Как жилось в Коулуне - самой густонаселённой коммуналке-крепости на планете

Коуну прошёл путь от крепости с небольшими домиками к самому густонаселённому месту в мире. /Фото: wikipedia.org

Изображение Коулуна на карте как китайского города посреди британского протектората. /Фото: egaltechnique.org

Коулун в семидесятые годы прошлого столетия, вид с высоты птичьего полёта. /Фото: tehne.com

Самолёт, пролетавший над Коулуном. /Фото: aviav.ru

Трудно представить, что в таких условиях могли жить люди в ХХ веке. /Фото: poznamka.ru.

Сегодня место, где раньше был Коулун, выглядит так. /Фото: tonkosti.ru