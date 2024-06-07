Самые невероятные истории о выживании

Насколько прочно наше тело — а главное, каков запас прочности нашего духа? Практически каждый человек считает себя сильным. Для этого есть все основания: работа выполнена, семья накормлена, кредит оплачен… Но все это — трудности цивилизованного homo sapiens. Дикая природа сразу же расставляет все по своим местам, показывая, чего на самом деле стоит тот или иной индивид.
Семья Робертсон
Целых 38 дней семья Робертсонов блуждала по морским просторам. Отец семейства, Дугал Роберсон, решил прокатить домочадцев: ведомый жаждой приключений, этот британский фермер вывел шхуну «Люсетта» и отправился в неизвестном направлении. Семнадцать месяцев веселая семейка бороздила мировой океан, не зная проблем. Но 15 июня 1972 года эти ребята повстречали стаю касаток. Киты напали на лодку и раскололи ее. Все семейство пересело в единственную шлюпку. Они выжили на дождевой воде и мясе черепах, которые в изобилии водились у Галапагосских островов. И все бы ничего — да лодка дала течь. Японские рыбаки сняли Робертсонов с почти утонувшего суденышка, разогнав перед этим целую стаю голодных акул.
Харрисон Окене
28 мая 2013 года водолазы искали причину катастрофы судна Jacson-4, затонувшего у берегов Нигерии. Чего они увидеть не ожидали, так это выжившего. Харрисон Окене был поваром на корабле. Он зашел в гальюн как раз в тот момент, как судно перевернулась. Несчастный повар оказался в ловушке — по счастью, здесь образовался пузырь воздуха. Три дня просидел бедный повар под водой и уже потерял надежду, как вдруг услышал стук молотков. Дайверы вытащили ошалевшего от счастья повара: Окене поклялся никогда в жизни больше не ступать на палубу. Еще бы.
Экспедиция Endurance
Эрнест Шеклтон не побоялся отправиться на покорение Южного полюса. Его группа из 28 человек должна была пройти весь континент и взойти на корабль, ожидающий их с другой стороны. Проблемы начались задолго до начала намеченного путешествия. Endurance Шеклтона застрял во льдах и людям пришлось воспользоваться спасательными шлюпками. По счастью, Шеклтон оказался не только опытным, но и везучим командиром: спастись удалось всем участникам рискованной затеи.
Джулиана Маргарет Кёпке
Эта история о женщине, чьей силе воли может позавидовать любой парень. Джулиана летела на LANSA Flight 508, который получил удар молнией и развалился прямо в воздухе. Отбросив панику, девушка пристегнулась покрепче к креслу и начала молиться. Пролетев около трех километров, девушка рухнула на кроны деревьев — и осталась жива. Но оставалась еще одна проблемка: дикие джунгли, где не было ни одного человека. Джулиана справилась и с этим, сумев продержаться до появления спасательной экспедиции.
Аполлон 13
Легендарная миссия «Аполлона 13» могла закончиться ужасной трагедией. Неисправная электропроводка заискрила прямо рядом с кислородным баллоном. Всему экипажу пришлось перебраться в лунный модуль и выбираться в основное помещение только для того, чтобы скорректировать полет — иначе их бы просто унесло в космос. Максимальная концентрация помогла Джиму Ловеллу, Джеку Свиджерту и Фреду Хаусе вернуться на Землю целыми и невредимыми.
Ролстон
А это тот самый парень, чья история легла в основу фильма «127 часов». Альпинист забрался высоко в горы, не предупредив о восхождении никого из знакомых. Когда камень придавил руку Ролстона, поймав его в ловушку, у парня оставалось лишь немного воды и еды. Прождав три дня, он принял решение ампутировать себе руку. Еще два дня ушло на безуспешные (и очень мучительные) попытки. На третий Ролстон догадался соорудить импровизированную пилу. А затем, альпинисту пришлось спускаться на 65 метров вниз, пользуясь только оставшейся конечностью. Невероятная сила воли!
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