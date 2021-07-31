Почему чавканье и щелканье кнопкой ручки нас так раздражают

Ученые обнаружили, что головной мозг людей, которых раздражает чавканье или клацанье ручки, аномально реагирует на некоторые звуки.







Многим людям неприятны звуки отрыжки и щелканья авторучки, но люди с ненормальной чувствительностью испытывают не просто неприязнь к таким звукам, а неконтролируемое отвращение и даже гнев. Ученые считают это проявлением мисофонии — формы нетерпимости к определенным звукам.



Звуки-раздражители вызывают у людей, страдающих от мисофонии, не только отвращение, но и желание проявить агрессию или убежать.



Исследователи из университета Ньюкасла зафиксировали четкие изменения в лобной доле головного мозга у больных мисофонией и предположили, что неконтролируемая реакция вызвана именно этими изменениями. Хотя в прошлом к состоянию людей с повышенной нетерпимостью к звукам относились скептически.



Изменения активности головного мозга наблюдались, когда испытуемые слышали звуки, попадающие в категорию раздражающих. Пациенты испытывали учащенное сердцебиение и повышенное потоотделение.



Таким образом, у страдающих от мисофонии были выявлены сбои в эмоциональном механизме контроля. Эти сбои и провоцировали «перевозбуждение» мозга при восприятии звуков-раздражителей.



Ученые надеются, что их исследования поспособствуют в скором времени разработке адекватных методов лечения данной аномалии.

Есть также надежда, что к людям с симптомами этого заболевания будут относиться с бо̀льшим пониманием и вниманием.Это напрямую относится к Олане Тэнсли-Хэнкок – 29-летней пациентке из города Эшфорда, графство Кент. Ей было восемь лет, когда она перестала принимать пищу за одним столом со своей семьей – не могла переносить издаваемые при этом звуки. Она ела сама в своей комнате.За общим столом у нее возникало неконтролируемое желание ударить людей, которые пережевывали пищу, хотя все знали ее, как уравновешенного человека.Проблема заострилась, когда она поступила в университет. Добираясь до места учебы на электричке, ей по нескольку раз приходилось переходить из вагона в вагон, чтобы избежать звуков, издаваемых пассажирами при поглощении еды, и не слышать шелеста оберточной бумаги.Когда она обратилась со своей проблемой к врачу-терапевту, тот только посмеялся над ней. Консультация у психотерапевта тоже не помогла, стало только хуже – чувствительность к звукам лишь обострилась.Узнав, что у нее мисофония, и поняв особенности заболевания, она изменила свой образ жизни – старается не употреблять кофеин и алкоголь, а также использует наушники во время посещения кинотеатра.Для таких людей, как Олана, огромным облегчением является то , что есть научное объяснение их ненормального физического состояния. А исследования мисофонии должны помочь также и другим понять это состояние.Таким образом, открывается возможность найти более эффективный механизм контроля.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)