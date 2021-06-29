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Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

Каждый из нас хотел бы иметь дома уютный и стильный интерьер, чтобы с радостью возвращаться к теплу семейного очага. Не беда, если у вас нет возможности поставить в квартире настоящий камин – есть и другие вещи, способные наполнить жилье комфортом и красотой.
Пусть окружающая обстановка помогает чувствовать себя защищенным и настраивает на оптимистичный лад.

1. Стильные диванные подушки


Диванные подушки помогут создать продуманный творческий беспорядок, добавив в комнаты красок и дополнительного комфорта. Они могут быть самых разных размеров, форм и расцветок – главное, не ограничивать свою фантазию и креативность.
Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

2. Яркие подушки на стулья


Декоративные подушки для стульев выполняют сразу две функции: создают комфортное место для приема пищи, работы, отдыха и вносят в дизайн комнаты яркие цветные акценты.
Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

3. Вязаный плед


Вязаные предметы декора прекрасно смотрятся в интерьере и дают ощущение тепла. Это могут быть покрывала, чехлы, скатерти и коврики, но безусловным лидером является вязаный плед. Универсальный аксессуар можно вписать в стилистику помещения любой тональности.
Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

4. Креативные сервировочные коврики


Комплекты ковриков для сервировки помогут разнообразить вашу кухню креативными и необычными идеями.
Они не только добавят красоты обеденному столу, но и защитят его покрытие от случайных брызг.
Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

5. Восхитительные свечи


Обычные и ароматизированные свечи помогут создать нужную атмосферу для романтического вечера или дружеской вечеринки. Умело подобранные, они способны преобразить помещение до неузнаваемости.
Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

6. Композиции с сухоцветами


Композиции и букеты из сухоцветов помогут сохранить летнее настроение в доме в самые суровые морозы и хмурые осенние дни. Они наполнят дом тонким ароматом, нежными красками и изысканными формами.
Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

7. Живые растения


Комнатные цветы незаменимы как для украшения пространства, так и для его очищения и улучшения качества воздуха. В любом помещении сразу станет уютнее и свежее.
Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

8. Коллаж из любимых фотографий


Выбирая декор для стен, трудно остановиться всего на одной фотографии. Делайте подборки-коллажи и любуйтесь памятными снимками.
Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

9. Красивое бра


Дополнительные источники света – отличный способ добавить недостающий штрих в тщательно продуманный дизайн.
Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют

10. Натуральный освежитель воздуха


Каждому дому присущ свой, особенный аромат. Сделать его неповторимым и незабываемым помогут натуральные освежители воздуха с нотами ванили, цитрусов или нежных цветов.
Предметы, которые подарят вашему дому тепло и уют
Каждый из этих предметов создаст в вашем доме необходимую обстановку тепла и уюта.
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