Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

Каждый из нас хотел бы иметь дома уютный и стильный интерьер, чтобы с радостью возвращаться к теплу семейного очага. Не беда, если у вас нет возможности поставить в квартире настоящий камин – есть и другие вещи, способные наполнить жилье комфортом и красотой.

Пусть окружающая обстановка помогает чувствовать себя защищенным и настраивает на оптимистичный лад.



1. Стильные диванные подушки

2. Яркие подушки на стулья

3. Вязаный плед

4. Креативные сервировочные коврики

5. Восхитительные свечи

6. Композиции с сухоцветами

7. Живые растения

8. Коллаж из любимых фотографий

9. Красивое бра

10. Натуральный освежитель воздуха

Диванные подушки помогут создать продуманный творческий беспорядок, добавив в комнаты красок и дополнительного комфорта. Они могут быть самых разных размеров, форм и расцветок – главное, не ограничивать свою фантазию и креативность.Декоративные подушки для стульев выполняют сразу две функции: создают комфортное место для приема пищи, работы, отдыха и вносят в дизайн комнаты яркие цветные акценты.Вязаные предметы декора прекрасно смотрятся в интерьере и дают ощущение тепла. Это могут быть покрывала, чехлы, скатерти и коврики, но безусловным лидером является вязаный плед. Универсальный аксессуар можно вписать в стилистику помещения любой тональности.Комплекты ковриков для сервировки помогут разнообразить вашу кухню креативными и необычными идеями.Они не только добавят красоты обеденному столу, но и защитят его покрытие от случайных брызг.Обычные и ароматизированные свечи помогут создать нужную атмосферу для романтического вечера или дружеской вечеринки. Умело подобранные, они способны преобразить помещение до неузнаваемости.Композиции и букеты из сухоцветов помогут сохранить летнее настроение в доме в самые суровые морозы и хмурые осенние дни. Они наполнят дом тонким ароматом, нежными красками и изысканными формами.Комнатные цветы незаменимы как для украшения пространства, так и для его очищения и улучшения качества воздуха. В любом помещении сразу станет уютнее и свежее.Выбирая декор для стен, трудно остановиться всего на одной фотографии. Делайте подборки-коллажи и любуйтесь памятными снимками.Дополнительные источники света – отличный способ добавить недостающий штрих в тщательно продуманный дизайн.Каждому дому присущ свой, особенный аромат. Сделать его неповторимым и незабываемым помогут натуральные освежители воздуха с нотами ванили, цитрусов или нежных цветов.Каждый из этих предметов создаст в вашем доме необходимую обстановку тепла и уюта.