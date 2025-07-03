Как жилось в Коулуне - самой густонаселённой коммуналке-крепости на планете

С каждым веком людей на планете становится всё больше, а потому населённость отдельных территорий только растёт. Однако в некоторых местах густота народа на квадратный километр оказалась не просто рекордной, а настолько запредельной, что кажется нереальным. Именно так можно описать историю места под названием Коулун, которого уже давно не существует, однако его уникальная история по-прежнему будоражит воображение.
Коуну прошёл путь от крепости с небольшими домиками к самому густонаселённому месту в мире. /Фото: wikipedia.org
История столь необычного места, которое первоначально было крепостью, расположенной на Коулунском полуострове, началась больше тысячи лет назад. Конечно, тогда людей там было относительно немного, оттого и размеры фортификации были не то, чтобы большими - 213 метров в длину и 126 метров в ширину. И много столетий Коулун существовал именно как форт, пока в 1898 году китайские и британские представители не подписали Конвенцию о расширении территории Гонконга, в результате которого полуостров попал под управление Англией на последующие 99 лет.
Изображение Коулуна на карте как китайского города посреди британского протектората. /Фото: egaltechnique.org
И лишь сама крепость Коулун осталась китайской территорией. Само собой, что китайцы все с британской территории не выехали, предпочтя переехать в форт. В итоге количество население стало стремительно увеличиваться - тем более, что Китай не собирал с жителей Коулуна налоги. Это же позволяло развивать бизнес в виде частных магазинчиков либо кабинетов по предоставлению разнообразных услуг, при том, что ценовая политика там была очень гибкая и привлекательная для потенциальных клиентов.
Коулун в семидесятые годы прошлого столетия, вид с высоты птичьего полёта. /Фото: tehne.com
Конечно, вместе с легальным бизнесом активно развивался и теневой, незаконный - так как контролирующие органы, по сути, бездействовали в Коулуне, уровень преступности там рос в геометрической прогрессии, и очень скоро бандиты сосредоточили в своих руках фактическую власть в городе, не ограничиваясь пределами крепости. Впрочем, население от этого меньше не становилось, а скорее наоборот, и это требовало новой жилой застройки. А так как вширь разрастаться Коулуну было невозможно, то новые места для жизни появлялись сначала между существующими домами, а когда и этого стало не хватать, то стали надстраивать этажи.
Интересный факт: появление новых этажей в Коулуне в какой-то момент было всё-таки остановлено, однако только из-за...самолётов, которые взлетали и садились в аэропорту Кайтак.
Самолёт, пролетавший над Коулуном. /Фото: aviav.ru
В результате Коулун превратился в самое густонаселённое место на планете, где люди ютятся в маленьких комнатках, которые граничат с рабочими помещениями, магазинами и различными цехами. Проблемы были с коммуникациями: по информации редакции novate.ru, централизованного водоснабжения не было, а представляло собой скопление электрических насосов, которые выкачивали воду из нескольких колодцев. Электричество вообще было не предусмотрено изначально, поэтому его попросту воровали, нелегально подключаясь к гонконгским энергосетям.
Трудно представить, что в таких условиях могли жить люди в ХХ веке. /Фото: poznamka.ru.
Совершенно очевидно, что подобного типа населённый пункт долго существовать возможности не имел, и лишь действующий договор между Великобританией и Китаем сдерживал власти от вмешательства в дела Коулуна. Однако как только соглашение утратило силу, китайские чиновники быстро положили конец такому полулегальному положению города. Правда, вместо модернизации и оснащения Колунуа город решили попросту снести, а жители наконец-то переехали в более адекватные условия в других районах.
Сегодня место, где раньше был Коулун, выглядит так. /Фото: tonkosti.ru
Впрочем, об истории столько необычного места-рекордсмена не постарались забыть как о страшном сне: по данным редакции novate.ru, после сноса Коулуна на освободившемся месте открыли парк, на территории которого осталось только одно историческое здание 19 столетия под названием Ямен, где располагались административные учреждения. А о жизни самого густонаселённого района в мире можно узнать из сохранившихся изображений, и макета Коулуна, которые расположены в этом же парке.
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