму для запекания, предварительно смазав;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить тимьян и пряные травы;
• Накрыть пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут;
• Подавать рататуй тёплым.
3. Суп из помидоров
Томатный суп. \ Фото: hips.hearstapps.com.
Если вам не по душе обычные супы, то попробуйте приготовить томатный крем-суп, приправленный острым перчиком.
Ингредиенты:
• Морковка небольшая – 2 шт;
• Лук белый небольшой – 2 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Перец чили – 1 стручок;
• Бульон овощной из кубика – 0,6 л;
• Томаты с плотной мякотью – 6 шт;
• Помидоры в собственном соку – 0,6 л;
• Масло оливковое – опционально;
• Базилик зелёный – 3-4 листочка;
• Базилик красный – 2-3 листочка;
• Кинза – 4-5 веточек;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.http://navote.ru/?p=31768
Крем-суп из помидоров. \ Фото: img.bestrecipes.com.au.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кусками;
• Лук и чеснок очистить;
• Произвольно нарезать;
• Выложить в глубокую сковороду с толстым дном;
• Обжарить десять-двенадцать минут на оливковом масле;
• Готовые овощи переложить в кастрюлю;
• Залить очень горячим бульоном;
• Довести до кипения;
• Добавить помидоры в собственном соку;
• Свежие помидоры вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать на четвертинки;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Перец нарезать кусочками;
• Высыпать в суп;
• Готовить на среднем огне десять-пятнадцать минут;
• За пару минут до готовности добавить красный базилик и часть кинзы;
• Суп взбить блендером до однородной массы;
• Добавить соль и смесь молотых перцев по вкусу;
• Перемешать и дать настояться несколько минут;
• Разлить по тарелкам;
• Украсить мелко нарезанным зелёным базиликом и оставшейся кинзой;
• Подавать с сухариками или гренками.
4. Морковка в духовке
Запечённая морковка. \ Фото: jocooks.com.
Не только печёная картошка может быть мега вкусной, а и морковка. Главное подобрать правильный рецепт и специи, которые сыграют решающую роль.
Ингредиенты:
• Морковка среднего размера равномерная – 0,8 кг;
• Чеснок – 1 головка;
• Розмарин – 1 веточка;
• Петрушка сушёная – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Морковка в духовке. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить и при необходимости просушить;
• После разрезать на две или четыре равные части;
• В миске смешать пропущенный через пресс или натёртый на мелкой тёрке чеснок с розмарином, оливковым маслом, солью, сушёной петрушкой и смесью молотых перцев;
• Перемешать до однородной консистенции;
• Получившейся смесью как следует натереть морковку со всех сторон;
• Выложить на противень, предварительно застелив пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на тридцать пять-сорок минут или до тех пор, пока морковка не подрумянится.
5. Мусс из фисташек
Фисташковый мусс. \ Фото: tastingtable.com.
И напоследок, если вы хотите чего-то лёгкого и необычного, попробуйте приготовить мусс из спелого авокадо и фисташек.
Ингредиенты:
• Авокадо спелое – 1 шт;
• Фисташки, очищенные без соли – 1 стакан;
• Мёд – по вкусу;
• Лайм – 1 шт;
• Мята свежая – для подачи;
• Соль – по вкусу.
Фисташково-авокадовый мусс. \ Фото: images.food52.com.
Способ приготовления:
• Фисташки залить водой;
• Оставить на пару часов;
• После слить воду и как следует просушить ядра;
• Орешки смешать с мёдом и перебить блендером;
• А после слегка взбить;
• Получившуюся массу переложить в контейнер с крышкой;
• Поставить в холодильник на всю ночь;
• Утром добавить очищенный и нарезанный кусочками авокадо;
• Заправить лаймовым соком;
• Посолить по вкусу;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Получившуюся смесь выложить в банку или контейнер с крышкой;
• Поставить в холодильник на два-три часа;
• После подавайте к столу с листочками свежей мяты.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии