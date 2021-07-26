Как фольга поможет постирать и погладить: 12 практичных хитростей

Фольга есть на каждой кухне, но задумывались ли вы, как еще можно использовать изделие, помимо запекания?

Мы подготовили действенный лайфхаки, которые обязательно пригодятся в быту.

1. Стирка

Шарик из фольги помешает одежде электризоваться

Если замечаете, что вещи электризуются или к ним постоянно липнет шерсть, фольга придет на помощь. Возьмите алюминиевые листы и скатайте из них несколько шариков, похожих по размеру на теннисный мяч. Закиньте их в машинку вместе с одеждой и запускайте стирку. На вещах фольга никак не отразится, зато избавит от излишнего «электричества».

2. Хранение бананов и сельдерея

Бананы и сельдерей, завернутые в фольгу, хранятся намного дольше

Чтобы купленные бананы не испортились уже на следующий день, оберните хвостики фольгой. Так плоды лишатся доступа к этилену, который способствует созреванию. В результате плоды будут оставаться свежими гораздо дольше. Фольгу также можно заменить пищевой пленкой. Хитрость работает и с сельдереем. Вместо магазинной упаковки оберните его фольгой. Продукт будет храниться в несколько раз дольше.

3. Воронка для жидкости

Сверните фольгу в форме конуса и воронка готова

Нужно перелить жидкость, а воронки нет под рукой?

4. Заточка ножниц и удаление ржавчины

Не испытывайте судьбу, а просто сверните фольгу конусом и вставьте в горлышко бутылки. Ни капли жидкости не прольется!

Нарезайте фольгу, чтобы заточить ножницы и обрабатывайте кран для счищения ржавчины

Да-да, фольга способна и на это. Если на ножницах появилась ржавчина или лезвия немного затупились, просто порежьте металлическую бумагу на мелкие частички. Продолжайте процедуру пока не увидите желаемых изменений. Если же ржавчина появилась на кране, просто потрите его алюминиевым листом вместе железной губки.

5. Очищение пригоревшей еды и жира

Если под рукой нет моющего средства, выручит фольга

Быстро очистить шампуры или решетку гриля можно и без специальных средств. Скатайте небольшой шарик из фольги и натрите им металлические поверхности, чтобы убрать остатки пищи. Далее ополосните изделия и продолжайте готовку.

Отмыть пригоревшие противни и подносы без единой царапинки тоже реально. Капните немного разведенного в теплой воде моющего средства на шарик из металлической бумаги и деликатно протрите загрязненные поверхности.

6. Глажка

Гладьте одежду только с одной стороны, вторая выровняется благодаря фольге

Благодаря термическим свойствам фольги, можно существенно сэкономить время на глажке белья. Оберните гладильную доску металлическими листами и прикройте сверху тканью. Во время глажки одежда будет распрямляться сразу с двух сторон за счет теплоотдачи фольги.

7. Работа батареек

Фольга продлит работу батареек до покупки новых

Батарейки подводят в самый неподходящий момент. Если это произошло, не отчаивайтесь раньше времени, а попробуйте продлить их жизнеспособность. Подложите к батарейкам плотный кусочек фольги, так они поработают еще немного.

8. Передвижение мебели

С фольгой мебель будет лучше скользить по полу

К сожалению, перенести мебель за вас фольга не сможет, но немного упростит процесс. Подложите алюминиевую бумагу под ножки, чтобы предметам интерьера было проще скользить и передвигаться с места на место. К тому же, так вы не поцарапаете напольное покрытие.

9. Чистка серебра

Серебро станет светлее уже через несколько минут

Возьмите любую емкость, положите на дно кусочек фольги, а сверху расположите украшения. Далее в отдельной мисочке сделайте растворяющую жидкость. В ½ л кипятка добавьте 25 г пищевой соды и тщательно перемешайте. Когда пена осядет, залейте полученной жидкостью украшения. Фольга и сода вступят в реакцию и уже через несколько минут вы заметите, что серебро стало светлее.

10. Солнечные ванны для цветов

Недостаток солнечного света компенсирует фольга

Солнцелюбивые растения очень страдают в холодное время года и ненастную погоду. Чтобы обеспечить им необходимое количество живительных лучей, сделайте домашний светоотражатель. Возьмите картонную коробку и обрежьте верхнюю и боковую грани. Обклейте каркас блестящей стороной металлической бумаги, разместите на подоконнике, внутрь поставьте цветок. Обилие солнечного света гарантированно!

Также алюминиевые листики уберегут растения от слизней и муравьев. Сделайте на стеблях цветов металлические «юбочки», которые станут непреодолимым барьером для вредителей.

11. Защита при окрашивании

Фольга - удобная замена малярной ленты

Чтобы аккуратно подкрасить стены, фурнитуру, мебель, двери или другие поверхности, не обязательно нужна малярная лента. Ее с легкостью заменит фольга и предотвратит случайное окрашивание нежелательных зон.

12. Защита духовки

С фольгой не обязательно мыть духовку после каждого применения

Если надоело драить духовку после каждого запекания, обезопасьте ее от возможных брызг. Застелите дно и решетку фольгой. После приготовления достаточно выбросить испорченные листы, а духовку можно помыть в следующий раз.

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